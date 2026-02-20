Mazda CX-8 2026: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Mazda CX-8 2026 tiếp tục khẳng định vị thế SUV 7 chỗ rộng rãi với giá từ 949 triệu đồng. Xe sở hữu nội thất da Nappa cao cấp, động cơ SkyActiv 2.5L và gói an toàn i-Activsense.

Mazda CX-8 2026 là mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn được lắp ráp trong nước, nổi bật với không gian rộng rãi và trang bị cao cấp. Mẫu xe này hiện có giá niêm yết từ 949 triệu đồng cho phiên bản Luxury, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner và Ford Everest.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda CX-8 tháng 2/2026

Dưới đây là bảng giá chi tiết cho các phiên bản New Mazda CX-8 đang được phân phối tại thị trường Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP. HCM (tỷ VND) Lăn bánh Tỉnh khác (tỷ VND) New Mazda CX-8 2.5 Luxury 0,949 1,085 1,066 1,047 New Mazda CX-8 2.5 Premium 1,019 1,163 1,143 1,124 New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1,149 1,309 1,286 1,267

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo khu vực và chương trình khuyến mãi tại đại lý.

Mazda CX-8 2026 sở hữu thiết kế ngoại thất sang trọng theo ngôn ngữ Kodo.

Thiết kế ngoại thất và kích thước vượt trội

Mazda CX-8 có kích thước tổng thể lần lượt là 4.900 x 1.840 x 1.730 mm, mang lại không gian bên trong vượt trội so với các dòng xe cùng phân khúc. Xe sở hữu lưới tản nhiệt mới với viền crom "Signature Wings" bóng bẩy, kết hợp cùng hệ thống đèn pha LED hiện đại có tính năng tự động cân bằng và điều chỉnh góc chiếu.

Thân xe thể thao với mâm hợp kim 19 inch thiết kế Goshintai kiểu mới, sử dụng công nghệ sơn Hyper Silver. Gương chiếu hậu tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện, gập điện tự động và đèn báo rẽ. Phần đuôi xe bề thế với cụm đèn hậu LED nối liền bởi thanh crom sáng bóng.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mới và hệ thống đèn LED sắc sảo.

Nội thất da Nappa và tiện nghi hàng đầu

Khoang cabin của Mazda CX-8 2026 được phát triển theo triết lý "Less is more", sử dụng chất liệu da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown kết hợp với các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên tỉ mỉ. Đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ hạng trung sở hữu hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập.

Hàng ghế trước tích hợp chỉnh điện, sưởi và nhớ vị trí ghế lái. Hàng ghế thứ 3 được đánh giá có khoảng để chân lớn nhất phân khúc, mang lại sự thoải mái tối đa. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, đi kèm dàn âm thanh 10 loa Bose cao cấp.

Khoang lái sang trọng với chất liệu da Nappa và các tiện nghi hiện đại.

Động cơ SkyActiv-G và công nghệ an toàn i-Activsense

Mazda CX-8 2026 sử dụng khối động cơ SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Xe được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) và tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist.

Về an toàn, từ phiên bản Premium trở lên, xe được trang bị gói i-Activsense với các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh thông minh SBS, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn. Hệ thống an toàn tiêu chuẩn bao gồm 6 túi khí, phanh ABS, EBD, DSC và cảm biến áp suất lốp mới.

Thông số kỹ thuật cơ bản của Mazda CX-8 2026