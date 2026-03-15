Max Dowman đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh trong ngày Arsenal nới rộng cách biệt 9 điểm Sao mai 16 tuổi Max Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League, giúp Arsenal đánh bại Everton 2-0 và bỏ xa Manchester City 9 điểm trên bảng xếp hạng.

Tại sân Emirates, lịch sử đã được viết lại bởi một thiếu niên 16 tuổi. Max Dowman không chỉ giúp Arsenal đánh bại Everton với tỷ số 2-0 mà còn chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Chiến thắng nhọc nhằn nhưng đầy bản lĩnh này, kết hợp với việc Manchester City bị cầm hòa, đã giúp đoàn quân của Mikel Arteta tạo ra khoảng cách lên tới 9 điểm trong cuộc đua vô địch.

Khoảnh khắc lịch sử của thần đồng Max Dowman

Trận đấu giữa Arsenal và Everton diễn ra với kịch bản căng thẳng kéo dài suốt 90 phút. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, Pháo thủ gặp vô vàn khó khăn trước hệ thống phòng ngự kỷ luật và lùi sâu của đội bóng vùng Merseyside. Bước ngoặt chỉ đến ở những phút cuối khi tiền đạo Viktor Gyokeres khai thông thế bế tắc bằng một pha dứt điểm quyết đoán.

Ngay sau đó, sân Emirates như bùng nổ khi Max Dowman ghi tên mình lên bảng tỷ số trong thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng 2-0. Ở tuổi 16, sản phẩm của lò đào tạo Hale End đã chính thức phá vỡ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, một cột mốc chứng minh cho tiềm năng khổng lồ của thế hệ trẻ Arsenal hiện nay.

Sự thừa nhận từ đàn anh Viktor Gyokeres

Chứng kiến màn trình diễn của người đàn em, tiền đạo Viktor Gyokeres đã dành những lời tán dương đặc biệt. Anh nhấn mạnh rằng Dowman sở hữu tư duy chơi bóng vượt xa lứa tuổi của mình.

"Cậu ấy không hề giống một cầu thủ 16 tuổi khi thi đấu trên sân. Max thật khó tin. Cậu ấy đưa ra rất nhiều quyết định đúng đắn và là một cầu thủ xuất sắc một cách kinh ngạc", Gyokeres chia sẻ với truyền thông sau trận đấu.

Bên cạnh việc ca ngợi Dowman, tiền đạo này cũng khẳng định niềm tin mãnh liệt của toàn đội vào chiến thắng, ngay cả khi trận đấu rơi vào thế bế tắc: "Chúng tôi luôn tin tưởng rằng mình có thể thắng. Ghi bàn muộn trong những trận cầu then chốt như thế này là cảm giác tuyệt vời và vô cùng quan trọng đối với đội bóng".

Cục diện bảng xếp hạng: Arsenal bứt tốc

Thắng lợi của Arsenal càng trở nên giá trị hơn khi đối thủ trực tiếp Manchester City bất ngờ bị West Ham cầm hòa với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp đội bóng Bắc London nới rộng khoảng cách với đoàn quân của Pep Guardiola lên thành 9 điểm, một lợi thế cực lớn khi giải đấu bước vào giai đoạn tạm nghỉ.

Việc giành trọn 3 điểm trong những trận đấu khó khăn là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về mặt tâm lý của Arsenal dưới thời Mikel Arteta. Khi các trụ cột như Gyokeres biết cách tỏa sáng đúng lúc và những nhân tố trẻ như Dowman sẵn sàng bước ra ánh sáng, giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh sau hai thập kỷ chờ đợi đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết đối với người hâm mộ Pháo thủ.