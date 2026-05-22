Mazda CX-5 2026: Cập nhật giá lăn bánh và thông số kỹ thuật chi tiết nhất

Ngọc Hùng22/05/2026 09:05

Mazda CX-5 2026 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc CUV tại Việt Nam với 7 phiên bản, mức giá niêm yết từ 699 triệu đồng cùng những nâng cấp đáng giá về công nghệ và vận hành.

Mazda CX-5 2026 là mẫu Crossover hạng C chủ lực của Mazda tại Việt Nam, sở hữu 7 phiên bản với mức giá niêm yết từ 699 triệu đồng đến 979 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ SkyActiv-G cải tiến và gói an toàn i-Activsense cao cấp.

Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2012, Mazda CX-5 đã trở thành biểu tượng trong phân khúc nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, công nghệ và giá bán. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy ở TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với 6 lựa chọn màu sắc ngoại thất đa dạng: Platinum Quartz, Soul Red Crystal Metallic, Snowflake White Pearl Mica, Machine Grey, Jet Black và Deep Crystal Blue.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda CX-5 cập nhật tháng 5/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bảnGiá niêm yết (triệu VND)Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND)Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND)Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND)
2.0L Deluxe699799785771
2.0L Deluxe (tùy chọn)749855840826
2.0L Luxury789900884870
2.0L Premium829944928914
2.0 Premium Sport849967950936
2.0 Premium Exclusive869989972958
2.5L Signature Sport9591.0901.0711.057
2.5L Signature Exclusive9791.1121.0931.079

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý.

Thiết kế KODO đặc trưng và tinh chỉnh ngoại thất

Mazda CX-5 2026 vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế KODO nhưng được tinh chỉnh để trẻ trung và hiện đại hơn. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt dạng tổ ong mở rộng thêm 10 mm, kết hợp cùng hệ thống đèn pha LED có đồ họa ánh sáng mới. Cản trước và đèn định vị ban ngày cũng được tái thiết kế nhằm hoàn thiện vẻ ngoài thể thao.

Thiết kế đầu xe Mazda CX-5 2026

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi mạnh mẽ cùng bộ mâm hợp kim 19 inch 5 chấu kép phun màu khói xám. Gương chiếu hậu tích hợp camera và đèn báo rẽ bắt mắt. Phần đuôi xe sở hữu cặp đèn hậu LED trau chuốt và ống xả kép hiện đại, tạo cái nhìn tinh tế hơn.

Đuôi xe Mazda CX-5 2026 thể thao

Không gian cabin sang trọng và tiện nghi cao cấp

Nội thất của Mazda CX-5 2026 mang đến cảm giác cao cấp với các chi tiết ốp gỗ và mạ crom. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp đa chức năng, phía sau là cụm đồng hồ kết hợp màn hình màu hiển thị sắc nét. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái chỉnh điện là trang bị tiêu chuẩn.

Nội thất sang trọng trên Mazda CX-5

Hệ thống tiện ích trên xe rất phong phú với điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau, màn hình cảm ứng 8 inch, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Đáng chú ý, các phiên bản cao cấp còn được trang bị hệ thống 10 loa Bose, màn hình hiển thị tốc độ HUD và gương chiếu hậu trung tâm chống chói tràn viền.

Hiệu suất vận hành và công nghệ an toàn i-Activsense

Mazda CX-5 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ SkyActiv-G đã được cải tiến, giúp tối ưu 15% hiệu suất đốt nhiên liệu và mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp. Cụ thể, bản 2.0L sản sinh 154 mã lực, trong khi bản 2.5L cho công suất lên tới 188 mã lực. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp (6AT) và hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus mới.

Động cơ SkyActiv-G trên Mazda CX-5

Về an toàn, gói i-Activsense thế hệ mới mang đến hàng loạt tính năng thông minh như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hỗ trợ giữ làn (LAS) và hệ thống đèn thích ứng thông minh (ALH). Ngoài ra, xe còn trang bị camera 360 độ và 6 túi khí trên tất cả phiên bản.

Công nghệ an toàn trên Mazda CX-5 2026

Thông số kỹ thuật cơ bản của Mazda CX-5 2026

Thông sốBản 2.0LBản 2.5L
Kích thước (mm)4.590 x 1.845 x 1.6804.590 x 1.845 x 1.680
Chiều dài cơ sở (mm)2.7002.700
Công suất tối đa (Hp)154188
Mô-men xoắn cực đại (Nm)200252
Hệ dẫn độngFWDAWD
Mâm xe19 inch19 inch
