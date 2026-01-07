Mbappe lập cú đúp đẳng cấp, Pháp đè bẹp Thụy Điển 3-0 để tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026 Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ với hai pha lập công, cùng sự hỗ trợ đắc lực từ Michael Olise, giúp Pháp đánh bại Thụy Điển thuyết phục để giành vé vào vòng knock-out gặp Paraguay.

Đội tuyển Pháp đã khẳng định vị thế của nhà đương kim á quân thế giới bằng màn trình diễn áp đảo trước Thụy Điển tại vòng 32 đội World Cup 2026. Trong một đêm rực sáng tại New York, bản năng sát thủ của Kylian Mbappe và nhãn quan chiến thuật sắc bén của Michael Olise đã trở thành chìa khóa hóa giải hàng phòng ngự kiên cường của đại diện Bắc Âu.

Bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps sớm áp đặt lối chơi nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Tuy nhiên, Thụy Điển dưới sự dẫn dắt của Graham Potter không hề dễ dàng bị khuất phục. Trong khoảng 15 phút đầu, đội bóng áo vàng xanh chơi đầy tự tin, chủ động kiểm soát bóng và tạo ra tình huống sóng gió đầu tiên khi Alexander Isak dứt điểm buộc thủ thành Mike Maignan phải trổ tài.

Mbappe giúp Pháp tạo nên khác biệt. Ảnh: Getty Images.

Nút thắt Mbappe và bước ngoặt phút 45

Sức ép từ phía "Những chú gà trống Gaulois" bắt đầu gia tăng dữ dội từ giữa hiệp một. Kylian Mbappe một lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Ngay sau đó, lần lượt thủ quân tuyển Pháp và Michael Olise thay nhau dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc, khiến các cổ động viên trên khán đài không khỏi tiếc nuối.

Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đẳng cấp ngôi sao đã lên tiếng đúng lúc. Phút 45, từ một tình huống phối hợp phạt góc ngắn đầy tinh quái, Ousmane Dembele thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Mbappe xử lý tinh tế trong không gian hẹp trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Sự bùng nổ của những nhân tố trẻ

Sau giờ nghỉ, Pháp không có dấu hiệu dừng lại. Hệ thống pressing tầm cao của Deschamps hoạt động trơn tru, khiến Thụy Điển liên tục mắc sai lầm. Phút 53, Aurelien Tchouameni thực hiện pha đánh chặn chính xác, mở ra đợt phản công chớp nhoáng. Michael Olise tiếp tục chứng minh tại sao anh là quân bài chiến lược với đường kiến tạo xé toang hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho Bradley Barcola thoát xuống dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0.

Bradley Barcola giúp Pháp nới rộng cách biệt đầu hiệp 2. Ảnh: Getty Images.

Thụy Điển nỗ lực dâng cao để tìm bàn gỡ nhưng vô tình để lộ những khoảng trống chết người phía sau. Phút 74, kịch bản cũ lặp lại: Olise chọc khe sắc lẹm để Mbappe phá bẫy việt vị, băng xuống thực hiện cú sửa lòng kỹ thuật ấn định chiến thắng 3-0. Với cú đúp này, chân sút sinh năm 1998 đã chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026, đứng ngang hàng với huyền thoại Lionel Messi.

Thống kê chuyên môn và cục diện

Chiến thắng này không chỉ đưa Pháp vào vòng 16 đội để chạm trán Paraguay mà còn cho thấy sự cân bằng đáng sợ trong đội hình của Deschamps. Khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của Pháp đạt hiệu suất cực cao, với Michael Olise sắm vai "kiến trúc sư" trong hai bàn thắng quan trọng.

Thông số Pháp Thụy Điển Tỷ số 3 0 Số cú sút 15 6 Sút trúng đích 8 2 Kiểm soát bóng 58% 42%

Dù rất nỗ lực ở những phút cuối với các pha dứt điểm của Viktor Gyokeres, Thụy Điển vẫn không thể tìm được bàn danh dự trước sự xuất sắc của Mike Maignan. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong độ hủy diệt của các trụ cột, Pháp đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến mọi đối thủ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới một lần nữa.

Kết quả chung cuộc: Pháp 3-0 Thụy Điển

Cầu thủ ghi bàn: Kylian Mbappe (45', 74'), Bradley Barcola (53')