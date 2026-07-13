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Mazda3 2026: Đánh giá chi tiết thiết kế Kodo và bảng giá lăn bánh mới nhất

Vũ Sơn13/07/2026 10:24

Mazda3 2026 duy trì sức hút trong phân khúc sedan hạng C nhờ sự kết hợp giữa thẩm mỹ tinh tế và công nghệ an toàn i-Activsense. Với mức giá từ 569 triệu đồng, đây vẫn là lựa chọn cân bằng giữa trải nghiệm lái và giá trị sử dụng.

Mazda3 2026 tiếp tục là một trong những mẫu xe hạng C sở hữu sức cạnh tranh lớn tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này không chỉ thu hút bởi ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng mà còn nhờ danh sách trang bị tiện nghi hậu hĩnh và mức giá tiếp cận dễ dàng so với các đối thủ cùng phân khúc.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda3 cập nhật tháng 7/2026

Tại Việt Nam, Mazda3 được THACO lắp ráp và phân phối với hai biến thể chính là Sedan và Hatchback (Sport). Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Biến thểPhiên bảnGiá niêm yết (triệu VNĐ)Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ)Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ)Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VNĐ)
Mazda3 Sedan1,5L Deluxe569653642628
Mazda3 Sedan1,5L Deluxe (tùy chọn)599687675661
Mazda3 Sedan1,5L Luxury644737724710
Mazda3 Sedan1,5L Premium719821807793
Mazda3 Hatchback1,5L Luxury659754741727
Mazda3 Hatchback1,5L Premium719821807793

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại từ đại lý.

Mazda3 2026 sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại và cuốn hút

Thiết kế ngoại thất: Tinh tế và thể thao hơn

Mazda3 2026 ghi nhận sự thay đổi về kích thước nhằm tối ưu tính khí động học và không gian. Cụ thể, chiều dài tổng thể tăng thêm 80 mm, trong khi chiều cao được hạ thấp lần lượt là 10 mm trên bản sedan và 30 mm trên bản hatchback. Chiều dài cơ sở đạt 2.725 mm, tăng 25 mm so với thế hệ tiền nhiệm, giúp dáng xe trông trường và thể thao hơn.

Cụm đèn pha LED mỏng nét trên Mazda3 2026

Hệ thống chiếu sáng trên Mazda3 2026 sử dụng công nghệ LED toàn phần với thiết kế thanh mảnh. Trên phiên bản Premium, xe được trang bị đèn pha LED thích ứng và chức năng mở rộng góc chiếu khi vào cua. Tùy theo phiên bản, người dùng có thể lựa chọn mâm hợp kim kích thước 16 inch hoặc 18 inch.

Phần đuôi xe Mazda3 với thiết kế đèn hậu LED đặc trưng

Không gian nội thất và tiện nghi công nghệ

Khoang cabin của Mazda3 2026 tuân theo triết lý "Less is More", tập trung tối đa vào người lái. Bảng táp-lô có xu hướng nghiêng về bên trái, giúp người điều khiển dễ dàng thao tác. Màn hình giải trí trung tâm 8,8 inch đặt nổi hỗ trợ đa dạng kết nối, đi kèm hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập và gương chiếu hậu chống chói tự động.

Nội thất Mazda3 2026 thiết kế tối giản nhưng sang trọng

Ghế ngồi trên các phiên bản cao cấp được bọc da, riêng bản Deluxe sử dụng chất liệu nỉ. Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý là màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) xuất hiện trên các phiên bản Premium, giúp người lái tập trung hơn khi vận hành.

Vận hành và công nghệ an toàn i-Activsense

Mazda3 2026 tại thị trường Việt Nam duy trì khối động cơ SkyActiv-G phun xăng trực tiếp. Động cơ 1,5L sản sinh công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 146 Nm. Trong khi đó, biến thể 2,0L mạnh mẽ hơn với 153 mã lực và 200 Nm. Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Khối động cơ SkyActiv-G trên Mazda3

Về an toàn, bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử DSC và 7 túi khí, Mazda3 còn nổi bật với gói i-Activsense. Hệ thống này bao gồm các tính năng cao cấp như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh thông minh SBS, kiểm soát và giữ làn đường LAS, cùng cảnh báo điểm mù BSM.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Thông sốMazda3 SedanMazda3 Hatchback
Kích thước DxRxC (mm)4.660 x 1.795 x 1.4404.660 x 1.795 x 1.435
Chiều dài cơ sở (mm)2.7252.725
Khoảng sáng gầm (mm)145145
Động cơSkyActiv-G 1,5LSkyActiv-G 1,5L
Công suất (hp/rpm)110/6.000110/6.000
Mô-men xoắn (Nm/rpm)146/3.500146/3.500
Hộp sốTự động 6 cấpTự động 6 cấp
Số túi khí77

Nhìn chung, Mazda3 2026 là mẫu xe dành cho những khách hàng yêu cầu cao về tính thẩm mỹ và trải nghiệm công nghệ an toàn. Dù không gian hàng ghế sau vẫn là một điểm hạn chế so với các đối thủ như KIA K3 hay Hyundai Elantra, nhưng cảm giác lái chính xác và danh sách trang bị phong phú vẫn giúp Mazda3 giữ vững vị thế trong lòng người tiêu dùng Việt.

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        Mazda3 2026: Đánh giá chi tiết thiết kế Kodo và bảng giá lăn bánh mới nhất
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