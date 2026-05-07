Mbappe lập công, tuyển Pháp nhọc nhằn vượt qua khối bê tông Paraguay vào tứ kết World Cup 2026 Bằng bản lĩnh của Kylian Mbappe và sự thay đổi nhân sự nhạy bén từ Didier Deschamps, Pháp đã khuất phục lối chơi thô bạo của Paraguay để tiến vào tứ kết World Cup 2026.

Tại Philadelphia, một kịch bản quen thuộc của bóng đá đỉnh cao đã được tái hiện: sự đối đầu giữa một bên là sức mạnh tấn công áp đảo và một bên là hệ thống phòng ngự lùi sâu, kiên cố. Tuyển Pháp, nhà đương kim á quân thế giới, đã phải vận dụng mọi kỹ năng từ kiểm soát bóng, kiên nhẫn chiến thuật đến sự tỏa sáng cá nhân để khuất phục Paraguay với tỷ số tối thiểu 1-0. Chiến thắng này không chỉ đưa "Les Bleus" vào tứ kết World Cup 2026 mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Tuyển Pháp nhọc nhằn đánh bại Paraguay. Ảnh: Getty Images

Sự áp đảo tuyệt đối từ những con số thống kê

Nhìn vào bảng tỷ số 1-0, người ta có thể nghĩ về một trận đấu cân bằng, nhưng những dữ liệu thống kê đằng sau đó lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Đội tuyển Pháp đã thiết lập một thế trận một chiều đầy nghẹt thở ngay từ tiếng còi khai cuộc. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đại diện châu Âu đạt mức 1.36, hoàn toàn áp đảo so với con số 0.15 khiêm tốn của Paraguay.

Đoàn quân của Didier Deschamps đã biến sân đấu tại Philadelphia thành buổi tập kiểm soát bóng với tỷ lệ cầm bóng lên tới 81%. Đáng chú ý, Pháp đã thực hiện tới 56 đường chuyền chỉ trong 5 phút đầu tiên – một kỷ lục tại các kỳ World Cup kể từ năm 1966. Sự chênh lệch về trình độ còn thể hiện ở việc Paraguay gần như không thể lên bóng. Đại diện Nam Mỹ chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích vào phút 90, minh chứng cho khả năng bóp nghẹt mọi ý đồ phản công của người Pháp ngay từ khu vực giữa sân.

Nút thắt Desire Doue và đẳng cấp của Kylian Mbappe

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, Pháp đã gặp vô vàn khó khăn trước sơ đồ 5-4-1 lùi sâu của Paraguay. Đối thủ không chỉ phòng ngự số đông mà còn sẵn sàng sử dụng những pha va chạm quyết liệt để phá lối chơi. Trong bối cảnh đó, sự nhạy bén của Didier Deschamps trên băng ghế huấn luyện đã trở thành bước ngoặt.

Những thay đổi của Didier Deschamps giúp tuyển Pháp giành chiến thắng. Ảnh: Getty Images

Việc tung Desire Doue vào sân ở phút 61 là một nước cờ chiến lược. Ngôi sao trẻ thuộc biên chế PSG với kỹ thuật cá nhân lắt léo đã tạo ra sự xáo trộn trong hàng thủ vốn đang vận hành ổn định của Paraguay. Chính Doue là người đã buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền quý giá cho "Gà trống Gô-loa".

Trên chấm 11 mét, Kylian Mbappe một lần nữa khẳng định vị thế của một siêu sao hàng đầu thế giới. Bất chấp những tiểu xảo gây áp lực từ phía các cầu thủ Paraguay, thủ quân tuyển Pháp vẫn lạnh lùng dứt điểm thành công. Đây là bàn thắng thứ 19 của Mbappe tại các kỳ World Cup, một con số phi thường củng cố thêm di sản của anh tại đấu trường lớn nhất hành tinh. Khả năng chịu áp lực và duyên ghi bàn ở những thời điểm bế tắc chính là sự khác biệt lớn nhất giữa một đội bóng lớn và một hiện tượng đang nỗ lực gây bất ngờ.

Bản lĩnh đối diện lối chơi thô bạo

Một yếu tố quan trọng khác giúp Pháp vượt qua cửa ải này là sự kiên trì và cái đầu lạnh. Paraguay đã không ngần ngại sử dụng lối chơi "chém đinh chặt sắt" để phá vỡ sự tập trung của đối thủ. Tuy nhiên, các cầu thủ áo lam đã không rơi vào bẫy tâm lý. Thay vì nôn nóng thực hiện những pha tạt bóng vô vọng, Pháp kiên nhẫn phối hợp trung lộ và duy trì cự ly đội hình cực tốt.

Ở hàng phòng ngự, sự ổn định của cặp trung vệ Dayot Upamecano và William Saliba đã khiến các ngôi sao tấn công bên phía Paraguay như Julio Enciso hay Miguel Almiron hoàn toàn bị cô lập. Sự chắc chắn này giúp Mike Maignan có một ngày thi đấu tương đối nhàn hạ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khung thành đội nhà cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Vượt qua Paraguay, Pháp tiếp tục hành trình bảo vệ danh thế của mình tại World Cup 2026. Dù chiến thắng chỉ tối thiểu, nhưng cách mà Deschamps và các học trò giải mã "khối bê tông" Nam Mỹ cho thấy họ đã sẵn sàng cho những thử thách khắc nghiệt hơn ở các vòng đấu kế tiếp.