Máy tính bảng toàn cầu giảm 23% quý III: Apple, Samsung cùng sụt giảm, Lenovo đi ngược xu hướng Omdia: lượng máy tính bảng xuất xưởng quý III đạt khoảng 32 triệu chiếc, thấp nhất gần 3 năm; thiếu linh kiện khiến thị trường khó hồi phục trước 2028.

Lượng máy tính bảng xuất xưởng trên toàn cầu trong quý III giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, xuống khoảng 32 triệu chiếc, theo báo cáo mới nhất của hãng nghiên cứu thị trường Omdia. Đây là mức thấp nhất của thị trường trong gần 3 năm qua. Nhu cầu tiêu dùng suy yếu cùng nguồn cung linh kiện bị thắt chặt khiến ngay cả Apple và Samsung cũng không tránh khỏi đà đi xuống.

Trung Đông, Trung Quốc và Tây Âu là những khu vực chịu tác động nặng nề nhất, với tốc độ sụt giảm sâu hơn mặt bằng chung. Các chuyên gia dự báo thị trường khó tìm lại đà tăng trưởng trước năm 2028.

Đà giảm kéo dài từ quý II sang quý III

Đây không phải lần đầu thị trường ghi nhận kết quả tiêu cực trong năm nay. Sau khi giảm 10% ở quý II, lượng máy tính bảng xuất xưởng tiếp tục lao dốc với mức giảm hai chữ số trong quý III.

Theo Himani Mukka, quản lý cấp cao tại Omdia, tình trạng thiếu hụt linh kiện đang khiến máy tính bảng mất dần vị trí ưu tiên trong kế hoạch sản xuất của các hãng công nghệ. Bà nhận định: "Trong bối cảnh nguồn cung linh kiện khan hiếm, máy tính bảng trở thành sản phẩm thứ yếu trong chiến lược của các nhà sản xuất trong năm 2026 và 2027".

Các báo cáo mà chuyên gia này đề cập cho thấy nguồn cung linh kiện được dự báo vẫn hạn chế trong năm tới. Điều đó đồng nghĩa thị trường máy tính bảng khó phục hồi trước năm 2028.

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Apple giữ ngôi đầu nhưng mất thị phần, Lenovo là điểm sáng hiếm hoi

Dù thị trường đi xuống, Apple vẫn giữ vị trí số một. Tuy nhiên, lượng thiết bị xuất xưởng của hãng giảm tới 28% so với cùng kỳ năm ngoái, sâu hơn mức giảm chung của thị trường. Thị phần của Apple vì thế thu hẹp xuống còn 36%.

Samsung tiếp tục đứng thứ hai với 5,4 triệu máy tính bảng xuất xưởng, tương ứng 16,9% thị phần. Hãng công nghệ Hàn Quốc vẫn chịu sức ép đáng kể từ tình trạng thiếu linh kiện, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực sản xuất.

Ngược lại, trong nhóm 5 thương hiệu lớn nhất, Lenovo là cái tên hiếm hoi đi ngược xu hướng. Lượng máy xuất xưởng của hãng tăng 12% so với cùng kỳ, đưa thị phần lên 12,7% và là mức tăng thị phần mạnh nhất trong quý III. Động lực chủ yếu đến từ các dòng máy tính bảng truyền thống, hay còn gọi là slate.

Xiaomi và Huawei: hai hướng đi khác nhau

Ở vị trí thứ tư, Xiaomi xuất xưởng khoảng 2,3 triệu thiết bị, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, thị phần của hãng vẫn nhích lên 7,3% nhờ hoạt động kinh doanh khởi sắc tại khu vực Mỹ Latinh.

Huawei ghi nhận mức sụt giảm sâu nhất trong nhóm các nhà sản xuất hàng đầu. Dù vậy, hãng vẫn duy trì tín hiệu tăng trưởng tại Trung Âu, Đông Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Thương hiệu Lượng xuất xưởng quý III Biến động so với cùng kỳ Thị phần Apple Chưa công bố Giảm 28% 36% Samsung 5,4 triệu chiếc Chưa công bố 16,9% Lenovo Chưa công bố Tăng 12% 12,7% Xiaomi Khoảng 2,3 triệu chiếc Giảm 11% 7,3% Huawei Chưa công bố Giảm sâu nhất nhóm dẫn đầu Chưa công bố

Sản phẩm mới ra liên tục nhưng chưa kích được cầu

Một điểm đáng chú ý là dù thị trường liên tục suy yếu, các hãng công nghệ vẫn tung ra nhiều sản phẩm mới trong nửa cuối năm. Trong số đó có Galaxy Tab S12 của Samsung, iPad mini sử dụng màn hình OLED của Apple và Pad 9 của Xiaomi. Huawei, OPPO, Honor, OnePlus và realme cũng lần lượt giới thiệu những mẫu máy tính bảng mới.

Tuy nhiên, theo bà Himani Mukka, số lượng sản phẩm ra mắt không đồng nghĩa với việc nhu cầu mua sắm sẽ cải thiện. Bà cho rằng các sản phẩm mới chưa đủ sức tạo động lực để người tiêu dùng nâng cấp thiết bị trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Vòng luẩn quẩn giữa linh kiện khan hiếm và nhu cầu nâng cấp

Thiếu linh kiện khiến các nhà sản xuất khó đưa ra những nâng cấp thực sự đáng chú ý. Khi sản phẩm mới chưa tạo được khác biệt rõ rệt so với thế hệ trước, người dùng có xu hướng tiếp tục sử dụng thiết bị hiện tại thay vì bỏ tiền mua máy mới.

Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn: nguồn cung linh kiện hạn chế khiến các hãng khó cải tiến sản phẩm, trong khi thiếu những nâng cấp đủ hấp dẫn lại khiến người tiêu dùng trì hoãn quyết định mua sắm.

Với những khó khăn chưa có dấu hiệu sớm được tháo gỡ, thị trường máy tính bảng toàn cầu được dự báo sẽ còn đối mặt với giai đoạn trầm lắng kéo dài, thay vì nhanh chóng phục hồi.