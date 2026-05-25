Mbeumo và Sesko dẫn đầu danh sách ghi bàn của Man United mùa giải 2025/26 Với 12 pha lập công mỗi người, hai tân binh Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đã trở thành những họng pháo chủ lực giúp Quỷ đỏ hồi sinh dưới thời HLV Michael Carrick.

Cuộc đua cho vị trí chân sút số một tại Old Trafford mùa này đã khép lại với kịch bản đầy thú vị. Bàn thắng của Bryan Mbeumo trong chiến thắng áp đảo trước Brighton ở vòng đấu cuối cùng đã giúp anh chính thức san bằng thành tích với Benjamin Sesko. Cả hai tân binh đều kết thúc chiến dịch 2025/26 với 12 bàn thắng trên mọi đấu trường, khẳng định sự đúng đắn trong chính sách chuyển nhượng của câu lạc bộ.

Sự tương phản và hiệu suất của những số 9 mới

Dù có cùng số pha lập công, phong cách và con đường dẫn đến thành công của hai tiền đạo này lại mang những sắc thái khác nhau. Bryan Mbeumo, người cập bến từ Brentford, đã thể hiện tầm ảnh hưởng sâu rộng lên lối chơi chung. Trong 34 lần ra sân, anh không chỉ ghi 12 bàn (11 bàn tại Ngoại hạng Anh) mà còn đóng góp 3 đường kiến tạo thành bàn.

Các tân binh MU đã có mùa giải ấn tượng.

Ngược lại, Benjamin Sesko lại cho thấy bản năng của một "sát thủ" vòng cấm với hiệu suất đáng kinh ngạc. Tiền đạo chuyển đến từ RB Leipzig chỉ cần 32 trận để đạt được cột mốc 12 bàn thắng. Đặc biệt, Sesko cho thấy sự bùng nổ mạnh mẽ trong giai đoạn lượt về khi nổ súng ở 9 trên tổng số 16 trận kể từ tháng 1, bao gồm cả bàn thắng quan trọng trong trận derby nước Anh với Liverpool.

Những khoảnh khắc định đoạt và dấu ấn Michael Carrick

Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, hàng công của Manchester United đã trở nên đa dạng và sắc bén hơn. Mbeumo đã chứng minh mình là cầu thủ của những trận cầu lớn khi ghi những bàn thắng bước ngoặt trong các chiến thắng trước Manchester City và Arsenal – hai trận đấu đầu tiên đánh dấu triều đại của Carrick tại Old Trafford.

Mbeumo có những giai đoạn ghi bàn liên tiếp.

Bên cạnh bộ đôi dẫn đầu, hàng công Quỷ đỏ còn ghi nhận sự đóng góp quan trọng từ Matheus Cunha. Tân binh đến từ Wolves cũng đã chạm mốc 10 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này sau pha lập công vào lưới Nottingham Forest. Sự kết hợp giữa sức mạnh của Sesko, sự lắt léo của Mbeumo và khả năng sáng tạo của Cunha đã tạo nên một bộ khung tấn công đầy hứa hẹn.

Thống kê chi tiết các chân sút hàng đầu Man United

Cầu thủ Số bàn thắng Số kiến tạo Số lần ra sân Bryan Mbeumo 12 3 34 Benjamin Sesko 12 1 32 Matheus Cunha 10 - -

Khép lại mùa giải bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân Brighton, Manchester United không chỉ thu về những điểm số quan trọng mà còn tìm thấy lời giải cho bài toán hàng công. Với phong độ thăng hoa của các tân binh, người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền tin tưởng vào một tương lai rạng rỡ hơn trong mùa giải tới.