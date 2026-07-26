Máy tính bảng TCL Nxtpaper 11 Gen 2 giảm giá tới 90 USD kèm bút cảm ứng T-Pen Mẫu máy tính bảng TCL Nxtpaper 11 Gen 2 tích hợp công nghệ màn hình mô phỏng giấy đang giảm giá tới 90 USD trên Amazon, tặng kèm bút T-Pen và bao da.

Mẫu máy tính bảng Android phổ thông TCL Nxtpaper 11 Gen 2 hiện đang được áp dụng chương trình giảm giá lớn trên nền tảng Amazon. Khác với các ưu đãi đơn lẻ, đợt khuyến mãi này đi kèm trọn bộ phụ kiện gồm bút cảm ứng T-Pen và bao da bảo vệ gập gập, mang lại giải pháp tối ưu cho người dùng có nhu cầu đọc sách, ghi chú và giải trí nhẹ nhàng.

The TCL Nxtpaper 11 Gen 2.

Ưu đãi giá theo từng cấu hình bộ nhớ

Chương trình giảm giá áp dụng cho hai tùy chọn cấu hình bộ nhớ của thiết bị. Cụ thể:

Phiên bản RAM 6GB / Bộ nhớ trong 64GB: Mức giá giảm còn 179,98 USD từ giá niêm yết 249,99 USD, tương ứng mức tiết kiệm khoảng 70 USD.

Mức giá giảm còn 179,98 USD từ giá niêm yết 249,99 USD, tương ứng mức tiết kiệm khoảng 70 USD. Phiên bản RAM 8GB / Bộ nhớ trong 128GB: Mức giá giảm còn 199,98 USD từ giá niêm yết 289,99 USD, giảm khoảng 90 USD.

Đáng chú ý, cả hai tùy chọn đều đi kèm sẵn bút cảm ứng T-Pen và bao da gập trong hộp sản phẩm, giúp tiết kiệm chi phí mua phụ kiện rời cho người sử dụng.

Công nghệ màn hình Nxtpaper và thông số kỹ thuật chính

Điểm khác biệt lớn nhất trên TCL Nxtpaper 11 Gen 2 nằm ở công nghệ màn hình chống mỏi mắt độc quyền. Máy sở hữu màn hình LCD kích thước 11 inch với độ phân giải 1.920 x 1.200 pixels. Màn hình này hỗ trợ ba chế độ hiển thị linh hoạt gồm: Chế độ thông thường (Regular Mode), Chế độ giấy màu (Color Paper Mode) và Chế độ giấy mực điện tử (Ink Paper Mode), giúp tối ưu hóa trải nghiệm đọc sách và giảm áp lực lên mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

The TCL Nxtpaper 11 Gen 2.

Về hiệu năng phần cứng, thiết bị sử dụng vi xử lý octa-core MediaTek Helio G80 tiến trình 12nm. Khả năng lưu trữ có thể mở rộng thêm tối đa 1TB thông qua thẻ nhớ microSD. Máy tích hợp viên pin dung lượng 8.000mAh hỗ trợ sạc 18W, hệ thống camera gồm camera sau 8MP và camera trước 5MP.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình 11 inch LCD, 1.920 x 1.200 pixels, 3 chế độ Nxtpaper Vi xử lý MediaTek Helio G80 (12nm, 8 nhân) RAM / ROM 6GB/64GB hoặc 8GB/128GB (hỗ trợ thẻ nhớ 1TB) Dung lượng pin 8.000 mAh, sạc nhanh 18W Camera Sau 8MP / Trước 5MP Hệ điều hành Android 15 Thiết kế & Độ bền Vỏ kim loại, dày 7,3mm, nặng 500g, chuẩn kháng nước bụi IP54 Kết nối Wi-Fi, Bluetooth 5.3

Thiết bị sở hữu thiết kế thân vỏ kim loại mỏng 7,3mm và trọng lượng 500 gram, đạt tiêu chuẩn kháng bụi và bắn nước IP54. Máy chạy sẵn hệ điều hành Android 15 ngay khi xuất xưởng cùng các kết nối không dây tiêu chuẩn như Wi-Fi và Bluetooth 5.3.