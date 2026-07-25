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Máy nghe băng cassette We Are Rewind phiên bản Pink Floyd: Thiết kế hoài cổ trang bị Bluetooth 5.1

Vũ Sơn25/07/2026 08:41

We Are Rewind ra mắt bộ máy nghe băng cassette giới hạn hợp tác cùng Pink Floyd, tích hợp Bluetooth 5.1, pin sạc 2.000 mAh và cổng âm thanh 3,5 mm truyền thống.

Thương hiệu âm thanh We Are Rewind chính thức giới thiệu bộ sản phẩm sưu tầm giới hạn hợp tác cùng ban nhạc rock Pink Floyd. Sản phẩm trung tâm là mẫu máy nghe băng cassette WE-001 mang thiết kế lấy cảm hứng từ album kinh điển The Dark Side of the Moon, đi kèm bản phát hành kỷ niệm 50 năm của album này dưới dạng băng cassette.

Bộ sản phẩm We Are Rewind x Pink Floyd Collector's box set
Bộ sản phẩm sưu tầm We Are Rewind x Pink Floyd bao gồm máy nghe băng cassette phiên bản giới hạn và album The Dark Side of the Moon kỷ niệm 50 năm.

Kiến trúc âm thanh và thông số kỹ thuật chi tiết

Mẫu máy WE-001 được xây dựng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa trải nghiệm âm thanh analog cổ điển và sự tiện lợi của công nghệ hiện đại. Thiết bị hỗ trợ phát lại toàn bộ các định dạng băng cassette từ Type I đến Type IV (Metal), đồng thời cung cấp khả năng thu âm trực tiếp lên định dạng băng Type I.

Khi phát băng cassette Type I, WE-001 đạt dải tần đáp ứng từ 30 Hz đến 14.500 Hz. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) đạt 50 dB, độ méo hài tổng ở mức 0,3% và chỉ số biến thiên tốc độ (wow & flutter) ở mức 0,2%. Ở chức năng ghi âm trên băng Type I, dải tần đáp ứng dao động từ 30 Hz đến 10 kHz, SNR đạt 45 dB cùng độ méo 1%.

Trọn bộ linh kiện We Are Rewind x Pink Floyd
Toàn bộ vật phẩm bên trong bộ sưu tầm We Are Rewind x Pink Floyd.

Bảng thông số kỹ thuật của thiết bị WE-001

Thông số kỹ thuậtGiá trị chi tiết
Kết nối không dâyBluetooth 5.1
Kết nối có dâyJack 3,5 mm (Công suất 2 mW/kênh @ 32 ohms)
Định dạng băng hỗ trợ phátType I, Type II, Type III, Type IV
Định dạng băng hỗ trợ ghiType I
Dải tần đáp ứng (Phát băng Type I)30 Hz – 14.500 Hz
Tỷ số SNR / Độ méo (Phát)50 dB / 0,3%
Chỉ số Wow & Flutter0,2%
Dung lượng pin2.000 mAh (Lithium-ion)
Thời gian hoạt độngLên tới 12 giờ
Kích thước & Trọng lượng140,8 x 88,8 x 33,5 mm / 404 g

Khả năng kết nối và thời lượng sử dụng

Thay vì sử dụng pin AA như các dòng máy nghe băng truyền thống, WE-001 trang bị pin sạc Lithium-ion dung lượng 2.000 mAh, cho thời gian phát nhạc liên tục đến 12 giờ. Về mặt kết nối, thiết bị sở hữu cổng tai nghe 3,5 mm với công suất đầu ra 2 mW mỗi kênh tại trở kháng 32 ohms, kết hợp chuẩn Bluetooth 5.1 cho phép kết nối với các thiết bị tai nghe không dây hiện đại.

Thiết bị có trọng lượng 404 g và kích thước tổng thể 140,8 x 88,8 x 33,5 mm. Bộ sưu tập giới hạn We Are Rewind x Pink Floyd được phân phối trên website chính thức của hãng với mức giá 199 USD. Phiên bản WE-001 tiêu chuẩn không đi kèm album có mức giá niêm yết 159 USD.

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        Máy nghe băng cassette We Are Rewind phiên bản Pink Floyd: Thiết kế hoài cổ trang bị Bluetooth 5.1
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