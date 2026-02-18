Mbappé lên tiếng vụ Vinicius bị lăng mạ: Hắn ta gọi là con khỉ 5 lần Kylian Mbappé công khai chỉ trích Gianluca Prestianni vì hành vi phân biệt chủng tộc với Vinicius Junior và yêu cầu UEFA loại cầu thủ này khỏi Champions League.

Kylian Mbappé đã không giấu được sự phẫn nộ khi lên tiếng bảo vệ người đồng đội Vinicius Junior sau chiến thắng của Real Madrid trước Benfica tại Champions League. Tiền đạo người Pháp xác nhận cầu thủ Gianluca Prestianni bên phía đội chủ nhà đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nặng nề nhắm vào ngôi sao người Brazil ngay trên sân Estadio da Luz.

Chi tiết vụ việc tại Estadio da Luz

Chia sẻ độc quyền với Movistar+, Mbappé thuật lại chi tiết sự việc xảy ra ngay sau khi Vinicius ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid. Theo chân sút người Pháp, Prestianni đã liên tục sử dụng những từ ngữ miệt thị nhắm vào người đồng đội của anh.

Vinicius bị Prestianni lăng mạ ngay trên sân.

Mbappé nhấn mạnh: "Những gì tôi thấy là rất rõ ràng. Cầu thủ số 25 đã nói với Vini tới năm lần rằng 'Mày là một con khỉ'. Dù hắn ta đã khôn khéo che miệng lại bằng áo đấu, nhưng thái độ và khuôn mặt thì không biết nói dối". Sự việc diễn ra trong bối cảnh Vinicius đang là mục tiêu tấn công hàng đầu của các hành vi phân biệt chủng tộc tại châu Âu thời gian qua.

Phản ứng của tập thể Real Madrid

Sự việc căng thẳng đến mức các cầu thủ Real Madrid đã nghiêm túc cân nhắc việc rời sân để phản đối hành vi phi thể thao này. Mbappé tiết lộ anh đã khẳng định với Vinicius rằng toàn đội sẽ ủng hộ mọi quyết định của người đàn em, bao gồm cả việc bỏ dở trận đấu ngay lập tức.

Tuy nhiên, sau khi hội ý nhanh, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha quyết định tiếp tục thi đấu và giành chiến thắng như một lời đáp trả đanh thép nhất trên phương diện chuyên môn. Đối với Mbappé, kết quả tỷ số không quan trọng bằng việc bảo vệ danh dự và lên án những hành vi sai trái trong bóng đá hiện đại.

Yêu cầu án phạt thích đáng từ UEFA

Chân sút người Pháp không dừng lại ở việc lên tiếng mà còn trực tiếp kêu gọi UEFA cần có hành động trừng phạt nghiêm khắc. Mbappé tuyên bố Prestianni không xứng đáng được góp mặt tại sân chơi Champions League thêm một lần nào nữa do thái độ phân biệt chủng tộc rõ rệt.

Đáng chú ý, Mbappé thừa nhận anh đã trực tiếp đối chất và gọi đối thủ là kẻ phân biệt chủng tộc ngay trên sân đấu. Lý do là bởi cầu thủ của Benfica hoàn toàn không có ý định đưa ra lời xin lỗi sau những gì đã gây ra cho Vinicius. Hiện tại, dư luận đang chờ đợi động thái chính thức từ phía cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu về vụ việc này.