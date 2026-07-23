Maximilian Ibrahimovic rời AC Milan gia nhập AZ Alkmaar: Thoát khỏi cái bóng của Zlatan Tiền đạo 19 tuổi Maximilian Ibrahimovic chính thức chia tay AC Milan để chuyển đến AZ Alkmaar tại Hà Lan, một bước đi chiến lược nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân và khẳng định giá trị bản thân.

Trong một động thái đầy tính toán cho sự nghiệp, Maximilian Ibrahimovic, con trai của huyền thoại Zlatan Ibrahimovic, đã chính thức khép lại hành trình tại AC Milan. Tiền đạo sinh năm 2006 này sẽ chuyển đến thi đấu cho AZ Alkmaar tại giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) theo một bản hợp đồng bán đứt.

Lời chia tay từ San Siro

Đội chủ sân San Siro vừa qua đã phát đi thông báo chính thức xác nhận thương vụ chuyển nhượng này. "AC Milan xin thông báo đã hoàn tất việc chuyển nhượng vĩnh viễn quyền sở hữu thể thao của cầu thủ Maximilian Zlatan Seger Ibrahimovic sang câu lạc bộ Alkmaar Zaanstreek (AZ Alkmaar)," đại diện nước Ý cho biết. Phía Milan cũng gửi lời chúc may mắn đến chân sút trẻ trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp chuyên nghiệp.

Maximilian Ibrahimovic quyết định tìm kiếm thử thách mới tại Hà Lan. Ảnh: Getty.

Trước khi thương vụ được chốt hạ, Maximilian đã bị gạch tên khỏi danh sách tập huấn tiền mùa giải của Milan Futuro (đội trẻ AC Milan). Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy cầu thủ chạy cánh 19 tuổi này muốn tập trung tối đa cho việc đàm phán và tìm kiếm một môi trường mới, nơi anh có thể sớm hít thở bầu không khí của đội một thay vì tiếp tục thi đấu ở các cấp độ trẻ tại Ý.

Chiến lược phát triển tại Hà Lan

Việc lựa chọn AZ Alkmaar được giới phân tích đánh giá là bước đi khôn ngoan. Giải VĐQG Hà Lan từ lâu đã được coi là "vườn ươm" lý tưởng cho các tài năng trẻ nhờ lối chơi tấn công cởi mở và chú trọng phát triển cá nhân. Tại đây, Maximilian sẽ có nhiều không gian và cơ hội để tích lũy kinh nghiệm thực chiến, điều mà một đội bóng đang chịu áp lực thành tích lớn như AC Milan khó lòng đáp ứng ngay lập tức.

Đáng chú ý, Maximilian là con trai của Zlatan Ibrahimovic, người hiện đang đảm nhiệm vai trò Cố vấn cấp cao tại chính AC Milan. Việc mang một cái họ lừng lẫy vừa là niềm tự hào, nhưng cũng là áp lực đè nặng lên vai cầu thủ trẻ. Chuyến xuất ngoại tới Hà Lan lần này được xem là thời điểm vàng để Maximilian bước ra khỏi cái bóng khổng lồ của cha mình và tự khẳng định giá trị thực sự trên bản đồ bóng đá châu Âu.