Mazda CX-30: Cập nhật giá bán, thông số kỹ thuật và đánh giá chi tiết Mazda CX-30 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV đô thị B+ với thiết kế KODO tinh tế, trang bị an toàn i-Activsense hiện đại cùng động cơ Skyactiv-G 2.0L mạnh mẽ.

Mazda CX-30 là mẫu SUV đô thị thuộc phân khúc B+, được định vị nằm giữa Mazda CX-3 và Mazda CX-5. Mẫu xe này hướng tới những khách hàng tìm kiếm sự linh hoạt của một dòng xe gầm cao nhỏ gọn nhưng vẫn đòi hỏi không gian sang trọng và kiểu dáng thể thao. Tại thị trường Việt Nam, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hai phiên bản chính bao gồm 2.0L Luxury và 2.0L Premium, cạnh tranh trực tiếp cùng Toyota Corolla Cross, KIA Seltos hay Honda HR-V.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda CX-30

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Mazda CX-30 cập nhật trong tháng 7/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Mazda CX-30 2.0L Luxury 699 799 785 771 Mazda CX-30 2.0L Premium 749 855 840 826

Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể của từng xe.

Thiết kế ngoại thất mang triết lý KODO thế hệ mới

Mazda CX-30 sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.395 x 1.795 x 1.540 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2.655 mm và khoảng sáng gầm xe 175 mm. Thiết kế tổng thể áp dụng triết lý KODO với quan điểm mỹ thuật "Less is more", tối giản chi tiết nhưng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng vân tổ ong sơn tối màu, bao quanh bởi đường viền mạ chrome nối liền cụm đèn chiếu sáng phía trước công nghệ LED. Nhìn từ thân xe, những đường dập nổi uốn lượn tạo mảng phản chiếu ánh sáng sống động. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch phay 2 màu dạng 5 chấu đôi thể thao. Phần cột D kéo dài về sau mang hơi hướng coupe, đồng thời giúp tối ưu không gian cho khoang hành lý.

Đuôi xe Mazda CX-30 thiết kế theo triết lý đối xứng, nhằm nhấn mạnh vẻ bề thế, vững chãi của một mẫu SUV. Đi cùng với đó là cặp đèn hậu dạng elip sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Ở phía sau, đuôi xe tuân theo phong cách đối xứng, tăng vẻ vững chãi cho mẫu gầm cao này. Cụm đèn hậu LED tạo hình elip mảnh tinh tế, kết hợp hài hòa với cản sau ốp nhựa tối màu cứng cáp.

Không gian nội thất và trang bị tiện nghi Premium

Khoang cabin của Mazda CX-30 được hoàn thiện chỉn chu với chất liệu ghế bọc da cùng các đường chỉ khâu tương phản. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình hiển thị 8,8 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto.

Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp đầy đủ các phím điều khiển chức năng và lẫy chuyển số. Danh sách tiện nghi nổi bật trên xe bao gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử tích hợp tính năng giữ phanh tự động (Auto Hold), màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), cửa sổ trời và cốp sau đóng/mở điện.

Khả năng vận hành và thông số kỹ thuật

Cả hai phiên bản Mazda CX-30 đều được trang bị động cơ xăng Skyactiv-G 2.0L, cho công suất tối đa 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp. Xe tích hợp chế độ lái thể thao cùng hệ thống kiểm soát gia tốc GVC và ngắt động cơ tạm thời i-stop.

Thông số kỹ thuật Mazda CX-30 2.0L Luxury Mazda CX-30 2.0L Premium Kích thước D x R x C (mm) 4.395 x 1.795 x 1.540 Chiều dài cơ sở (mm) 2.655 Khoảng sáng gầm xe (mm) 175 Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 5,3 Dung tích khoang hành lý (L) 430 - 1.406 Động cơ Skyactiv-G 2.0L Công suất tối đa (hp / rpm) 153 / 6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm / rpm) 200 / 4.000 Hộp số / Dẫn động 6AT / Cầu trước (FWD) Hệ thống treo (Trước / Sau) McPherson / Thanh xoắn Kích thước mâm / lốp 18 inch / 215/55 R18 Số túi khí 7 túi khí Gói an toàn i-Activsense Không Có

Công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc

Trang bị an toàn là điểm cộng lớn trên phiên bản Mazda CX-30 2.0L Premium với gói công nghệ i-Activsense cao cấp. Gói này hỗ trợ hàng loạt tính năng thông minh như cảnh báo chệch làn đường (LDWS), hỗ trợ giữ làn đường (LAS), kiểm soát hành trình tích hợp radar (MRCC), cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hỗ trợ phanh thông minh phía trước (SBS) và đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu.

Ngoài ra, xe còn có các trang bị tiêu chuẩn gồm: 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau, hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC.

Bên cạnh đó, các hệ thống an toàn tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản bao gồm 7 túi khí, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, cùng hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD) và cân bằng điện tử (DSC).

Đánh giá chung

Bên cạnh thiết kế sắc sảo và danh sách trang bị phong phú, Mazda CX-30 vẫn tồn tại một vài điểm trừ nhỏ. Không gian hàng ghế sau chỉ ở mức vừa đủ, có thể gây chút chật chội với những hành khách cao trên 1,7 m. Phần ốp nhựa đen diện tích lớn xung quanh thân xe cũng chia rẽ nhiều luồng ý kiến về mặt thẩm mỹ.

Tóm lại, Mazda CX-30 vẫn là lựa chọn hấp dẫn dành cho những khách hàng cá nhân hoặc gia đình trẻ đang tìm kiếm một chiếc SUV đô thị cao cấp, chú trọng trải nghiệm lái cũng như sự an toàn toàn diện.