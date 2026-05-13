MediaTek Dimensity 9600: Chip 2nm đột phá với tham vọng vượt Apple ở hiệu năng đa nhân Chipset Dimensity 9600 của MediaTek dự kiến ra mắt vào tháng 9 với tiến trình 2nm đầu tiên, sở hữu kiến trúc toàn lõi lớn và GPU Magin cho hiệu năng đồ họa vượt trội.

MediaTek Dimensity 9600 đang trở thành tâm điểm của giới công nghệ khi được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt lớn về hiệu suất vi xử lý di động. Theo các nguồn tin rò rỉ, đây là chipset đầu tiên của hãng sản xuất trên tiến trình 2nm, hứa hẹn mang đến sự cải thiện vượt bậc về khả năng xử lý đa nhân, thậm chí có thể vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe từ Apple.

Kiến trúc CPU toàn lõi lớn và sức mạnh đối đầu Apple

Theo chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, Dimensity 9600 sẽ sử dụng cấu trúc CPU 2+3+3 với thiết kế hoàn toàn là các lõi hiệu năng lớn. Cách tiếp cận này giúp vi xử lý đạt mức hiệu năng đơn nhân tiệm cận với dòng chip A-series của Apple. Đặc biệt, ở tác vụ đa nhân, Dimensity 9600 được dự báo sẽ chiếm ưu thế vượt trội hơn so với các thế hệ chip A19 Pro hoặc A20 Pro sắp tới.

Việc tập trung vào kiến trúc toàn lõi lớn cho thấy chiến lược của MediaTek trong việc ưu tiên sức mạnh xử lý thực tế thay vì chỉ cân bằng giữa hiệu năng và tiết kiệm điện như các thế hệ trước. Nếu các con số rò rỉ này là chính xác, MediaTek có thể lần đầu tiên thiết lập một chuẩn mực mới cho CPU trên thiết bị di động.

Tiến trình 2nm và tối ưu hóa kiến trúc lõi

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của Dimensity 9600 chính là tiến trình sản xuất 2nm tiên tiến. Bên cạnh việc thu nhỏ kích thước bóng bán dẫn để tăng mật độ xử lý, MediaTek còn tập trung nâng cấp mạnh mẽ khả năng CME/SME (khả năng mở rộng ma trận và điều khiển). Các báo cáo chỉ ra rằng mức tăng trưởng này có thể đạt gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm Dimensity 9500.

Đáng chú ý, thay vì mở rộng bộ nhớ đệm (cache) một cách ồ ạt, hãng đã lựa chọn tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của từng nhân xử lý. Phương pháp này giúp duy trì hiệu suất ổn định trong các tác vụ nặng mà vẫn kiểm soát tốt mức tiêu thụ năng lượng.

GPU Magin và trải nghiệm đồ họa thế hệ mới

Về mảng đồ họa, Dimensity 9600 được đồn đoán sẽ tích hợp thế hệ GPU mới mang tên "Magin". Bộ xử lý này không chỉ cải thiện tốc độ khung hình mà còn hỗ trợ công nghệ nội suy khung hình và siêu phân giải ở cấp độ hệ thống. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật dự kiến của dòng chip này:

Thành phần Thông số dự kiến Tiến trình 2nm Cấu trúc CPU 2+3+3 (Toàn lõi lớn) Đồ họa (GPU) Magin thế hệ mới Công nghệ hỗ trợ Ray Tracing, CME/SME gấp đôi, Siêu phân giải hệ thống

Thời điểm ra mắt và các dòng máy tiên phong

Các thiết bị đầu tiên trang bị Dimensity 9600 dự kiến sẽ trình làng ngay trong tháng 9. Trong đó, vivo X500 Pro là cái tên được nhắc đến nhiều nhất với tư cách là sản phẩm thương mại đầu tiên sử dụng SoC này. Ngoài ra, bộ đôi OPPO Find X10 Pro và Find X10 Pro Max cũng được dự báo sẽ sớm tích hợp chip 2nm của MediaTek vào danh mục sản phẩm cao cấp của mình.

Cuộc đua trên thị trường chip di động sẽ càng trở nên nóng hơn khi Qualcomm cũng chuẩn bị ra mắt Snapdragon 8 Elite Gen 6 vào cùng thời điểm. Sự xuất hiện của các vi xử lý tiến trình 2nm hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đột phá cho người dùng smartphone trong giai đoạn cuối năm nay.