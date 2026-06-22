Mazda3 2026: Đánh giá chi tiết, thông số và bảng giá lăn bánh tháng 6/2026 Mazda3 2026 duy trì sức hút trong phân khúc sedan hạng C nhờ thiết kế Kodo tinh tế, công nghệ an toàn i-Activsense và mức giá cạnh tranh từ 569 triệu VNĐ.

Mazda3 2026 hiện là một trong những mẫu xe hạng C có doanh số ổn định nhất tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe do THACO lắp ráp và phân phối sở hữu lợi thế về thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi dồi dào cùng mức giá tiếp cận hợp lý, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như KIA K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis và Honda Civic.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda3 tháng 6/2026

Tại Việt Nam, Mazda3 được phân phối với hai biến thể chính là Sedan và Hatchback (Sport). Biến thể Sedan cung cấp 3 tùy chọn màu sắc (Đỏ, Xám, Trắng), trong khi biến thể Hatchback có thêm màu Xanh.

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VNĐ) Lăn bánh tại Tỉnh khác (triệu VNĐ) Mazda3 Sedan 1.5L Deluxe 569 653 642 628 Mazda3 Sedan 1.5L Deluxe (tùy chọn) 599 687 675 661 Mazda3 Sedan 1.5L Luxury 644 737 724 710 Mazda3 Sedan 1.5L Premium 719 821 807 793 Mazda3 Hatchback 1.5L Luxury 659 754 741 727 Mazda3 Hatchback 1.5L Premium 719 821 807 793

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Thiết kế ngoại thất và ngôn ngữ Kodo mới

Mazda3 2026 ghi nhận sự thay đổi về kích thước khi chiều dài tổng thể tăng thêm 80 mm. Chiều cao xe được hạ thấp 10 mm trên bản Sedan và 30 mm trên bản Hatchback, kết hợp cùng chiều dài cơ sở đạt 2.725 mm (tăng 25 mm). Những điều chỉnh này giúp xe có trọng tâm thấp hơn, tạo dáng vẻ thể thao và cuốn hút.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED toàn phần với thiết kế mỏng nét. Phiên bản Premium cao cấp nhất được trang bị đèn pha LED thích ứng và chức năng mở rộng góc chiếu khi vào cua. Xe sử dụng mâm hợp kim kích thước 16 inch hoặc 18 inch tùy theo từng phiên bản cụ thể.

Nội thất tinh giản và trải nghiệm người lái

Khoang cabin của Mazda3 2026 tuân theo triết lý thiết kế hướng về người dùng. Táp-lô có xu hướng tràn về bên trái, giúp người lái dễ dàng thao tác. Màn hình giải trí trung tâm 8,8 inch được nâng cấp lớn hơn, hỗ trợ đầy đủ các kết nối hiện đại như USB, AUX và Bluetooth.

Các trang bị nổi bật khác bao gồm hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) trên các bản cao cấp, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, gương chống chói tự động và kiểm soát hành trình. Chất liệu ghế ngồi đa dạng từ nỉ (bản Deluxe) đến da cao cấp với các tông màu Trắng hoặc Đỏ tùy biến thể.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn i-Activsense

Mazda3 2026 tiếp tục sử dụng động cơ Skyactiv-G phun xăng trực tiếp. Động cơ 1.5L sản sinh công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 146 Nm. Trong khi đó, bản 2.0L mạnh mẽ hơn với 153 mã lực và 200 Nm. Cả hai đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống an toàn chủ động i-Activsense. Các tính năng thông minh bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ phanh chủ động thông minh (SBS), kiểm soát và giữ làn đường (LAS), cảnh báo chệch làn đường (LDWS), cảnh báo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Ngoài ra, xe vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn cơ bản như 7 túi khí, phanh ABS/EBD/BA và cân bằng điện tử DSC.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Mazda3 Sedan Mazda3 Hatchback Kích thước DxRxC (mm) 4.660 x 1.795 x 1.440 4.660 x 1.795 x 1.435 Chiều dài cơ sở (mm) 2.725 2.725 Khoảng sáng gầm (mm) 145 145 Động cơ Skyactiv-G 1.5L Skyactiv-G 1.5L Công suất tối đa (hp/rpm) 110/6.000 110/6.000 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 146/3.500 146/3.500 Dung tích bình xăng (lít) 51 51 Số túi khí 7 7

Tổng kết ưu và nhược điểm

Nhìn chung, Mazda3 2026 là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một mẫu xe thời trang, giàu công nghệ và cảm giác lái mượt mà. Tuy nhiên, xe vẫn tồn tại một số hạn chế như không gian hàng ghế sau chưa thực sự rộng rãi so với các đối thủ cùng phân khúc, thiếu cửa gió điều hòa phía sau và khả năng cách âm ở mức trung bình.