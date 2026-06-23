Mbappe lập cú đúp giúp Pháp hạ Iraq 3-0, phả hơi nóng vào kỷ lục của Messi Kylian Mbappe tiếp tục phong độ bùng nổ với cú đúp vào lưới Iraq tại vòng bảng World Cup 2026, đưa hiệu suất ghi bàn của anh lên mức lịch sử và sẵn sàng cho màn đối đầu Erling Haaland.

Sáng 23/6 (giờ Hà Nội), Kylian Mbappe một lần nữa chứng minh tại sao anh là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026. Trong chiến thắng 3-0 của tuyển Pháp trước Iraq trên sân Philadelphia, tiền đạo mang áo số 10 đã trình diễn kỹ năng dứt điểm thượng hạng, bất chấp trận đấu bị gián đoạn dài vì thời tiết.

Mbappe lập cú đúp vào lưới Iraq.

Sự lạnh lùng của "Sát thủ" sau quãng nghỉ dài

Trên thảm cỏ Philadelphia, Kylian Mbappe chỉ mất đúng 14 phút để khẳng định đẳng cấp. Sau pha nhả bóng tinh tế của Michael Olise, đội trưởng tuyển Pháp thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Quỹ đạo bóng đi cong vút, loại bỏ hoàn toàn nỗ lực cản phá của thủ môn Iraq, mở tỷ số cho "Les Bleus".

Đáng chú ý, trận đấu đã phải tạm dừng hơn 2 tiếng đồng hồ do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, quãng nghỉ cưỡng bức này không hề làm giảm đi sự hưng phấn của Mbappe. Ngay khi bóng lăn trở lại, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid vẫn duy trì được sự nhạy bén trong vòng cấm.

Phút 54, tận dụng sai lầm của hệ thống phòng ngự Iraq, Ousmane Dembele thực hiện đường dọn cỗ thuận lợi để Mbappe dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp tại giải đấu năm nay Mbappe ghi được 2 bàn thắng, sau màn trình diễn tương tự trước Senegal ở lượt trận mở màn.

Hiệu suất lịch sử: Mbappe so kè cùng Messi

Cuộc đua giành danh hiệu cá nhân tại World Cup 2026 đang trở thành màn so kè kịch tính giữa hai siêu sao: Messi và Mbappe. Sau khi Mbappe lập cú đúp trước Senegal, Messi đã đáp trả bằng một cú hat-trick vào lưới Algeria. Ở lượt trận này, Messi nổ súng trước với 2 bàn vào lưới tuyển Áo, và Mbappe ngay lập tức đưa ra câu trả lời đanh thép trước Iraq.

Với 2 pha lập công mới nhất, Mbappe đã chính thức cán mốc 16 bàn thắng qua các kỳ World Cup, ngang bằng với huyền thoại Miroslav Klose và chỉ còn kém kỷ lục của Lionel Messi đúng 2 bàn. Tuy nhiên, điểm đáng kinh ngạc nằm ở hiệu suất thi đấu:

Cầu thủ Số trận Số bàn thắng Hiệu suất Kylian Mbappe 16 16 1.0 bàn/trận Miroslav Klose 24 16 0.67 bàn/trận Lionel Messi 27 18 0.66 bàn/trận

Việc đạt được 16 bàn thắng chỉ sau 16 trận đấu là một thống kê không tưởng, cho thấy sự áp đảo của Mbappe tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Tính riêng tại giải đấu năm nay, anh đã có 4 pha lập công sau 2 trận, tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu Chiếc giày vàng từng giành được tại Qatar 2022.

Tín hiệu tích cực cho tham vọng của người Pháp

Bên cạnh sự tỏa sáng cá nhân của Mbappe, HLV Didier Deschamps có thể hài lòng với sự kết nối của hàng công. Cả Michael Olise và Ousmane Dembele đều cho thấy vai trò quan trọng trong việc tiếp đạn cho số 10. Sự đa dạng trong các phương án tấn công giúp tuyển Pháp duy trì vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Ở lượt trận cuối cùng vào ngày 27/6, Pháp sẽ đối đầu với Na Uy. Đây không chỉ là trận chiến phân định ngôi đầu bảng I mà còn là tâm điểm của bóng đá thế giới khi Kylian Mbappe trực tiếp đối đầu với Erling Haaland – cuộc so tài giữa hai tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ mới.