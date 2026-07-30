Máy chơi game Retroid Pocket Nova đối mặt nguy cơ tăng giá do chi phí vi xử lý Qualcomm Thương hiệu Retroid vừa bắt đầu bàn giao dòng máy chơi game Android Pocket Nova, đồng thời đưa ra cảnh báo về khả năng điều chỉnh giá bán do biến động chi phí vi xử lý từ Qualcomm.

Nhà sản xuất Retroid đã chính thức bắt đầu giao mẫu máy chơi game cầm tay Pocket Nova đến tay những người đặt mua đầu tiên. Tuy nhiên, cùng với thời điểm phát hàng, công ty cũng đưa ra thông báo lưu ý người dùng về kịch bản tăng giá thiết bị này trong tương lai gần do áp lực chi phí linh kiện đầu vào.

Retroid Pocket Nova là thiết bị chơi game cầm tay chạy hệ điều hành Android.

Nguyên nhân khiến Retroid Pocket Nova đứng trước áp lực tăng giá

Trong năm nay, xu hướng tăng giá thiết bị công nghệ diễn ra khá phổ biến do chi phí RAM và bộ nhớ lưu trữ biến động mạnh. Bản thân Retroid gần đây cũng đã phải điều chỉnh tăng giá đối với các mẫu máy như Pocket 5, Pocket Flip 2 và Pocket 6. Dù vậy, trường hợp của Pocket Nova lại xuất phát từ một yếu tố khác.

Theo thông báo từ phía nhà sản xuất trên mạng xã hội, hãng vi xử lý Qualcomm đã phát đi tín hiệu về việc điều chỉnh tăng giá các dòng chip trên toàn ngành. Do Retroid Pocket Nova được trang bị vi xử lý Qualcomm QCS8550 (hay Qualcomm Dragonwing QCS8550 - một biến thể của Snapdragon 8 Gen 2), chi phí sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm sẽ trực tiếp gia tăng khi Qualcomm chính thức áp dụng mức giá mới.

Retroid Pocket Nova được trang bị bộ vi xử lý do Qualcomm sản xuất.

Đại diện Retroid cho biết hãng đang nỗ lực tối đa để duy trì mức giá ổn định hiện tại cho Pocket Nova, đồng thời sẽ cập nhật thêm thông tin chi tiết ngay khi có thông báo chính thức từ đối tác cung ứng vi xử lý.

Thông số giá bán và chính sách ưu đãi hiện tại

Ở thời điểm hiện tại, người tiêu dùng vẫn có thể đặt mua Retroid Pocket Nova trên trang web chính thức của hãng với mức giá niêm yết ban đầu:

Phiên bản tiêu chuẩn (8GB RAM): 229 USD.

229 USD. Phiên bản nâng cấp (12GB RAM): 269 USD.

Bên cạnh đó, nhằm kích cầu người mua trước thời điểm điều chỉnh giá, toàn bộ các đơn hàng được đặt trước ngày 1 tháng 8 sẽ được tặng kèm một nắp lưng dạng nhô (bumped back shell) cùng một miếng dán cường lực bảo vệ màn hình. Tổng giá trị của bộ quà tặng này tương đương 10 USD.