Máy gập OPPO Find N7 xác nhận phát hành tại Châu Âu, rò rỉ pin 6.500 mAh và camera 200MP OPPO xác nhận Find N7 sẽ được phát hành tại Châu Âu sau khi Find N6 không bán chính thức ở khu vực này; máy được cho là có pin 6.500 mAh và camera 200MP.

OPPO đã xác nhận mẫu điện thoại màn hình gập Find N7 sẽ được phát hành tại thị trường Châu Âu. Đây là bước mở rộng sự hiện diện của hãng ở phân khúc cao cấp, sau khi thế hệ tiền nhiệm Find N6 không được bán chính thức tại khu vực này. Thông tin được đại diện quản lý sản phẩm khu vực của OPPO chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với trang tin Nixanbal.

Vì sao Châu Âu là điểm đến đáng chú ý của Find N7?

Việc đưa Find N7 sang Châu Âu nằm trong chiến lược mở rộng sự hiện diện của OPPO ở nhóm thiết bị cao cấp. Trước đó, hãng đã phân phối các mẫu flagship thuộc dòng Find X, gồm Find X9 Ultra và các phiên bản Find X10, tại thị trường quốc tế.

Mẫu máy kế nhiệm OPPO Find N6 sẽ được bán ở nhiều thị trường hơn

Với Find N7, OPPO tiếp tục phát triển dòng sản phẩm theo thiết kế màn hình gập dáng rộng. Sự xuất hiện của thiết bị này giúp tăng tính cạnh tranh trong phân khúc máy gập cao cấp, nơi máy sẽ đối đầu trực tiếp với các sản phẩm của Samsung và Apple.

Find N7 có thể nâng cấp những gì so với Find N6?

Theo các nguồn tin rò rỉ, Find N7 dự kiến có viên pin 6.500 mAh, cao hơn 500 mAh so với Find N6. Dung lượng pin lớn hơn giúp đảm bảo thời gian vận hành cho hệ thống màn hình kích thước lớn của thiết bị gập.

Về camera, máy được cho là có ba ống kính phía sau: cảm biến chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele tiềm vọng 50 MP. Cấu hình này tập trung vào khả năng thu nhận chi tiết và hỗ trợ nhiều góc chụp khác nhau.

OPPO Find N7 được kỳ vọng mang đến nhiều nâng cấp thú vị

Đặt cạnh nhau: thông số Find N6 và Find N7 dự kiến

Bảng dưới đây đối chiếu thông số đã công bố của Find N6 với thông tin rò rỉ về Find N7. Các số liệu của Find N7 chưa được OPPO xác nhận chính thức.

Hạng mục OPPO Find N6 OPPO Find N7 (theo rò rỉ) Dung lượng pin 6.000 mAh 6.500 mAh Camera chính 200 MP 200 MP Camera góc siêu rộng Góc nhìn 120° 50 MP Camera tele 50 MP, chống rung quang học OIS 50 MP, tele tiềm vọng

Những điều còn chưa rõ

Hiện OPPO chưa công bố giá bán hay thời điểm lên kệ cụ thể của Find N7 tại Châu Âu. Toàn bộ thông số nêu trên đến từ nguồn tin rò rỉ nên có thể thay đổi khi sản phẩm ra mắt chính thức.

Do Find N6 được công bố vào tháng 3, Find N7 được kỳ vọng ra mắt vào khoảng thời gian tương tự trong chu kỳ sản phẩm tiếp theo. Thông tin chi tiết về giá và lịch bán sẽ được nhà sản xuất cập nhật sau.

Nhìn chung, việc Find N7 được xác nhận bán tại Châu Âu cho thấy OPPO muốn đưa dòng máy gập đến nhiều thị trường hơn thế hệ trước. Mức độ thành công của kế hoạch này sẽ phụ thuộc vào cấu hình thực tế, giá bán và lịch phát hành mà hãng công bố.