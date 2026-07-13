Mazda3 2026: Đánh giá chi tiết thiết kế Kodo và bảng giá lăn bánh mới nhất Mazda3 2026 duy trì sức hút trong phân khúc sedan hạng C nhờ sự kết hợp giữa thẩm mỹ tinh tế và công nghệ an toàn i-Activsense. Với mức giá từ 569 triệu đồng, đây vẫn là lựa chọn cân bằng giữa trải nghiệm lái và giá trị sử dụng.

Mazda3 2026 tiếp tục là một trong những mẫu xe hạng C sở hữu sức cạnh tranh lớn tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này không chỉ thu hút bởi ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng mà còn nhờ danh sách trang bị tiện nghi hậu hĩnh và mức giá tiếp cận dễ dàng so với các đối thủ cùng phân khúc.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda3 cập nhật tháng 7/2026

Tại Việt Nam, Mazda3 được THACO lắp ráp và phân phối với hai biến thể chính là Sedan và Hatchback (Sport). Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VNĐ) Mazda3 Sedan 1,5L Deluxe 569 653 642 628 Mazda3 Sedan 1,5L Deluxe (tùy chọn) 599 687 675 661 Mazda3 Sedan 1,5L Luxury 644 737 724 710 Mazda3 Sedan 1,5L Premium 719 821 807 793 Mazda3 Hatchback 1,5L Luxury 659 754 741 727 Mazda3 Hatchback 1,5L Premium 719 821 807 793

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại từ đại lý.

Thiết kế ngoại thất: Tinh tế và thể thao hơn

Mazda3 2026 ghi nhận sự thay đổi về kích thước nhằm tối ưu tính khí động học và không gian. Cụ thể, chiều dài tổng thể tăng thêm 80 mm, trong khi chiều cao được hạ thấp lần lượt là 10 mm trên bản sedan và 30 mm trên bản hatchback. Chiều dài cơ sở đạt 2.725 mm, tăng 25 mm so với thế hệ tiền nhiệm, giúp dáng xe trông trường và thể thao hơn.

Hệ thống chiếu sáng trên Mazda3 2026 sử dụng công nghệ LED toàn phần với thiết kế thanh mảnh. Trên phiên bản Premium, xe được trang bị đèn pha LED thích ứng và chức năng mở rộng góc chiếu khi vào cua. Tùy theo phiên bản, người dùng có thể lựa chọn mâm hợp kim kích thước 16 inch hoặc 18 inch.

Không gian nội thất và tiện nghi công nghệ

Khoang cabin của Mazda3 2026 tuân theo triết lý "Less is More", tập trung tối đa vào người lái. Bảng táp-lô có xu hướng nghiêng về bên trái, giúp người điều khiển dễ dàng thao tác. Màn hình giải trí trung tâm 8,8 inch đặt nổi hỗ trợ đa dạng kết nối, đi kèm hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập và gương chiếu hậu chống chói tự động.

Ghế ngồi trên các phiên bản cao cấp được bọc da, riêng bản Deluxe sử dụng chất liệu nỉ. Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý là màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) xuất hiện trên các phiên bản Premium, giúp người lái tập trung hơn khi vận hành.

Vận hành và công nghệ an toàn i-Activsense

Mazda3 2026 tại thị trường Việt Nam duy trì khối động cơ SkyActiv-G phun xăng trực tiếp. Động cơ 1,5L sản sinh công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 146 Nm. Trong khi đó, biến thể 2,0L mạnh mẽ hơn với 153 mã lực và 200 Nm. Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Về an toàn, bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử DSC và 7 túi khí, Mazda3 còn nổi bật với gói i-Activsense. Hệ thống này bao gồm các tính năng cao cấp như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh thông minh SBS, kiểm soát và giữ làn đường LAS, cùng cảnh báo điểm mù BSM.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Mazda3 Sedan Mazda3 Hatchback Kích thước DxRxC (mm) 4.660 x 1.795 x 1.440 4.660 x 1.795 x 1.435 Chiều dài cơ sở (mm) 2.725 2.725 Khoảng sáng gầm (mm) 145 145 Động cơ SkyActiv-G 1,5L SkyActiv-G 1,5L Công suất (hp/rpm) 110/6.000 110/6.000 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 146/3.500 146/3.500 Hộp số Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Số túi khí 7 7

Nhìn chung, Mazda3 2026 là mẫu xe dành cho những khách hàng yêu cầu cao về tính thẩm mỹ và trải nghiệm công nghệ an toàn. Dù không gian hàng ghế sau vẫn là một điểm hạn chế so với các đối thủ như KIA K3 hay Hyundai Elantra, nhưng cảm giác lái chính xác và danh sách trang bị phong phú vẫn giúp Mazda3 giữ vững vị thế trong lòng người tiêu dùng Việt.