Mazda2 2026: Giá lăn bánh mới nhất và đánh giá chi tiết các phiên bản Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh Mazda2 2026 bản Sedan và Sport. Đánh giá ưu nhược điểm, thông số kỹ thuật và trang bị an toàn i-Activsense vượt trội phân khúc.

Mazda2 là mẫu xe hạng B tiêu biểu của thương hiệu Nhật Bản, nổi bật với triết lý thiết kế Kodo và khả năng vận hành linh hoạt. Tại Việt Nam, Mazda2 2026 được THACO nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hai biến thể Sedan và Sport (Hatchback), mang đến lựa chọn đa dạng cho khách hàng đô thị.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda2 cập nhật tháng 6/2025

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Mazda2 2026 tại thị trường Việt Nam:

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/TP khác (triệu VND) Sedan 1.5 AT 418 484 476 462 Sedan 1.5L Deluxe 459 530 521 501 Sedan 1.5L Luxury 494 569 559 545 Sedan 1.5L Premium 508 585 575 561 Sport (Hatchback) 1.5L Luxury 537 617 606 593 Sport (Hatchback) 1.5 Premium 544 625 614 600

*Lưu ý: Giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất và ngôn ngữ Kodo đặc trưng

Mazda2 2026 tiếp tục ứng dụng ngôn ngữ thiết kế KODO - Soul of Motion, tạo nên diện mạo tinh tế và năng động. Xe sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 4.340 x 1.695 x 1.470 mm cùng chiều dài cơ sở 2.570 mm. Với bán kính vòng quay chỉ 4,7 mét, đây là một trong những mẫu xe linh hoạt nhất trong phân khúc khi di chuyển trong phố đông.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt kích thước lớn với họa tiết kim loại, kết hợp cùng viền chrome sắc sảo. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED tiêu chuẩn, tích hợp tính năng tự động cân bằng góc chiếu. Trên phiên bản cao cấp, xe được trang bị đèn pha LED thích ứng (ALH) hiện đại.

Không gian nội thất tối giản và tiện nghi

Khoang cabin của Mazda2 2026 được thiết kế theo triết lý lấy con người làm trung tâm, tối ưu hóa tư thế ngồi để duy trì cột sống tự nhiên. Vật liệu sử dụng trong xe mang lại cảm giác cao cấp với 3 tùy chọn màu sắc: Xám xanh (Luxury/Premium), Đen (Standard) và Nâu (Deluxe).

Hệ thống giải trí nổi bật với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), gương chống chói tự động và hệ thống điều hòa tự động.

Vận hành và công nghệ an toàn i-Activsense

Cả hai biến thể đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, sản sinh công suất 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus, giúp xe vận hành ổn định và mượt mà hơn khi vào cua.

Về an toàn, Mazda2 vượt trội so với các đối thủ nhờ gói công nghệ i-Activsense trên bản Premium, bao gồm: cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường (LDWS) và hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (SCBS).

Đánh giá chung

Mazda2 2026 là lựa chọn sáng giá cho những người ưu tiên thiết kế thời thượng, trang bị công nghệ hiện đại và cảm giác lái thú vị. Tuy nhiên, không gian hàng ghế thứ hai vẫn là một điểm hạn chế cần cân nhắc nếu thường xuyên di chuyển với đủ 5 người.