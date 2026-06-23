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Mazda CX-30 2026: Chi tiết giá lăn bánh và đánh giá SUV đô thị cao cấp

Vũ Sơn23/06/2026 10:19

Mazda CX-30 2026 tiếp tục là lựa chọn SUV đô thị hấp dẫn với thiết kế KODO và gói an toàn i-Activsense. Mẫu xe nhập khẩu Thái Lan có giá niêm yết từ 699 triệu đồng.

Mazda CX-30 là mẫu SUV đô thị được định vị nằm giữa Mazda CX-3 và Mazda CX-5, thuộc phân khúc B+. Xe hướng đến những khách hàng tìm kiếm một phương tiện linh hoạt, ngoại hình thể thao và trải nghiệm cao cấp hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Tại Việt Nam, Mazda CX-30 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hai phiên bản tùy chọn cùng ba màu ngoại thất chủ đạo: đỏ, xanh và trắng.

Mazda CX-30 2026 sở hữu ngoại hình thể thao và hiện đại

Bảng giá lăn bánh Mazda CX-30 cập nhật tháng 6/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Mazda CX-30 tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tại tỉnh/TP khác (triệu đồng)
Mazda CX-30 2,0L Luxury 699 799 785 771
Mazda CX-30 2,0L Premium 749 855 840 826

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Mazda CX-30 2026 cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc SUV cỡ B+

Thông số kỹ thuật chi tiết

Mazda CX-30 2026 duy trì các thông số vận hành ổn định và kích thước tối ưu cho việc di chuyển trong đô thị:

Thông số Mazda CX-30 2,0L Luxury Mazda CX-30 2,0L Premium
Kích thước DxRxC (mm) 4.395 x 1.795 x 1.540
Chiều dài cơ sở (mm) 2.655
Khoảng sáng gầm xe (mm) 175
Trọng lượng không tải (kg) 1.441 1.452
Động cơ Skyactiv-G 2,0
Công suất cực đại (hp/vòng/phút) 153/6.000
Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) 200/4.000
Hộp số / Hệ dẫn động 6AT / Cầu trước (FWD)
Gói an toàn i-Activsense Không

Ngôn ngữ thiết kế KODO tinh giản

Mazda CX-30 2026 áp dụng triết lý thiết kế KODO thế hệ mới với quan điểm mỹ thuật "Less is more". Ngoại thất xe gây ấn tượng bởi những đường nét tinh xảo, hiện đại nhưng vẫn giữ được chất thể thao. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt vân tổ ong, logo 3D và đường viền crôm nối liền cụm đèn pha LED sắc sảo.

Thiết kế đầu xe Mazda CX-30 với lưới tản nhiệt đặc trưng

Thân xe sở hữu những đường gân dập nổi cơ bắp, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim 18 inch dạng cánh hoa 5 chấu kép. Cột D được vuốt dài về phía sau theo phong cách coupe, không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn mở rộng không gian khoang hành lý lên mức 430–1.406 lít. Đuôi xe được thiết kế đối xứng với cặp đèn hậu LED hình elip hiện đại, tạo cảm giác bề thế và vững chãi.

Đuôi xe Mazda CX-30 thiết kế đối xứng hiện đại

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Mazda CX-30 mang phong cách trẻ trung, sang trọng với các vật liệu cao cấp như da và chỉ khâu tương phản. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí 8,8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp các phím chức năng và lẫy chuyển số.

Khoang nội thất sang trọng của Mazda CX-30 2026

Các tiện nghi đáng chú ý bao gồm điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, cửa sổ trời và cốp điện. Đặc biệt, xe được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), gương chiếu hậu chống chói tự động và nhớ vị trí ghế lái, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa tối ưu.

Màn hình giải trí và cụm điều khiển trung tâm trên Mazda CX-30

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn

Trái tim của Mazda CX-30 2026 là động cơ xăng Skyactiv-G 2,0L, sản sinh công suất 153 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và chế độ lái thể thao, xe mang lại phản hồi nhạy bén và cảm giác lái phấn khích. Hệ thống kiểm soát gia tốc GVC và ngắt động cơ tạm thời i-stop cũng là những trang bị tiêu chuẩn giúp tối ưu khả năng vận hành.

Động cơ Skyactiv-G 2,0L trên Mazda CX-30

Về an toàn, phiên bản Premium sở hữu gói i-Activsense với các tính năng tiên tiến như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo chệch làn đường (LDWS), hỗ trợ giữ làn (LAS), cảnh báo điểm mù (BSM) và hỗ trợ phanh thông minh (SBS). Bên cạnh đó, xe còn được trang bị 7 túi khí, camera lùi và hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau.

Mazda CX-30 được trang bị nhiều tính năng an toàn chủ động

Tổng kết

Mazda CX-30 2026 là lựa chọn phù hợp cho những ai đề cao thiết kế thời thượng và hàm lượng công nghệ an toàn. Dù mức giá có phần nhỉnh hơn một số đối thủ trong phân khúc và không gian hàng ghế sau chưa thực sự rộng rãi, nhưng giá trị về thương hiệu và trải nghiệm lái cao cấp vẫn là điểm cộng lớn của mẫu xe này.

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