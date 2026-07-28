Mbappe trải lòng sau World Cup 2026: Nỗi đau xé lòng đằng sau kỷ lục 22 bàn thắng Dù giành Chiếc giày vàng và lập kỷ lục 22 bàn thắng tại các kỳ World Cup, Kylian Mbappe vẫn trải qua nỗi đau lớn khi tuyển Pháp trắng tay tại giải đấu trên đất Mỹ.

10 bàn thắng tại World Cup 2026, danh hiệu Chiếc giày vàng cùng kỷ lục vĩ đại 22 pha lập công qua các kỳ World Cup không đủ để khỏa lấp khoảng trống trong lòng Kylian Mbappe. Đối với thủ quân 27 tuổi của tuyển Pháp, việc chỉ cán đích ở vị trí thứ tư trên đất Mỹ là một vết thương gặm nhấm sự nghiệp, một nỗi đau mà anh thừa nhận sẽ còn kéo dài trong khoảng thời gian rất lâu nữa.

Mbappe cảm thấy thất vọng khi tuyển Pháp không thể vô địch World Cup 2026.

Nỗi đau đằng sau những cột mốc lịch sử

Hành trình của đội tuyển Pháp tại giải đấu năm nay khép lại bằng hai thất bại liên tiếp đầy chua chát. Sau khi gục ngã 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết, đại diện châu Âu tiếp tục để thua 4-6 trong cuộc rượt đuổi tỷ số với tuyển Anh ở trận tranh hạng ba. Kết quả này cũng chính thức khép lại kỷ nguyên 14 năm rực rỡ nhưng đầy thăng trầm của HLV Didier Deschamps trên ghế huấn luyện.

Trong bức tâm thư dài 520 từ đăng tải trên mạng xã hội, Mbappe gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người hâm mộ, các đồng đội, ban huấn luyện và đội ngũ hậu cần. Nhìn lại những cột mốc cá nhân vượt trội, ngôi sao sinh năm 1998 vẫn khẳng định thành tựu của anh thuộc về nỗ lực của cả tập thể. Đeo trên tay tấm băng thủ quân, Mbappe bày tỏ niềm tự hào vô bờ bến khi được đại diện cho quốc gia, đồng thời nhấn mạnh bóng đá sở hữu sức mạnh kết nối mọi người bằng sự đam mê thuần túy.

Khởi đầu mới cùng Real Madrid

Dù nỗi thất bại ở cấp độ đội tuyển quốc gia chưa thể nguôi ngoai, Mbappe khẳng định hành trình của Les Bleus vẫn chưa dừng lại. Sau những ngày thi đấu căng thẳng trên đất Mỹ, chân sút 27 tuổi dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn trước khi hội quân cùng câu lạc bộ Real Madrid.

Tại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Mbappe sẽ bắt đầu chương mới trong sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jose Mourinho. Sự kết hợp giữa cá tính mạnh mẽ của chiến lược gia người Bồ Đào Nha và bản năng sát thủ của Mbappe được kỳ vọng sẽ giúp Real Madrid đòi lại vị thế vương quyền tại La Liga.

Bên cạnh những diễn biến trên sân cỏ, cuộc sống đời tư của tiền đạo người Pháp cũng thu hút sự chú ý. Ngay sau trận tranh hạng ba tại Miami, Mbappe xuất hiện tại một hộp đêm nổi tiếng cùng bạn gái là nữ diễn viên Ester Exposito. Dù gây xôn xao khi đăng tải rồi nhanh chóng gỡ bỏ bức ảnh Exposito khoác lên mình chiếc áo thi đấu kèm băng thủ quân, Mbappe cho thấy anh đang từng bước tìm lại sự cân bằng để sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.