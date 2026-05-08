Mazda2 2026: Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất tháng 5/2026

Ngọc Hùng08/05/2026 10:35

Mazda2 2026 duy trì sức hút với giá khởi điểm từ 418 triệu đồng cho 7 phiên bản nhập khẩu. Mẫu xe hạng B gây ấn tượng bởi thiết kế Kodo, công nghệ i-Activsense và động cơ Skyactiv-G tiết kiệm nhiên liệu.

Mazda2 là mẫu xe hạng B đến từ thương hiệu Nhật Bản, hiện đang ở thế hệ thứ 4 với nhiều cải tiến đáng kể. Tại thị trường Việt Nam, Mazda2 2026 được THACO nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối song song hai biến thể sedan và hatchback (Sport). Với 7 lựa chọn màu sắc ngoại thất và 3 tùy chọn nội thất, Mazda2 hướng đến nhóm khách hàng đô thị tìm kiếm sự linh hoạt và tinh tế.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda2 tháng 5/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Mazda2 tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương khác:

Biến thểPhiên bảnGiá niêm yết (triệu VND)Lăn bánh Hà Nội (triệu VND)Lăn bánh TP.HCM (triệu VND)Lăn bánh Tỉnh (triệu VND)
Mazda2 Sedan1.5 AT418484476462
1.5L Deluxe459530521501
1.5L Luxury494569559545
1.5L Premium508585575561
Mazda2 Sport (Hatchback)1.5L Luxury537617606593
1.5L Premium544625614600

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi từ đại lý.

Mazda2 2026 sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại và trẻ trung.
Thiết kế ngoại thất theo ngôn ngữ Kodo đặc trưng

Mazda2 2026 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế Kodo - Soul of Motion với các thông số kích thước 4.340 x 1.695 x 1.470 (mm), trục cơ sở đạt 2.570 mm. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm lưới tản nhiệt kích thước lớn với họa tiết kim loại tinh tế, kết hợp viền crom mở rộng tạo vẻ bề thế. Xe trang bị đèn chiếu sáng LED tiêu chuẩn, riêng bản cao cấp sở hữu hệ thống đèn pha LED thích ứng hiện đại.

Hệ thống đèn LED và lưới tản nhiệt mới trên Mazda2 2026.
Thân xe sử dụng mâm 5 chấu kép mới thay cho dạng cánh hoa trước đây. Biến thể Sedan có tùy chọn mâm 15 hoặc 16 inch, trong khi bản Sport chỉ sử dụng loại 16 inch. Đuôi xe được tinh chỉnh phần cản sau kết hợp đèn phản quang tạo sự liền khối, đi cùng cặp đèn hậu LED sắc sảo.

Nội thất tối giản và tiện nghi công nghệ

Khoang cabin Mazda2 2026 được thiết kế theo triết lý tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng. Vô-lăng 3 chấu tích hợp nút điều khiển âm thanh và đàm thoại rảnh tay. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản. Hệ thống Mazda Connect đi kèm cụm nút xoay trung tâm giúp người lái thao tác dễ dàng.

Không gian nội thất tối giản nhưng sang trọng của Mazda2.
Các trang bị nổi bật khác bao gồm gương chống chói tự động (từ bản Luxury), màn hình hiển thị HUD (bản Premium), hệ thống kiểm soát hành trình và điều hòa tự động. Cấu trúc ghế ngồi mới được nghiên cứu để duy trì tư thế cột sống tự nhiên, mang lại sự thoải mái trên hành trình dài.

Động cơ Skyactiv-G và hệ thống an toàn i-Activsense

Mazda2 2026 sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Xe trang bị hộp số tự động 6 cấp với chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô-lăng. Đặc biệt, hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus giúp xe vận hành ổn định và mượt mà hơn khi vào cua.

Động cơ Skyactiv-G 1.5L mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.
Về an toàn, các phiên bản cao cấp được trang bị gói i-Activsense với các tính năng vượt trội trong phân khúc như: cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cảnh báo lệch làn đường (LDWS) và hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (SCBS).

Thông số kỹ thuật chi tiết Mazda2 2026

Thông số1.5 AT1.5L Deluxe1.5L Luxury1.5L Premium
Kích thước DxRxC (mm)4.340 x 1.695 x 1.470
Chiều dài cơ sở (mm)2.570
Khoảng sáng gầm (mm)140
Động cơSkyactiv-G 1.5L
Công suất cực đại (ps/rpm)110/6.000
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm)144/4.000
Hộp sốTự động 6 cấp (6AT)
Số túi khí2666
Gói an toàn i-ActivsenseKhôngKhôngKhông

Đánh giá chung

Ưu điểm: Thiết kế ngoại thất thời thượng; trang bị an toàn và tiện nghi dẫn đầu phân khúc; động cơ vận hành êm ái và tiết kiệm; nguồn gốc xe nhập khẩu.

Nhược điểm: Không gian hàng ghế thứ hai tương đối hẹp so với đối thủ; thiếu bệ tỳ tay trung tâm; khả năng cách âm ở tốc độ cao còn hạn chế.

Mazda2 là lựa chọn xe hạng B nhập khẩu đáng cân nhắc trong tầm giá.
