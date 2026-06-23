Mazda CX-5 2026: Chi tiết giá lăn bánh và đánh giá mẫu CUV dẫn đầu phân khúc Mazda CX-5 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu Crossover hạng C ăn khách nhất tại Việt Nam với thiết kế Kodo tinh chỉnh, công nghệ i-Activsense hiện đại và mức giá niêm yết cạnh tranh từ 699 triệu đồng.

Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2012 để thay thế cho Mazda CX-7, Mazda CX-5 đã nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu của hãng xe Nhật Bản. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được THACO lắp ráp tại nhà máy ở Quảng Nam và liên tục giữ vững ngôi vương trong phân khúc CUV nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế thời thượng, trang bị phong phú và giá bán hợp lý.

Giá xe Mazda CX-5 niêm yết và lăn bánh tháng 6/2026

Trong tháng 6/2026, Mazda CX-5 tiếp tục được phân phối với đa dạng phiên bản, đáp ứng nhu cầu từ cơ bản đến cao cấp của khách hàng. Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực trọng điểm:

Mazda CX-5 2026 sở hữu ngoại hình thời thượng và năng động

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VNĐ) 2.0L Deluxe 699 799 785 771 2.0L Luxury 789 900 884 870 2.0L Premium 829 944 928 914 2.0 Premium Sport 849 967 950 936 2.0 Premium Exclusive 869 989 972 958 2.5L Signature Sport 959 1.090 1.071 1.057 2.5L Signature Exclusive 979 1.112 1.093 1.079

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất: Ngôn ngữ Kodo tinh tế

Mazda CX-5 2026 vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng nhưng đã được tinh chỉnh để trở nên hiện đại hơn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở lưới tản nhiệt dạng tổ ong mới, được mở rộng thêm 10 mm, thay thế cho kiểu thanh ngang truyền thống. Cụm đèn pha LED được tái thiết kế với đồ họa ánh sáng sắc sảo, nối liền với lưới tản nhiệt thông qua đường viền chrome sáng bóng.

Thân xe duy trì những đường gân dập nổi khỏe khoắn, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim 5 chấu kép 19 inch sơn màu khói xám mạnh mẽ. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED cũng được chau chuốt lại, đi kèm cản sau thu gọn và hệ thống ống xả kép thể thao, tạo nên tổng thể hài hòa và năng động.

Nội thất sang trọng và tiện nghi cao cấp

Bên trong cabin, Mazda CX-5 mang đến cảm giác cao cấp với các vật liệu như da, gỗ và các chi tiết mạ chrome. Táp-lô được thiết kế tối giản nhưng tinh tế, tập trung vào người lái. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím chức năng, phía sau là cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị sắc nét.

Hệ thống giải trí trên xe bao gồm màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Đặc biệt, các phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống âm thanh 10 loa Bose mang đến trải nghiệm âm nhạc sống động. Các tiện nghi khác như điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động đều là trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản.

Vận hành mạnh mẽ với công nghệ SkyActiv-G

Mazda CX-5 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ xăng SkyActiv-G đã được cải tiến hiệu suất:

Động cơ 2.0L : Sản sinh công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm.

: Sản sinh công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Động cơ 2.5L: Sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm.

Cả hai khối động cơ đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp (6AT). Đáng chú ý, hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) giúp xe vận hành ổn định và mượt mà hơn khi vào cua hoặc thay đổi làn đường bằng cách can thiệp vào cả động cơ và hệ thống phanh.

Hệ thống an toàn i-Activsense tân tiến

Bên cạnh các tính năng an toàn cơ bản như 6 túi khí, ABS, EBD, DSC, Mazda CX-5 còn sở hữu gói công nghệ an toàn cao cấp i-Activsense. Đáng chú ý là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (trước/sau), cảnh báo điểm mù (BSM), và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA). Những công nghệ này không chỉ hỗ trợ người lái mà còn tăng cường tối đa khả năng bảo vệ hành khách trong mọi tình huống giao thông.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số Bản 2.0L Deluxe Bản 2.0L Luxury Bản 2.0L Premium Bản 2.5L Signature Động cơ SkyActiv-G 2.0L SkyActiv-G 2.0L SkyActiv-G 2.0L SkyActiv-G 2.5L Công suất (Hp/rpm) 154/6.000 154/6.000 154/6.000 188/6.000 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 200/4.000 200/4.000 200/4.000 252/4.000 Dẫn động FWD FWD FWD AWD Mâm xe 19 inch 19 inch 19 inch 19 inch Hệ thống loa 6 loa 6 loa 10 loa Bose 10 loa Bose

Nhìn chung, Mazda CX-5 2026 vẫn là một lựa chọn sáng giá trong phân khúc CUV hạng C nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, công nghệ và giá bán. Dù khoang hành lý có phần khiêm tốn hơn một số đối thủ, nhưng trải nghiệm lái và danh sách trang bị an toàn vượt trội chính là những yếu tố then chốt giúp mẫu xe này duy trì sức hút tại thị trường Việt Nam.