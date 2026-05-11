Mazda CX-8 2026: Chi tiết giá lăn bánh và nâng cấp trang bị Nappa hạng thương gia Cập nhật giá Mazda CX-8 tháng 5/2026 từ 899 triệu đồng. Mẫu SUV 7 chỗ ghi điểm với không gian rộng nhất phân khúc, nội thất da Nappa và gói an toàn i-Activsense nâng cấp.

Mazda CX-8 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam với phiên bản nâng cấp mới nhất. Mẫu xe do THACO lắp ráp trong nước thu hút người dùng nhờ sự kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế Kodo tinh tế và không gian nội thất sang trọng vượt tầm phân khúc, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Santa Fe hay Ford Everest.

Mazda CX-8 phiên bản mới nhất tại thị trường Việt Nam

Giá xe Mazda CX-8 niêm yết và lăn bánh tháng 5/2026

Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Mazda CX-8 tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh Tỉnh khác (tỷ VND) New Mazda CX-8 2.5 Luxury 0,899 1,023 1,005 0,991 New Mazda CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn) 0,949 1,085 1,066 1,047 New Mazda CX-8 2.5 Premium 1,019 1,163 1,143 1,124 New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1,149 1,309 1,286 1,267

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế của xe.

Ngôn ngữ thiết kế Kodo tinh giản và sang trọng

Về ngoại thất, Mazda CX-8 2026 duy trì ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng nhưng được tinh chỉnh ở một số chi tiết để tăng vẻ bóng bẩy. Cụm lưới tản nhiệt mới kết hợp với viền crom "Signature Wings" làm nổi bật logo thương hiệu. Cụm đèn pha LED tích hợp dải đèn ban ngày sắc sảo tương tự người anh em CX-5.

Thiết kế đầu xe Mazda CX-8 với lưới tản nhiệt mới

Thân xe sở hữu thiết kế cột D kéo dài, tạo cảm giác trường xe và thể thao. Xe sử dụng mâm hợp kim 19 inch với 10 chấu đơn, áp dụng công nghệ sơn Hyper Silver cao cấp. Gương chiếu hậu tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh/gập điện tự động và đèn báo rẽ. Đuôi xe giữ nét bề thế với cụm đèn hậu LED nối liền bởi thanh crom sang trọng.

Nội thất da Nappa và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Mazda CX-8 là nơi thể hiện rõ nhất triết lý "Less is more". Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị ghế da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown kết hợp với các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên tỉ mỉ. Đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc phổ thông chú trọng đặc biệt đến chất liệu nội thất như xe hạng sang.

Không gian nội thất bọc da Nappa sang trọng trên Mazda CX-8

Hàng ghế thứ ba của CX-8 được đánh giá có khoảng để chân lớn nhất phân khúc, mang lại sự thoải mái cho người lớn trên hành trình dài. Thể tích khoang hành lý linh hoạt, có thể mở rộng từ 209 lít lên đến 742 lít khi gập phẳng hàng ghế cuối. Xe cũng sở hữu hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập duy nhất trong nhóm SUV 7 chỗ hạng trung tại Việt Nam.

Khối động cơ SkyActiv-G và hệ thống an toàn i-Activsense

Mazda CX-8 sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus) và tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist giúp xe vận hành ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường.

Động cơ SkyActiv-G 2.5L mạnh mẽ trên Mazda CX-8

Điểm đáng giá trên các bản Premium và Signature là gói an toàn chủ động i-Activsense. Hệ thống bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp thông minh và đèn pha thích ứng thông minh (ALH). Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (Cruising & Traffic Support) cũng được nâng cấp để giảm tải cho người lái.

Thông số kỹ thuật Mazda CX-8

Thông số Luxury Premium Signature AWD Kích thước D x R x C (mm) 4.900 x 1.840 x 1.730 4.900 x 1.840 x 1.730 4.900 x 1.840 x 1.730 Chiều dài cơ sở (mm) 2.930 2.930 2.930 Khoảng sáng gầm (mm) 200 200 200 Công suất cực đại (Hp/rpm) 188/6.000 188/6.000 188/6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 252/4.000 252/4.000 252/4.000 Hệ dẫn động FWD FWD AWD