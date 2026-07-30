Máy chơi game SuperStation FPGA chính thức bổ sung giao diện Console Mode hoàn toàn mới Bản cập nhật firmware 1.2 mang đến cho dòng máy hoài cổ SuperStation FPGA giao diện Console Mode trực quan, hỗ trợ hiển thị ảnh bìa trò chơi và kết nối Bluetooth tiện lợi.

Dòng máy chơi game hoài cổ SuperStation FPGA lấy cảm hứng từ PlayStation vừa nhận được bước ngoặt lớn về trải nghiệm người dùng khi nhà phát triển Retro Remake chính thức phát hành giao diện Console Mode. Đây là tính năng được cộng đồng người chơi chờ đón từ lâu, giúp lột xác hoàn toàn trải nghiệm điều khiển và quản lý thư viện trò chơi trên thiết bị.

Taki Udon trình diễn giao diện Console Mode trên Superstation

Những cải tiến nổi bật trên giao diện Console Mode

Bản nâng cấp mới mang đến cho SuperStation một giao diện người dùng (UI) trau chuốt và hiện đại hơn đáng kể. Thay vì các menu văn bản đơn điệu trước đây, Console Mode tích hợp khả năng hiển thị hình ảnh bìa (artwork) của từng trò chơi, giúp người dùng dễ dàng duyệt và sắp xếp thư viện game cá nhân. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cung cấp nhiều tùy chọn cá nhân hóa sâu cho giao diện.

Đáng chú ý, Console Mode cho phép người dùng truy cập trực tiếp vào các thiết lập kết nối Wi-Fi và ghép nối thiết bị Bluetooth ngay trong giao diện chính. Người dùng có thể dễ dàng kết nối và cấu hình các loại tay cầm chơi game không dây mà không cần thao tác phức tạp. Tuy nhiên, đối với chế độ hiển thị CRT (CRT Mode), thiết bị vẫn sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống menu MiSTer truyền thống.

Hướng dẫn nâng cấp firmware và lưu ý kỹ thuật

Bản cập nhật hiện được phát hành dưới dạng tệp nén có tên SuperStation_1.2.0-ConsoleMode.img.zip với dung lượng khoảng 1,5 GB trên nền tảng GitHub, dựa trên bản firmware 1.2 của thiết bị. Để cài đặt giao diện mới, người dùng cần chuẩn bị thẻ nhớ SD và thực hiện quy trình tương tự như cài mới hệ điều hành. Dù có phương thức nâng cấp trực tiếp từ bản cũ, quy trình này được đánh giá là khá phức tạp.

Nhà phát triển Taki Udon đã phát hành một video hướng dẫn chi tiết dài hơn 50 phút trên YouTube để hỗ trợ người dùng trong quá trình cài đặt. Theo khuyến cáo, quá trình cập nhật trên máy có thể kéo dài từ 10 đến 20 phút. Trong quá trình này, nếu màn hình xuất hiện hiện tượng nhiễu hoặc không hiển thị ngay lập tức, người dùng nên kiên nhẫn chờ đợi thay vì tắt máy đột ngột.

Sau khi hoàn tất cài đặt bản Console Mode này, các bản cập nhật nhỏ tiếp theo dự kiến sẽ được phát hành trong vài tuần tới và có thể cài đặt dễ dàng hơn thông qua phương thức cập nhật qua mạng (OTA).