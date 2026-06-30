Máy tính bảng gaming mini của iQoo lộ diện: Sức mạnh từ Snapdragon 8 Elite Gen 6 iQoo đang phát triển mẫu máy tính bảng chơi game nhỏ gọn trang bị chipset Snapdragon 8 Elite thế hệ mới nhất từ Qualcomm, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026 với cấu trúc nhân Oryon đột phá.

Sau thành công của các dòng máy tính bảng màn hình lớn, iQoo được cho là đang chuyển hướng sang phân khúc máy tính bảng chơi game nhỏ gọn. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, thương hiệu này đang phát triển một thiết bị "mini" nhưng sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhất thị trường, hứa hẹn trở thành đối trọng lớn trong hệ sinh thái Android.

Mẫu iQoo Pad 6 Pro tiền nhiệm với kích thước màn hình 13,2 inch.

Sức mạnh từ kiến trúc Snapdragon 8 Elite thế hệ tiếp theo

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên mẫu máy tính bảng mini này chính là bộ vi xử lý. Nguồn tin từ Digital Chat Station trên Weibo tiết lộ thiết bị sẽ được trang bị dòng chipset flagship thế hệ mới của Qualcomm. Cụ thể, đây có thể là Snapdragon 8 Elite Gen 6, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Dòng chipset mới này được cho là sẽ bao gồm hai biến thể: Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiêu chuẩn và Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Cả hai đều được sản xuất trên tiến trình 4nm tiên tiến và sử dụng cấu trúc CPU 2+3+3 dựa trên kiến trúc Oryon mới nhất của Qualcomm. Việc tích hợp nhân Oryon cho thấy iQoo đang tập trung tối đa vào hiệu suất xử lý đơn nhân và đa nhân, yếu tố then chốt cho các tựa game mobile nặng.

Chi tiết rò rỉ về mẫu máy tính bảng nhỏ gọn sắp tới của iQoo.

Thiết kế nhỏ gọn: Lời giải cho bài toán công thái học

Mặc dù iQoo Pad 6 Pro đã ra mắt vào tháng 5/2026 với màn hình 13,2 inch cực lớn và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, nhưng kích thước này đôi khi gây khó khăn cho việc cầm nắm khi chơi game trong thời gian dài. Mẫu máy tính bảng mới với định danh "mini" sẽ giải quyết vấn đề này.

Dù kích thước màn hình cụ thể chưa được tiết lộ, giới chuyên gia dự đoán thiết bị sẽ có màn hình trong khoảng 8 đến 9 inch. Đây là kích thước lý tưởng để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Lenovo Legion Tab Gen 5 (8,8 inch). Thiết kế nhỏ gọn không chỉ giúp giảm trọng lượng thiết bị mà còn giúp người dùng dễ dàng thao tác các phím ảo trên màn hình bằng cả hai tay mà không bị mỏi.

Kỳ vọng về thời điểm ra mắt và vị thế thị trường

Dựa trên lộ trình phát triển sản phẩm, mẫu tablet mini này dự kiến sẽ chính thức trình làng vào nửa cuối năm 2026. Nhiều khả năng iQoo sẽ giới thiệu thiết bị này cùng thời điểm với dòng điện thoại iQoo 16 để tạo thành một hệ sinh thái gaming đồng bộ.

Việc iQoo tham gia vào phân khúc máy tính bảng gaming nhỏ gọn cho thấy sự nhạy bén của hãng trước nhu cầu thực tế của game thủ. Thay vì chạy đua về kích thước màn hình, hãng tập trung vào mật độ điểm ảnh, tần số quét cao và khả năng tản nhiệt tối ưu trên một thân máy gọn nhẹ.

Thông số (Dự kiến) Chi tiết Chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 / Gen 6 Pro Kiến trúc CPU Oryon (Cấu trúc 2+3+3) Tiến trình 4nm Phân khúc Máy tính bảng Gaming Mini Thời điểm ra mắt Nửa cuối năm 2026

Với sự kết hợp giữa chipset Snapdragon thế hệ mới và thiết kế tối ưu cho việc cầm nắm, mẫu máy tính bảng này của iQoo hứa hẹn sẽ thiết lập một tiêu chuẩn hiệu năng mới cho dòng tablet Android cỡ nhỏ trong tương lai gần.