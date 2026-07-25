Máy chơi game Anbernic RG SP hé lộ thiết kế gập vỏ sò và khả năng giả lập ấn tượng Anbernic vừa công bố video thực tế của máy chơi game gập RG SP, xác nhận khả năng giả lập mượt mà các dòng máy cổ điển từ GBA đến PSP, đi kèm nhiều tính năng kết nối hiện đại.

Anbernic RG SP là thiết bị chơi game cầm tay gập vỏ sò mới nhất lấy cảm hứng từ dòng Game Boy Advance SP kinh điển. Thông qua video trải nghiệm thực tế dài 5 phút vừa được phát hành, thiết bị cho thấy khả năng vận hành ổn định nhiều hệ máy retro cùng các phiên bản màu sắc chính thức.

The Anbernic RG SP running a GBA title.

Thiết kế gập vỏ sò metallic và thông số màn hình

Mẫu máy chơi game Anbernic RG SP sở hữu 4 tùy chọn màu sắc gồm Platinum Silver (Bạc), Graphite Black (Đen), Pearl Blue (Xanh) và Pearl Pink (Hồng). Tất cả các phiên bản đều được phủ lớp hoàn thiện dạng kim loại (metallic), mang lại ngoại hình tiệm cận phong cách cổ điển.

Về mặt phần cứng, Anbernic trang bị cho thiết bị màn hình IPS kích thước 3,4 inch với độ phân giải 720 × 480 pixel. Máy tích hợp 1GB RAM và viên pin dung lượng 3.000 mAh, đảm bảo thời lượng sử dụng cho các buổi chơi game di động.

Sức mạnh giả lập và các tính năng kết nối hiện đại

Trọng tâm trong video trải nghiệm là khả năng giả lập đa dạng các hệ máy. Với các tựa game Game Boy Advance như Fire Emblem, The Legend of Zelda: The Minish Cap, Golden Sun: The Lost Age hay Pokemon Emerald, thiết bị hỗ trợ tính năng nâng cấp độ phân giải (upscaling) lên gấp 3 lần, giúp hình ảnh hiển thị sắc nét hơn hẳn so với nguyên bản.

Bên cạnh GBA, RG SP dễ dàng xử lý các tựa game Game Boy và Game Boy Color như Kirby's Dream Land 2, Pokemon Pinball hay The Legend of Zelda: Link's Awakening. Thiết bị cũng hỗ trợ giả lập mượt mà các hệ máy yêu cầu cấu hình cao hơn bao gồm PlayStation Portable (PSP), PS1, Nintendo 64, SEGA Saturn và SEGA Dreamcast.

Ngoài việc chạy các hệ máy retro, Anbernic RG SP còn có thể vận hành bản port của tựa game Stardew Valley cũng như truyền hình ảnh trực tiếp (stream) tựa game Cuphead từ PC thông qua Steam. Người dùng cũng có thể kết nối chơi nhiều người qua Netplay, xuất hình ảnh không dây lên TV và kết nối tay cầm Bluetooth để chơi đơn hoặc chơi cùng bạn bè.

Thời điểm ra mắt và giá bán

Hiện tại, Anbernic vẫn chưa công bố thời điểm phát hành chính thức cũng như mức giá cụ thể của RG SP. Tuy nhiên, việc phát hành video trải nghiệm thực tế chi tiết cho thấy ngày sản phẩm chính thức thương mại hóa đến tay người dùng sẽ không còn xa.