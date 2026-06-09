Mazda CX-8 2026: Chi tiết giá niêm yết và thông số kỹ thuật mới nhất tháng 6/2026 Mazda CX-8 2026 duy trì mức giá khởi điểm từ 899 triệu đồng với loạt nâng cấp về tiện nghi nội thất và gói an toàn i-Activsense, khẳng định vị thế trong phân khúc SUV 7 chỗ.

Mazda CX-8 là dòng SUV 7 chỗ hạng trung được xây dựng trên nền tảng của Mazda CX-9, sở hữu kích thước lớn nhất phân khúc. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này tiếp tục được lắp ráp trong nước và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe hay Ford Everest.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Mazda CX-8 tháng 6/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản New Mazda CX-8 tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội Lăn bánh TP.HCM Các tỉnh/thành khác New Mazda CX-8 2.5 Luxury 0,899 1,023 1,005 0,991 New Mazda CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn) 0,949 1,085 1,066 1,047 New Mazda CX-8 2.5 Premium 1,019 1,163 1,143 1,124 New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1,149 1,309 1,286 1,267

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Mazda CX-8 2026 sử dụng hệ thống khung gầm cứng cáp với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.900 x 1.840 x 1.730 (mm).

Thông số Luxury Premium Signature AWD Chiều dài cơ sở (mm) 2.930 2.930 2.930 Khoảng sáng gầm (mm) 200 200 200 Động cơ Skyactiv-G 2.5 Skyactiv-G 2.5 Skyactiv-G 2.5 Công suất cực đại (Hp) 188 188 188 Mô-men xoắn (Nm) 252 252 252 Hộp số 6AT 6AT 6AT Hệ dẫn động FWD FWD AWD Mâm xe 19 inch 19 inch 19 inch

Ngôn ngữ thiết kế Kodo tinh tế

Ngoại thất của New Mazda CX-8 không có quá nhiều thay đổi đột phá nhưng được tinh chỉnh để trở nên sang trọng hơn. Lưới tản nhiệt thiết kế mới với các thanh nan mạ crom thay thế cho dạng tổ ong cũ, kết hợp cùng viền Signature Wings bóng bẩy.

Thân xe nổi bật với bộ mâm hợp kim 19 inch 10 chấu đơn theo ngôn ngữ Goshintai kiểu mới, sử dụng công nghệ sơn Hyper Silver. Đuôi xe duy trì vẻ bệ vệ với cụm đèn hậu LED được nối liền bởi thanh crom đặc trưng, cùng hệ thống ống xả kép mạ crom cân đối.

Nội thất Nappa và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Mazda CX-8 tiếp tục theo đuổi triết lý "Less is more". Điểm đáng giá nhất là toàn bộ các phiên bản đều được trang bị ghế da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown kết hợp ốp gỗ thiên nhiên.

Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập – tính năng duy nhất trong phân khúc. Các trang bị giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây, hệ thống âm thanh 10 loa Bose cao cấp và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).

Vận hành và công nghệ an toàn i-Activsense

Mazda CX-8 sử dụng khối động cơ SkyActiv-G 2.5L sản sinh công suất 188 mã lực. Công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) giúp xe vận hành ổn định hơn khi vào cua và thoát cua.

Về an toàn, gói i-Activsense trên phiên bản Premium và Signature được nâng cấp thêm tính năng hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (Cruising & Traffic Support). Các trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm 6 túi khí, hệ thống phanh ABS, EBD, DSC và cảm biến áp suất lốp mới.

Nhìn chung, Mazda CX-8 là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ có thiết kế sang trọng, nội thất rộng rãi và chú trọng vào các tính năng an toàn chủ động.