Mbappe giúp Pháp vượt qua bẫy tâm lý của Paraguay tại vòng 1/8 World Cup 2026 Đội trưởng Kylian Mbappe giữ vững bản lĩnh trước lối chơi tiểu xảo của Paraguay, ghi bàn thắng duy nhất đưa đội tuyển Pháp vào tứ kết World Cup 2026 sau trận đấu đầy căng thẳng.

Trận đấu giữa Pháp và Paraguay tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra vào sáng 5/7 không đơn thuần là một cuộc so tài về kỹ thuật, mà đã trở thành một bài kiểm tra tâm lý cực hạn đối với các nhà đương kim á quân thế giới. Trước một đối thủ Nam Mỹ đầy mưu mẹo, "Les Bleus" đã phải cậy nhờ đến sự điềm tĩnh của đội trưởng Kylian Mbappe để tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.

Chiến thuật phá lối chơi của Paraguay

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Paraguay đã phô diễn một kế hoạch phòng ngự thực dụng và có phần cực đoan. Họ không giấu giếm ý định kéo lùi đội hình, thiết lập một khối phòng ngự tầng tầng lớp lớp quanh vùng cấm địa của thủ thành Orlando Gill. Khoảng cách giữa các tuyến được bóp nghẹt, khiến những mũi khoan như Ousmane Dembele hay Antoine Griezmann liên tục rơi vào tình thế bế tắc.

Tuy nhiên, vũ khí nguy hiểm nhất của Paraguay không nằm ở sơ đồ chiến thuật mà là các tình huống tiểu xảo. Đội bóng Nam Mỹ liên tục thực hiện những pha va chạm sát ranh giới luật lệ, những cú tắc bóng kín và các hành động gây ức chế nhằm phá vỡ nhịp độ tấn công của Pháp. Họ hiểu rằng, để ngăn cản một đội bóng có trình độ vượt trội, cách tốt nhất là biến trận đấu thành một cuộc chiến vụn vặt và đầy rẫy những tranh cãi.

Mbappe và cuộc đấu trí trên sân cỏ

Kylian Mbappe, với tư cách là ngôi sao sáng nhất, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu số một của những đòn "đánh hội đồng". Xuyên suốt hiệp một, số 10 của tuyển Pháp liên tục bị đặt vào tầm ngắm của Andres Cubas và Matias Galarza. Những pha phạm lỗi từ phía sau, những tình huống va chạm không bóng khi trọng tài không quan sát đã đẩy sự căng thẳng lên đỉnh điểm.

Đáng chú ý là tình huống xô xát giữa Mbappe và Cubas sau một pha vào bóng ác ý. Paraguay muốn nhìn thấy một Mbappe nổi nóng, một tấm thẻ đỏ hoặc ít nhất là một tâm lý dao động. Thế nhưng, trái với mong đợi của đối thủ, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid chỉ đáp lại bằng những nụ cười khẩy đầy ngạo nghễ. Sự điềm tĩnh của Mbappe chính là chìa khóa giúp Pháp không bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực mà Paraguay đã giăng sẵn.

Paraguay nhiều lần dùng va chạm và tiểu xảo để khiến Mbappe mất bình tĩnh.

Bước ngoặt từ VAR và khoảnh khắc quyết định

Sự bế tắc của Pháp chỉ được giải tỏa nhờ nỗ lực cá nhân của Desire Doue. Phút 75, tài năng trẻ này có pha đột phá dũng mãnh vào vùng cấm địa, buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Đây chính là thời điểm bản lĩnh của một ngôi sao lớn được bộc lộ rõ nét nhất.

Ngay cả khi đứng trước quả đá phạt đền, Mbappe vẫn phải đối mặt với những chiêu trò cuối cùng của đối thủ. Gustavo Velazquez cố tình dùng giày làm xước mặt cỏ tại điểm đặt bóng nhằm gây khó khăn cho cú sút. Tuy nhiên, trong bầu không khí đặc quánh sự khiêu khích, Mbappe đã lạnh lùng dứt điểm tung lưới Orlando Gill, mở tỷ số 1-0 cho Pháp.

Mbappe mỉm cười sau khi thực hiện thành công quả phạt đền quyết định cho tuyển Pháp.

Ký ức 1998 và bản sắc của nhà vô địch

Chiến thắng nhọc nhằn này khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Pháp nhớ lại kỳ World Cup 1998 lịch sử. Khi đó, đội quân của HLV Aime Jacquet cũng từng bị Paraguay cầm chân trong một trận cầu nghẹt thở tại vòng knock-out và chỉ có thể đi tiếp nhờ bàn thắng vàng của Laurent Blanc ở phút 114. Didier Deschamps, người khi đó là đội trưởng và nay là HLV trưởng, chắc chắn hiểu rõ giá trị của những trận thắng "xấu xí" như thế này.

Pháp không cần một trận đại thắng để khẳng định sức mạnh. Họ vượt qua Paraguay bằng sự kiềm chế và khả năng chịu đựng áp lực. Thống kê cho thấy dù bị phạm lỗi tới 18 lần trong cả trận, các cầu thủ Pháp vẫn giữ được tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 87% và không phải nhận bất kỳ thẻ đỏ nào vì lỗi phản ứng.

Kết thúc trận đấu, nụ cười của Mbappe một lần nữa xuất hiện trên môi. Đó không chỉ là nụ cười của sự giải tỏa, mà còn là lời tuyên bố về đẳng cấp. Trong một cuộc chơi mà đối thủ cố tình kéo bóng đá xuống mức thấp nhất của sự khiêu khích, Mbappe và các đồng đội đã đứng vững bằng bản lĩnh của những người chinh phục. Pháp chính thức ghi tên mình vào tứ kết, mang theo bài học quý giá về sự tỉnh táo trên hành trình bảo vệ vị thế của mình tại đấu trường thế giới.