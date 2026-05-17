McTominay và Hojlund rực sáng giúp Napoli đè bẹp Pisa, xây chắc vị trí nhì bảng Serie A Chiến thắng 3-0 trước Pisa giúp đoàn quân HLV Antonio Conte giữ vững ngôi á quân Serie A và tiến gần hơn tới tấm vé tham dự Champions League mùa giải tới.

Napoli tiếp tục khẳng định vị thế tại Serie A bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Pisa trong khuôn khổ vòng 37. Các bàn thắng của Scott McTominay, Amir Rrahmani và Rasmus Hojlund không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp đội bóng vùng Naples tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Sự áp đảo của Napoli trong hiệp một

Dù phải làm khách, Napoli nhanh chóng áp đặt lối chơi và kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu. Hệ thống chiến thuật của HLV Antonio Conte vận hành trơn tru với những mảng miếng đánh biên và trung lộ sắc nét, khiến hàng thủ lùi sâu của Pisa liên tục chao đảo.

Bước ngoặt diễn ra ở phút 20, Rasmus Hojlund thực hiện pha làm tường thông minh để Scott McTominay băng lên dứt điểm hiểm hóc từ rìa vòng cấm, mở tỷ số cho Napoli. Tiền vệ người Scotland một lần nữa chứng minh vai trò quan trọng trong việc điều tiết và tạo đột biến từ tuyến hai.

McTominay tiếp tục là điểm sáng trong đội hình của Napoli mùa này.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 6 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi. Từ quả phạt góc chuẩn xác của Eljif Elmas, trung vệ Amir Rrahmani tận dụng ưu thế thể hình để bật cao đánh đầu dũng mãnh. Dù thủ thành Adrian Semper đã chạm tay vào bóng, lực đi quá mạnh vẫn đưa trái bóng nằm gọn trong lưới.

Rrahmani lập công cho Napoli từ một tình huống cố định.

Bản lĩnh hàng thủ và sự điều chỉnh của Antonio Conte

Pisa nỗ lực đẩy cao đội hình vào cuối hiệp một và suýt có bàn rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội chủ nhà tăng vọt lên 0,69 sau tình huống đối mặt của Filip Stojilkovic, nhưng thủ môn Alex Meret đã có pha cứu thua xuất thần để bảo toàn lợi thế cho Napoli.

Sang hiệp hai, HLV Conte thể hiện sự lão luyện khi rút Elmas và Buongiorno ra nghỉ để nhường chỗ cho Mathias Olivera và Kevin De Bruyne ở phút 59. Sự xuất hiện của De Bruyne giúp Napoli kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và giảm bớt áp lực từ phía Pisa.

Dù Pisa cố gắng thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự, họ không thể xuyên phá được hàng phòng ngự kỷ luật của đội khách. Phút 90+1, Rasmus Hojlund ấn định chiến thắng 3-0 cho Napoli sau một pha xử lý quyết đoán, chấm dứt mọi hy vọng giành điểm của đội chủ nhà.

Tác động đến bảng xếp hạng

Chiến thắng này giúp Napoli củng cố vững chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A với 3 điểm nhiều hơn Milan và Roma. Đây là bước đệm quan trọng để thầy trò Antonio Conte hướng tới mục tiêu trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.