McGinn tỏa sáng giúp Scotland dẫn trước Haiti trong hiệp một tại World Cup 2026 Bàn thắng đầy may mắn của John McGinn ở phút 29 giúp Scotland chiếm lợi thế 1-0 trước Haiti sau 45 phút đầu tiên đầy kịch tính tại bảng C World Cup 2026.

Đội tuyển Scotland đã cụ thể hóa ưu thế về kinh nghiệm bằng bàn dẫn trước 1-0 trước Haiti trong hiệp thi đấu đầu tiên tại Sân vận động Boston. Dù đại diện vùng Caribbean đã chơi sòng phẳng và đầy nỗ lực, khoảnh khắc tỏa sáng có phần may mắn của John McGinn đã tạo ra sự khác biệt giữa hai đội trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Thế trận đôi công hấp dẫn và sự tiếc nuối của McTominay

Ngay từ những phút đầu tiên của trận ra quân tại bảng C, cả Scotland và Haiti đều không giấu giếm ý đồ chơi tấn công. Đại diện châu Âu nhanh chóng kiểm soát nhịp độ nhờ dàn tiền vệ đang chơi tại Ngoại hạng Anh, trong khi Haiti sử dụng nền tảng thể lực dồi dào để tổ chức các pha phản công tốc độ cao.

Trong 15 phút đầu, người hâm mộ tại Gillette Stadium đã chứng kiến những pha ăn miếng trả miếng liên tục. Scotland suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số sớm khi Scott McTominay thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật vượt qua tầm với của thủ môn Placide, nhưng bóng lại đi trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên đội bóng áo xanh.

John McGinn và bước ngoặt từ tình huống đổi hướng

Bước ngoặt của hiệp một đến ngay sau khoảng nghỉ uống nước (cooling break). Phút 29, từ một tình huống triển khai tấn công mạch lạc, John McGinn tung cú dứt điểm quyết đoán. Bóng chạm vào một hậu vệ bên phía Haiti khiến quỹ đạo bay thay đổi hoàn toàn, làm bó tay thủ thành Placide. Bàn thắng mở tỷ số giúp giải tỏa áp lực tâm lý đáng kể cho đoàn quân của HLV Steve Clarke.

McGinn ghi bàn cho Scotland.

Dù bị dẫn bàn, Haiti không hề suy sụp. Các học trò của HLV Sebastien Migne vẫn kiên trì với lối đá pressing tầm cao và tạo ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự do Andrew Robertson chỉ huy. Tuy nhiên, sự chính xác trong các pha xử lý cuối cùng là điều mà đại diện Caribbean còn thiếu để có thể quân bình tỷ số trước khi hiệp một khép lại.

Phân tích đội hình và bối cảnh trận đấu

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Scotland đang phải đối mặt với những tổn thất lực lượng ở tuyến giữa khi Billy Gilmour vắng mặt. Tuy nhiên, việc Scott McTominay kịp thời bình phục để ra sân ngay từ đầu đã giúp lối chơi của Scotland giữ được sự ổn định cần thiết. Dưới đây là chi tiết đội hình xuất phát của hai đội:

Vị trí Haiti Scotland Thủ môn Placide Gunn Hậu vệ Arcus, Ade, Delcroix, Experience Hickey, Robertson, Hanley, Hendry Tiền vệ Bellegarde, Jacques, Deedson, Providence McTominay, McGinn, Ferguson, Gannon-Doak Tiền đạo Isidor, Pierrot Adams, Shankland

Scotland và Haiti đá trận ra quân World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai quốc gia chạm trán nhau ở một giải đấu chính thức. Với vị thế của đội bóng có 9 lần tham dự World Cup, Scotland đang tận dụng tốt bản lĩnh trận mạc để kiểm soát tình hình. Trong một bảng đấu đầy thử thách với sự góp mặt của Brazil và Morocco, 3 điểm trong ngày ra quân là mục tiêu tối thượng mà cả hai đội đều khao khát để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng knock-out.

Với lợi thế 1 bàn dắt túi, Scotland dự kiến sẽ chủ động chơi chậm chắc trong hiệp hai để rình rập cơ hội kết liễu trận đấu, trong khi Haiti chắc chắn sẽ phải dồn toàn lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ lịch sử tại đấu trường thế giới.