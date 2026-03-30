Mazda3 2026: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất tháng 3/2026 Mazda3 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc hạng C với thiết kế KODO tinh tế, trang bị an toàn i-Activsense vượt trội và mức giá khởi điểm từ 599 triệu đồng.

Mazda3 hiện là một trong những mẫu xe hạng C có doanh số ổn định nhất tại thị trường Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế thời thượng, trang bị tiện nghi phong phú và giá thành hợp lý. Mẫu xe này được THACO lắp ráp trong nước và phân phối với hai biến thể chính là Sedan và Hatchback (Sport), cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như KIA K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis và Honda Civic.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda3 cập nhật tháng 3/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Mazda3 đang được phân phối chính hãng:

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) Mazda3 Sedan 1.5L Deluxe 599 687 675 661 1.5L Luxury 644 737 724 710 1.5L Premium 719 821 807 793 Mazda3 Hatchback (Sport) 1.5L Luxury 659 754 741 727 1.5L Premium 719 821 807 793

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Ngôn ngữ thiết kế KODO và nâng cấp ngoại thất

Mazda3 2026 gây ấn tượng với sự gia tăng kích thước đáng kể, trong đó chiều dài tổng thể tăng thêm 80 mm và trục cơ sở đạt mức 2.725 mm (tăng 25 mm). Chiều cao xe được hạ thấp nhằm tối ưu tính khí động học và tạo dáng vẻ thể thao hơn. Cụm đèn pha và đèn hậu LED được tinh chỉnh mỏng hơn, mang lại diện mạo sắc sảo.

Đáng chú ý, phiên bản Premium được trang bị hệ thống đèn pha LED thích ứng và chức năng mở rộng góc chiếu khi vào cua. Tùy theo phiên bản, xe sẽ sử dụng mâm hợp kim kích thước 16 inch hoặc 18 inch. Khách hàng có nhiều tùy chọn màu sắc như Đỏ, Xám, Trắng cho bản Sedan và thêm màu Xanh cho bản Hatchback.

Không gian nội thất hiện đại và hướng tới người lái

Khoang cabin của Mazda3 2026 tuân theo triết lý thiết kế mới, tập trung tối đa vào trải nghiệm người dùng với bảng điều khiển trung tâm hướng về phía ghế lái. Màn hình giải trí 8,8 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối đa phương tiện, đi kèm với các vật liệu cao cấp như da hoặc nỉ tùy phiên bản.

Thêm vào đó, xe được trang bị hàng loạt tiện nghi hiện đại như màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), điều hòa hai vùng độc lập, gương chống chói tự động và hệ thống kiểm soát hành trình. Tuy nhiên, hàng ghế sau vẫn được đánh giá là khá hạn hẹp so với một số đối thủ cùng phân khúc và chưa có cửa gió điều hòa riêng biệt.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn i-Activsense

Mazda3 2026 tại thị trường Việt Nam sử dụng động cơ Skyactiv-G phun xăng trực tiếp. Khối động cơ 1.5L sản sinh công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 146 Nm, trong khi bản 2.0L mạnh mẽ hơn với 153 mã lực và 200 Nm. Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Điểm sáng lớn nhất trên Mazda3 2026 là hệ thống an toàn chủ động i-Activsense với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ phanh chủ động thông minh (SBS), kiểm soát và giữ làn đường (LAS), cùng cảnh báo điểm mù (BSM). Bên cạnh đó, các trang bị tiêu chuẩn như 7 túi khí, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động và camera lùi đều hiện diện đầy đủ.

Đánh giá chung

Nhìn chung, Mazda3 2026 vẫn là lựa chọn ưu tiên cho những khách hàng đề cao tính thẩm mỹ và công nghệ an toàn. Dù còn một vài hạn chế về không gian hàng ghế sau và khả năng cách âm, nhưng với cảm giác lái mượt mà và danh sách trang bị phong phú, đây vẫn là mẫu xe đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 800 triệu đồng.