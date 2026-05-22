Mazda CX-5 2026: Cập nhật giá lăn bánh và thông số kỹ thuật chi tiết nhất Mazda CX-5 2026 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc CUV tại Việt Nam với 7 phiên bản, mức giá niêm yết từ 699 triệu đồng cùng những nâng cấp đáng giá về công nghệ và vận hành.

Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2012, Mazda CX-5 đã trở thành biểu tượng trong phân khúc nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, công nghệ và giá bán. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy ở TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với 6 lựa chọn màu sắc ngoại thất đa dạng: Platinum Quartz, Soul Red Crystal Metallic, Snowflake White Pearl Mica, Machine Grey, Jet Black và Deep Crystal Blue.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda CX-5 cập nhật tháng 5/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) 2.0L Deluxe 699 799 785 771 2.0L Deluxe (tùy chọn) 749 855 840 826 2.0L Luxury 789 900 884 870 2.0L Premium 829 944 928 914 2.0 Premium Sport 849 967 950 936 2.0 Premium Exclusive 869 989 972 958 2.5L Signature Sport 959 1.090 1.071 1.057 2.5L Signature Exclusive 979 1.112 1.093 1.079

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý.

Thiết kế KODO đặc trưng và tinh chỉnh ngoại thất

Mazda CX-5 2026 vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế KODO nhưng được tinh chỉnh để trẻ trung và hiện đại hơn. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt dạng tổ ong mở rộng thêm 10 mm, kết hợp cùng hệ thống đèn pha LED có đồ họa ánh sáng mới. Cản trước và đèn định vị ban ngày cũng được tái thiết kế nhằm hoàn thiện vẻ ngoài thể thao.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi mạnh mẽ cùng bộ mâm hợp kim 19 inch 5 chấu kép phun màu khói xám. Gương chiếu hậu tích hợp camera và đèn báo rẽ bắt mắt. Phần đuôi xe sở hữu cặp đèn hậu LED trau chuốt và ống xả kép hiện đại, tạo cái nhìn tinh tế hơn.

Không gian cabin sang trọng và tiện nghi cao cấp

Nội thất của Mazda CX-5 2026 mang đến cảm giác cao cấp với các chi tiết ốp gỗ và mạ crom. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp đa chức năng, phía sau là cụm đồng hồ kết hợp màn hình màu hiển thị sắc nét. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái chỉnh điện là trang bị tiêu chuẩn.

Hệ thống tiện ích trên xe rất phong phú với điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau, màn hình cảm ứng 8 inch, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Đáng chú ý, các phiên bản cao cấp còn được trang bị hệ thống 10 loa Bose, màn hình hiển thị tốc độ HUD và gương chiếu hậu trung tâm chống chói tràn viền.

Hiệu suất vận hành và công nghệ an toàn i-Activsense

Mazda CX-5 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ SkyActiv-G đã được cải tiến, giúp tối ưu 15% hiệu suất đốt nhiên liệu và mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp. Cụ thể, bản 2.0L sản sinh 154 mã lực, trong khi bản 2.5L cho công suất lên tới 188 mã lực. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp (6AT) và hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus mới.

Về an toàn, gói i-Activsense thế hệ mới mang đến hàng loạt tính năng thông minh như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hỗ trợ giữ làn (LAS) và hệ thống đèn thích ứng thông minh (ALH). Ngoài ra, xe còn trang bị camera 360 độ và 6 túi khí trên tất cả phiên bản.

Thông số kỹ thuật cơ bản của Mazda CX-5 2026