McTominay sút trúng cột dọc trong trận cầu kịch tính giữa Haiti và Scotland tại World Cup 2026 Scotland gặp nhiều khó khăn trước lối đá phòng ngự phản công của Haiti trong 15 phút đầu trận ra quân bảng C World Cup 2026 trên sân vận động Boston.

Trận đấu giữa Haiti và Scotland trong khuôn khổ bảng C World Cup 2026 tại sân vận động Boston đã khởi đầu với một nhịp độ chóng mặt. Ngay từ những phút đầu tiên, cả hai đội đã chủ động đẩy cao đội hình, tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn. Scotland, với dàn cầu thủ đang chinh chiến tại Ngoại hạng Anh, nỗ lực kiểm soát thế trận, trong khi Haiti cho thấy sự nguy hiểm thường trực từ các pha phản công thần tốc.

Điểm nhấn từ cú dứt điểm của Scott McTominay

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong 15 phút đầu hiệp một thuộc về Scott McTominay. Tiền vệ thuộc biên chế Manchester United đã có tình huống dứt điểm hiểm hóc đánh bại hoàn toàn thủ môn Placide của Haiti. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với đại diện châu Âu khi bóng tìm đến đúng cột dọc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Scotland.

Scotland và Haiti đá trận ra quân World Cup 2026.

Sự cơ động của McTominay ở tuyến giữa đóng vai trò then chốt trong việc vận hành lối chơi của Scotland, đặc biệt khi họ đang thiếu vắng Billy Gilmour do chấn thương đầu gối. Dù gặp vấn đề về sức khỏe trước trận đấu, McTominay vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Steve Clarke.

Tương quan lực lượng và toan tính chiến thuật

Haiti bước vào giải đấu này với tâm thế không có gì để mất. HLV Sebastien Migne đã giữ nguyên bộ khung vận hành trơn tru từ vòng loại, khai thác tối đa nền tảng thể lực dồi dào và tinh thần chiến đấu quật khởi của các cầu thủ vùng Caribbean. Việc đối đầu với một đối thủ dày dạn kinh nghiệm như Scotland – đội bóng có 9 lần tham dự World Cup – không làm Haiti nao núng.

Đội hình xuất phát của hai đội

Haiti Scotland Placide (GK) Gunn (GK) Arcus, Ade, Delcroix, Experience Hickey, Robertson, Hanley, Hendry Bellegarde, Jacques McTominay, McGinn, Ferguson Deedson, Providence, Isidor Adams, Gannon-Doak Pierrot Shankland

Dưới góc độ chiến thuật, Scotland đang cố gắng tận dụng các tình huống cố định và khả năng tạt cánh của Robertson để phá vỡ khối phòng ngự lùi sâu của Haiti. Ngược lại, những Isidor hay Pierrot của Haiti luôn sẵn sàng trừng phạt sai lầm của hàng thủ Scotland bằng tốc độ trong các pha chuyển trạng thái.

Cục diện bảng C và áp lực phải thắng

Trong một bảng đấu có sự hiện diện của hai ứng cử viên nặng ký là Brazil và Morocco, cả Haiti lẫn Scotland đều hiểu rằng một kết quả hòa sẽ khiến cơ hội đi tiếp của cả hai bị thu hẹp đáng kể. Áp lực phải giành trọn 3 điểm buộc hai đội phải duy trì cường độ thi đấu cao suốt trận đấu.

Sân vận động Boston tại Massachusetts chứng kiến màn so tài lịch sử, khi đây là lần đầu tiên hai quốc gia này chạm trán nhau ở một giải đấu chính thức. Với bản lĩnh của một đội bóng châu Âu, Scotland được kỳ vọng sẽ tìm ra kẽ hở trong hệ thống phòng ngự của đối phương, nhưng Haiti đã chứng minh họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.