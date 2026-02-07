Mazda2 2026: Đánh giá chi tiết thông số kỹ thuật và giá lăn bánh mới nhất Mazda2 2026 duy trì sức hút nhờ ngôn ngữ thiết kế Kodo tinh tế, công nghệ SkyActiv tiên tiến và gói an toàn i-Activsense. Mẫu xe nhập khẩu Thái Lan hiện có giá khởi điểm từ 418 triệu đồng.

Mazda2 2026 tiếp tục là một trong những đại diện tiêu biểu của thương hiệu Nhật Bản trong phân khúc xe hạng B tại Việt Nam. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Mazda2 không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo thời trang mà còn nhờ nền tảng công nghệ SkyActiv-Vehicle Architecture mới, tối ưu hóa trải nghiệm lái và sự thoải mái cho hành khách.

Giá xe Mazda2 niêm yết và lăn bánh tháng 7/2026

Hiện nay, Mazda2 được phân phối với hai biến thể chính là Sedan và Hatchback (Sport), đi kèm nhiều tùy chọn phiên bản phù hợp với ngân sách của người dùng. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu VND) Mazda2 Sedan 1.5AT 418 484 476 462 1.5L Deluxe 459 530 521 501 1.5L Luxury 494 569 559 545 1.5L Premium 508 585 575 561 Mazda2 Hatchback 1.5L Luxury 537 617 606 593 1.5L Premium 544 625 614 600

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mại tại đại lý và trang bị cụ thể của từng xe.

Thiết kế ngoại thất theo ngôn ngữ Kodo đặc trưng

Mazda2 2026 duy trì triết lý thiết kế Kodo - Soul of Motion, mang đến vẻ ngoài năng động và thanh lịch. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.340 x 1.695 x 1.470 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.570 mm. Với bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 4,7m, mẫu xe này cực kỳ linh hoạt khi di chuyển trong các khu vực đô thị đông đúc.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt kích thước lớn với họa tiết kim loại sắc sảo, kết hợp cùng cụm đèn pha LED hiện đại. Trên phiên bản cao cấp, xe được trang bị hệ thống đèn pha LED thích ứng (ALH) tự động điều chỉnh cường độ sáng. Thân xe nổi bật với bộ mâm 5 chấu kép mới, kích thước 15 hoặc 16 inch tùy phiên bản, tạo cảm giác vững chãi hơn so với thế hệ cũ.

Nội thất tối giản và tiện nghi

Khoang cabin của Mazda2 2026 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng. Vật liệu sử dụng trong xe có độ hoàn thiện cao, mang lại cảm giác cao cấp hơn so với mặt bằng chung của phân khúc B. Táp-lô được bố trí khoa học với màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp hệ thống Mazda Connect, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, phiên bản Premium còn được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và gương chiếu hậu chống chói tự động. Tuy nhiên, một điểm hạn chế nhỏ là không gian hàng ghế thứ hai của Mazda2 vẫn khá khiêm tốn so với các đối thủ như Toyota Vios hay Honda City, đồng thời xe chưa được trang bị bệ tỳ tay cho hàng ghế sau.

Vận hành ổn định với động cơ Skyactiv-G 1.5L

Dưới nắp ca-pô, Mazda2 2026 sử dụng khối động cơ Skyactiv-G dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Khả năng vận hành của xe được hỗ trợ đắc lực bởi hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus, giúp xe vào cua mượt mà và ổn định hơn. Chế độ lái thể thao (Sport mode) và lẫy chuyển số sau vô-lăng cũng là những trang bị giúp tăng thêm sự hứng khởi cho người cầm lái.

Công nghệ an toàn i-Activsense vượt trội

Mazda2 2026 khẳng định vị thế về mặt công nghệ với gói an toàn chủ động i-Activsense trên các phiên bản cao cấp. Các tính năng nổi bật bao gồm: cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường (LDWS) và hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (SCBS F&R). Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS và 6 túi khí trên đa số các phiên bản.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Loại động cơ Skyactiv-G 1.5L Công suất cực đại 110 mã lực / 6.000 rpm Mô-men xoắn cực đại 144 Nm / 4.000 rpm Hộp số Tự động 6 cấp (6AT) Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Kích thước lốp 185/65R15 hoặc 185/60R16 Khoảng sáng gầm 140 mm

Nhìn chung, Mazda2 2026 là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe đô thị có thiết kế đẹp, trang bị an toàn phong phú và cảm giác lái chắc chắn. Mặc dù vẫn còn tồn tại nhược điểm về không gian hàng ghế sau và khả năng cách âm, nhưng với mức giá cạnh tranh và nguồn gốc nhập khẩu, Mazda2 vẫn là đối thủ đáng gờm trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam.