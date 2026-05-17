Mazda CX-30 Luxury và Premium 2026: Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Mazda CX-30 2026 được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản Luxury và Premium, giá niêm yết từ 699 triệu đồng, nổi bật nhờ thiết kế KODO và gói an toàn i-Activsense.

Mazda CX-30 2026 là mẫu SUV đô thị cỡ B+ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sở hữu ngôn ngữ thiết kế KODO thế hệ mới và nền tảng công nghệ Skyactiv đặc trưng. Với định vị nằm giữa CX-3 và CX-5, mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng tối ưu hóa trải nghiệm lái và sự sang trọng trong một kích thước linh hoạt, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc xe đa dụng đô thị.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda CX-30 cập nhật tháng 5/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho hai phiên bản Mazda CX-30 tại thị trường Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh khác (triệu VND) Mazda CX-30 2.0L Luxury 699 785 799 771 Mazda CX-30 2.0L Premium 749 840 855 826

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào địa phương và trang bị đi kèm.

Thiết kế ngoại thất theo triết lý KODO mới

Mazda CX-30 2026 tuân thủ triết lý thiết kế "Less is more", loại bỏ các đường nét rườm rà để tập trung vào sự tinh xảo. Xe có kích thước tổng thể 4.395 x 1.795 x 1.540 mm cùng chiều dài cơ sở 2.655 mm, tạo nên dáng vẻ cân đối và năng động.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt vân tổ ong kết hợp cùng đường viền crôm đồ sộ nối liền cụm đèn pha LED. Thân xe được tạo điểm nhấn bởi các đường gân dập nổi và bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế 5 chấu kép. Cột D được vuốt dài về phía sau, mang lại cảm hứng của những dòng xe Coupe thể thao.

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Mazda CX-30 sử dụng nhiều vật liệu cao cấp với ghế bọc da và các đường chỉ khâu đối màu tinh tế. Bố trí bảng táp-lô tập trung vào người lái với màn hình giải trí 8,8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Đáng chú ý, xe được trang bị hàng loạt tiện nghi hiện đại bao gồm điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động (Auto Hold), màn hình hiển thị kính lái HUD, gương chiếu hậu chống chói tự động và cốp sau đóng mở điện.

Vận hành và công nghệ an toàn i-Activsense

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 2.0L, sản sinh công suất tối đa 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 6 cấp đến hệ dẫn động cầu trước, đi kèm chế độ lái thể thao và hệ thống kiểm soát gia tốc GVC.

Về an toàn, phiên bản Premium được trang bị gói i-Activsense cao cấp bao gồm các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) tích hợp radar, cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, cùng hỗ trợ phanh thông minh (SBS). Các trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm 7 túi khí, camera lùi và các hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC.

Thông số kỹ thuật chi tiết Mazda CX-30 2026

Thông số Mazda CX-30 2.0L Luxury Mazda CX-30 2.0L Premium Kích thước DxRxC (mm) 4.395 x 1.795 x 1.540 Chiều dài cơ sở (mm) 2.655 Khoảng sáng gầm xe (mm) 175 Động cơ Skyactiv-G 2.0 Công suất cực đại (hp/rpm) 153/6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 200/4.000 Hộp số Tự động 6 cấp Hệ thống an toàn i-Activsense Không Có Số túi khí 7 Mâm xe 18 inch

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế và công nghệ, Mazda CX-30 vẫn có một số hạn chế như không gian hàng ghế sau tương đối chật chội đối với người cao trên 1,7 m và diện tích ốp nhựa ngoại thất khá lớn, phần nào làm giảm đi vẻ sang trọng của xe.