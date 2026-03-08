Mbeumo tỏa sáng giúp Manchester United thay đổi toàn bộ kế hoạch chuyển nhượng Hè 2026 Màn trình diễn ấn tượng của Bryan Mbeumo ở vị trí số 9 không chỉ mang về chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid mà còn giúp INEOS dồn lực nâng cấp tuyến giữa.

Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Atletico Madrid tại Stockholm vừa qua không chỉ mang lại niềm vui về mặt kết quả cho Manchester United, mà còn mở ra bước ngoặt quan trọng trong tư duy chiến thuật lẫn kế hoạch nhân sự của đội bóng. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là Bryan Mbeumo với một cú đúp ấn tượng, chứng minh anh hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò của một tiền đạo cắm thực thụ.

Trận giao hữu diễn ra trong bối cảnh HLV Michael Carrick đối mặt với sự thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng trên hàng công. Trung phong số một Benjamin Sesko dính chấn thương, trong khi Matheus Cunha vẫn đang nghỉ ngơi sau kỳ World Cup 2026. Trước tình thế đó, Carrick đã đưa ra thử nghiệm mang tính táo bạo: xếp Mbeumo đá cắm trong 81 phút, trước khi rút anh ra nghỉ để nhường chỗ cho tài năng trẻ 15 tuổi JJ Gabriel.

Mbeumo và Cunha là 2 thương vụ thành công của MU. Ảnh: Getty Images.

Sự linh hoạt chiến thuật làm thay đổi tính toán chuyển nhượng

Dù phần lớn sự nghiệp tại Manchester United gắn liền với hành lang cánh phải, Mbeumo đã thể hiện trọn vẹn những phẩm chất của một số 9 hiện đại: khả năng chọn vị trí, dứt điểm sắc bén và sự chủ động trong khâu di chuyển kéo giãn hàng thủ đối phương. Sự đa năng này tương đồng với Matheus Cunha, tạo nên một cặp biến số đầy giá trị cho ban huấn luyện.

Màn trình diễn của Mbeumo ngay lập tức tác động trực tiếp đến chiến lược chuyển nhượng do tập đoàn INEOS chỉ đạo. Trước đó, nhiều báo cáo khẳng định Quỷ đỏ sẵn sàng chi tiền chiêu mộ thêm một "tiền đạo giàu kinh nghiệm" làm phương án dự phòng. Tuy nhiên, sự cơ động của cả Mbeumo lẫn Cunha đã chứng minh Manchester United đang sở hữu những phương án đóng thế chất lượng mà không nhất thiết phải vung tiền trên thị trường chuyển nhượng.

Cả Cunha lẫn Mbeumo đều có thể đá tiền đạo. Ảnh: Getty Images.

Chuyển hướng nguồn lực sang các vị trí trọng yếu

Bước vào mùa giải 2026/27, Benjamin Sesko vẫn là sự lựa chọn số một cho vị trí trung phong. Sự xuất sắc của Mbeumo và Cunha trong vai trò đóng thế giúp chiều sâu hàng công của Quỷ đỏ trở nên cực kỳ đảm bảo. Bên cạnh đó, Carrick vẫn còn trong tay Joshua Zirkzee cùng chân sút đầy hứa hẹn Chido Obi – nhân tố từ lò đào tạo trẻ đang khao khát cơ hội thể hiện tại đội một.

Việc rút lui khỏi cuộc đua mua tiền đạo dự phòng cho phép INEOS dồn tối đa ngân sách vào các khu vực còn thiếu sót. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford là củng cố tuyến giữa bằng bản hợp đồng thứ ba ở vị trí tiền vệ. Đồng thời, họ cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle.

Biến số từ tương lai của Joshua Zirkzee

Mặc dù chiến lược chung đã định hình, kế hoạch tái thiết của Quỷ đỏ vẫn có thể xuất hiện biến số tùy thuộc vào Joshua Zirkzee. Tiền đạo người Hà Lan hiện nằm trong tầm ngắm của một số câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh cũng như Serie A. Nếu nhận được lời đề nghị đáp ứng mức giá từ 30 triệu bảng trở lên, Manchester United sẵn sàng bật đèn xanh cho Zirkzee ra đi.

Số tiền thu về từ vụ bán Zirkzee sẽ lập tức được tái đầu tư để mang về một trung phong mới. Tuy nhiên, chừng nào thương vụ này chưa xảy ra, sự linh hoạt của bộ đôi Mbeumo - Cunha vẫn đảm bảo cho INEOS thế chủ động hoàn toàn. Manchester United giờ đây không còn rơi vào cảnh bị ép giá hay vội vã mua sắm, mà có thể thong dong nâng cấp đội hình theo đúng lộ trình đã đề ra.