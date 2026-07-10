Mbappe và Dembele đưa Pháp vào bán kết World Cup 2026; Tuyển Anh nhận tin dữ trước trận gặp Na Uy Kylian Mbappe và Ousmane Dembele tỏa sáng rực rỡ giúp Pháp vượt qua Morocco. Trong khi đó, tuyển Anh đối mặt khủng hoảng nhân sự và đòn tâm lý chiến từ Erling Haaland.

Vòng tứ kết World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến sự thống trị của những ứng cử viên hàng đầu. Trong khi đội tuyển Pháp phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ để ghi tên mình vào vòng bốn đội mạnh nhất, thì đội tuyển Anh lại đang rơi vào tình cảnh báo động đỏ về lực lượng ngay trước thềm cuộc đối đầu sinh tử với Na Uy.

Sức mạnh tuyệt đối của hàng công tuyển Pháp

Trận tứ kết giữa Pháp và Morocco đã kết thúc với kịch bản không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Đội quân của HLV Didier Deschamps một lần nữa chứng minh tại sao họ được coi là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Hai pha lập công đẳng cấp của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele không chỉ mang về chiến thắng 2-0 mà còn khẳng định sự ăn ý tuyệt vời giữa các ngôi sao trên hàng công.

Pháp sở hữu hàng công thượng hạng. Ảnh: Getty Images.

Chiến thắng này đưa Pháp tiến thẳng vào bán kết, duy trì hành trình bảo vệ vị thế của một gã khổng lồ bóng đá thế giới. Tuy nhiên, bất chấp phong độ hủy diệt của "Les Bleus", cựu tiền vệ Jermaine Jenas vẫn đặt niềm tin vào một kịch bản khác. Jenas thừa nhận Pháp là một tập thể hoàn hảo và vận hành trơn tru ở mọi tuyến, nhưng ông vẫn bảo lưu quan điểm Tây Ban Nha (La Roja) mới là đội lên ngôi vương nhờ sức mạnh tấn công biến hóa dưới thời HLV Luis de la Fuente.

Tuyển Anh và bài toán nhân sự đau đầu

Trái ngược với sự hân hoan của người Pháp, không khí tại đại bản doanh của đội tuyển Anh đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. HLV Thomas Tuchel đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mini khi các trụ cột liên tiếp gặp vấn đề về thể lực và kỷ luật.

Tổn thất lớn nhất đến từ hàng phòng ngự khi FIFA chính thức tăng án treo giò đối với trung vệ Jarell Quansah lên 2 trận. Điều này đồng nghĩa với việc cựu cầu thủ Liverpool chắc chắn vắng mặt trong trận tứ kết gặp Na Uy và cả trận bán kết nếu Anh đi tiếp. Quansah chỉ có thể trở lại nếu "Tam Sư" góp mặt trong trận chung kết tại New Jersey.

Chưa dừng lại ở đó, bộ đôi Declan Rice và Marc Guehi đã phải bỏ dở buổi tập gần nhất. Rice đang vật lộn với chấn thương lưng dưới, trong khi Guehi có dấu hiệu quá tải cơ bắp. Sự vắng mặt của Reece James trong các bài tập chung càng khiến phương án nhân sự của HLV Tuchel trở nên mong manh trước giờ bóng lăn.

Đòn tâm lý chiến của Erling Haaland

Tận dụng tình hình bất ổn của đối thủ, ngôi sao sáng nhất bên phía Na Uy là Erling Haaland đã tung ra những phát biểu đầy tính toán nhằm giải tỏa áp lực cho đội nhà. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City khẳng định mọi áp lực chiến thắng hiện đang đổ dồn lên vai các cầu thủ Anh.

Haaland là cái tên mà ĐT Anh phải đặc biệt dè chừng. Ảnh: Getty Images.

"Cơ hội vô địch của Na Uy thực sự thấp. Anh mới là ứng cử viên sáng giá và tất cả nên đặt áp lực lên vai họ", Haaland chia sẻ. Đây được xem là nước đi tâm lý khôn ngoan của chân sút sinh năm 2000 nhằm giúp các đồng đội có được tâm lý thoải mái nhất trong lần đầu hít thở bầu không khí tứ kết World Cup.

Biến động trên băng ghế huấn luyện tuyển Nhật Bản

Ở một diễn biến khác liên quan đến bóng đá châu Á, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã xác nhận gia hạn hợp đồng ngắn hạn thêm 6 tháng với HLV Hajime Moriyasu. Theo thỏa thuận, chiến lược gia 57 tuổi sẽ dẫn dắt "Samurai Xanh" cho đến hết Asian Cup 2027 trước khi chính thức chia tay đội bóng. Đây được xem là bước đệm để Nhật Bản tìm kiếm một hướng đi mới sau một chu kỳ thành công cùng Moriyasu.