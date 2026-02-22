Mazda CX-5 2026: Chi tiết bảng giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Cập nhật bảng giá niêm yết và lăn bánh xe Mazda CX-5 trong tháng 2/2026 cho tất cả các phiên bản. Mẫu Crossover hạng C duy trì sức hút nhờ thiết kế Kodo tinh tế, công nghệ i-Activsense và mức giá khởi điểm từ 749 triệu đồng.

Mazda CX-5 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc Crossover (CUV) tại thị trường Việt Nam nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế thời thượng, trang bị công nghệ vượt trội và giá bán cạnh tranh. Trong tháng 2/2026, THACO Auto duy trì dải sản phẩm đa dạng với 7 phiên bản, đáp ứng nhu cầu từ di chuyển đô thị đến trải nghiệm lái cao cấp.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất tháng 2/2026

Giá lăn bánh của Mazda CX-5 được tính toán dựa trên giá niêm yết cộng thêm các khoản thuế phí bắt buộc như lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số và bảo hiểm. Dưới đây là bảng giá chi tiết cho từng khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Hà Nội (triệu VND) TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/TP khác (triệu VND) 2.0L Deluxe 749 861 846 827 2.0L Luxury 789 906 890 871 2.0L Premium 829 950 934 915 2.0L Premium Sport 849 973 956 937 2.0L Premium Exclusive 869 995 978 959 2.5L Signature Sport 959 1.096 1.077 1.058 2.5L Signature Exclusive 979 1.118 1.099 1.080

Mazda CX-5 2026 sở hữu diện mạo thể thao và trẻ trung với ngôn ngữ thiết kế Kodo.

Thiết kế Kodo và trang bị ngoại thất nổi bật

Diện mạo của Mazda CX-5 2026 vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng, nhấn mạnh vào sự tinh giản nhưng sang trọng. Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt dạng tổ ong được mở rộng thêm 10 mm, kết hợp cùng hệ thống đèn pha LED có đồ họa ánh sáng mới sắc sảo hơn.

Thân xe sở hữu những đường gân dập nổi khỏe khoắn, đi kèm bộ mâm hợp kim 5 chấu kép 19 inch sơn màu khói xám, tạo vẻ vững chãi khi di chuyển. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED được trau chuốt lại mỏng hơn, đi cùng cặp ống xả kép hiện đại mang đến cái nhìn thể thao cho khu vực đuôi xe.

Cụm đèn LED phía trước liền mạch với lưới tản nhiệt thông qua viền crôm sáng bóng.

Nội thất cao cấp và tiện nghi công nghệ

Bên trong cabin, Mazda CX-5 mang đến không gian sang trọng với các vật liệu như da, gỗ và các chi tiết mạ crôm. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều nút bấm điều khiển, trong khi cụm đồng hồ sau lái được trang bị màn hình màu hiện đại. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, riêng ghế lái có chức năng chỉnh điện và nhớ vị trí trên các bản cao.

Hệ thống giải trí trên xe bao gồm màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối đa phương tiện. Đặc biệt, các phiên bản Premium và Signature được trang bị hệ thống âm thanh 10 loa Bose mang đến trải nghiệm âm thanh sống động. Một số tiện ích đáng chú ý khác gồm: điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời, phanh tay điện tử và màn hình hiển thị tốc độ HUD.

Khoang lái Mazda CX-5 được hoàn thiện tỉ mỉ với nhiều tiện nghi hiện đại.

Khả năng vận hành và thông số kỹ thuật

Mazda CX-5 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G với hai tùy chọn dung tích. Đáng chú ý, khối động cơ này đã được cải tiến giúp tăng 15% hiệu suất đốt nhiên liệu và mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và tiết kiệm hơn.

Thông số Động cơ 2.0L Động cơ 2.5L Công suất tối đa (Hp/rpm) 154 / 6.000 188 / 6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 200 / 4.000 252 / 4.000 Hộp số Tự động 6 cấp (6AT) Tự động 6 cấp (6AT) Hệ dẫn động FWD (Cầu trước) AWD (4 bánh toàn thời gian)

Để tăng cường độ ổn định, xe trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), can thiệp vào cả động cơ và hệ thống phanh để tối ưu hóa hiệu suất xử lý khi vào cua.

An toàn chủ động i-Activsense

Về an toàn, Mazda CX-5 2026 nổi bật với gói công nghệ i-Activsense thế hệ mới. Hệ thống này bao gồm các tính năng thông minh như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hỗ trợ giữ làn đường (LAS) và hỗ trợ phanh thông minh (SBS). Ngoài ra, các trang bị tiêu chuẩn như 6 túi khí, camera 360 độ và cảm biến va chạm trước/sau giúp bảo vệ tối đa cho hành khách.

Gói an toàn i-Activsense giúp Mazda CX-5 trở thành một trong những mẫu xe an toàn nhất phân khúc.

Nhìn chung, với thiết kế không lỗi mốt, trang bị tiện nghi dồi dào và giá bán khởi điểm dễ tiếp cận, Mazda CX-5 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu CUV đa dụng, vừa phục vụ gia đình vừa khẳng định phong cách cá nhân.