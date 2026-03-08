Mazda CX-8 2026: Đánh giá chi tiết SUV 7 chỗ gia đình tầm giá từ 899 triệu đồng New Mazda CX-8 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV 7 chỗ hạng trung nhờ thiết kế Kodo sang trọng, khoang cabin bọc da Nappa cao cấp và trang bị an toàn i-Activsense vượt trội.

Mazda CX-8 là mẫu Crossover/SUV hạng trung 7 chỗ sở hữu chiều dài cơ sở 2.930 mm lớn nhất phân khúc, cạnh tranh trực tiếp cùng Hyundai Santa Fe, Ford Everest và Toyota Fortuner. Bước sang tháng 8/2026, New Mazda CX-8 tiếp tục giữ vững sức hút nhờ thiết kế Kodo trau chuốt, không gian cabin rộng rãi phủ da Nappa cao cấp cùng mức giá niêm yết khởi điểm từ 899 triệu đồng cho phiên bản 2.5 Luxury.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda CX-8

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính của New Mazda CX-8 trong tháng 8/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (tỷ VND) New Mazda CX-8 2.5 Luxury 0,899 1,023 1,005 0,991 New Mazda CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn) 0,949 1,085 1,066 1,047 New Mazda CX-8 2.5 Premium 1,019 1,163 1,143 1,124 New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1,149 1,309 1,286 1,267

Thiết kế ngoại thất trau chuốt và sang trọng

Phát triển trên nền tảng của đàn anh CX-9, New Mazda CX-8 sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 4.900 x 1.840 x 1.730 mm cùng khoảng sáng gầm 200 mm. Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt tạo hình tỉ mỉ kết hợp viền mạ crom "Signature Wings", nối liền cụm đèn chiếu sáng LED thông minh.

Thân xe sở hữu đường nét thuôn dài thể thao với phần ốp vòm bánh xe sơn đồng màu ngoại thất. Mẫu SUV Nhật Bản được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch 10 chấu đơn thiết kế theo ngôn ngữ Goshintai, phủ lớp sơn Hyper Silver cao cấp. Phía sau, cụm đèn hậu LED nối liền bởi thanh crom mảnh giúp tôn lên vẻ tinh tế và cân đối cho phần đuôi xe.

Khoang cabin rộng rãi cùng chất liệu xa xỉ

Bước vào bên trong, khoang nội thất Mazda CX-8 tuân theo triết lý thiết kế tối giản "Less is more". Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng chất liệu da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown cao cấp kết hợp các chi tiết ốp gỗ tự nhiên cầu kỳ, mang lại cảm giác không thua kém các dòng xe hạng sang.

Hàng ghế thứ hai hỗ trợ gập 60:40, trong khi hàng ghế thứ ba có khoảng để chân rộng rãi hàng đầu phân khúc với khả năng gập 50:50. Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 209 lít và có thể mở rộng lên đến 742 lít khi gập hàng ghế cuối.

Trang bị tiện nghi trên xe bao gồm màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, hệ thống âm thanh vòm 10 loa Bose, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái và tính năng sưởi cho cả vô-lăng lẫn hai hàng ghế.

Động cơ SkyActiv-G và khả năng vận hành

New Mazda CX-8 duy trì khối động cơ xăng SkyActiv-G 2,5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc bốn bánh toàn thời gian (AWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp 6AT.

Bên cạnh đó, xe tích hợp công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) cùng tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist, giúp tăng cường độ ổn định và khả năng kiểm soát thân xe khi di chuyển qua các bề mặt đường phức tạp.

Trang bị an toàn chủ động i-Activsense

Về công nghệ an toàn, từ phiên bản Premium trở lên, xe được trang bị tiêu chuẩn gói an toàn chủ động i-Activsense tiên tiến. Gói này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo chệch làn (LDW), hỗ trợ giữ làn (LAS), hỗ trợ phanh thông minh (SBS) và đèn pha thích ứng thông minh (ALH).

Ngoài ra, Mazda CX-8 còn được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (Cruising & Traffic Support) cùng hệ thống cảm biến áp suất lốp tiêu chuẩn, kết hợp cùng 6 túi khí và hệ thống camera 360 độ giúp tối ưu hóa sự an toàn cho toàn bộ hành khách.

Đánh giá chung

Với ưu điểm về thiết kế ngoại thất sang trọng, không gian 7 chỗ rộng rãi cùng danh sách trang bị tiện nghi và an toàn phong phú, Mazda CX-8 2026 tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc cho các gia đình đông thành viên. Dù khả năng bứt tốc ở dải tốc độ cao chưa thật sự bốc và chưa có lẫy chuyển số trên vô-lăng, sự êm ái và tinh tế mà CX-8 mang lại vẫn đủ sức thuyết phục người dùng trong tầm giá từ 899 triệu đồng.