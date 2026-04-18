MediaTek Dimensity 9600 Pro lộ hiệu năng: Kiến trúc siêu lõi kép 5GHz đạt đỉnh 12,500 điểm Vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro gây chú ý với điểm đa nhân vượt ngưỡng 12,000 trên Geekbench 6. Chip mới sử dụng cấu trúc toàn lõi lớn 2+3+3 và tiến trình N2P của TSMC để tối ưu hiệu suất.

Vi xử lý cao cấp thế hệ mới MediaTek Dimensity 9600 Pro vừa rò rỉ những thông số hiệu năng ấn tượng, cho thấy bước nhảy vọt về sức mạnh xử lý nhờ kiến trúc phần cứng hoàn toàn mới. Theo chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, mẫu chip này đạt được kết quả vượt trội trong các bài kiểm tra thực tế, hứa hẹn trở thành đối trọng lớn của Qualcomm trong phân khúc flagship.

Sức mạnh từ kiến trúc toàn lõi lớn và xung nhịp 5GHz

Dựa trên các bài kiểm tra Geekbench 6 ban đầu, Dimensity 9600 Pro ghi nhận mức điểm đơn nhân dao động từ 4,200 đến 4,300 điểm và điểm đa nhân đạt từ 12,000 đến 12,500 điểm. So với thế hệ tiền nhiệm (vốn đạt khoảng 4,000 điểm đơn nhân và 11,000 điểm đa nhân), vi xử lý mới thể hiện sự cải thiện rõ rệt về khả năng xử lý song song.

Cốt lõi của sự gia tăng hiệu năng này nằm ở thiết lập siêu lõi kép (dual super cores) với xung nhịp chạm ngưỡng 5GHz. MediaTek tiếp tục theo đuổi thiết kế "toàn lõi lớn" với cấu hình 2+3+3, bao gồm:

2 siêu lõi: Hoạt động ở xung nhịp xấp xỉ 5GHz.

Hoạt động ở xung nhịp xấp xỉ 5GHz. 3 lõi hiệu năng cao: Kiến trúc "Gelas-b".

Kiến trúc "Gelas-b". 3 lõi tiêu chuẩn: Kiến trúc "Gelas".

Về đồ họa, chip được tích hợp bộ xử lý đồ họa dòng Arm Magni. Khi đặt lên bàn cân, đối thủ Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro được dự báo chỉ mang lại mức tăng trưởng hiệu năng dưới 20% dù cũng sở hữu xung nhịp tương đương.

Thông số Dimensity 9500 (Tiền nhiệm) Dimensity 9600 Pro (Dự kiến) Điểm đơn nhân ~4,000 4,200 - 4,300 Điểm đa nhân ~11,000 12,000 - 12,500 Kiến trúc nhân N/A 2+3+3 (Toàn lõi lớn) Xung nhịp tối đa N/A ~5GHz

Tiến trình N2P của TSMC và bài toán năng lượng

Dimensity 9600 Pro sẽ được sản xuất trên tiến trình N2P tiên tiến từ hãng đúc chip TSMC. Đây là yếu tố then chốt giúp hệ thống cân bằng giữa hiệu suất cực cao và mức tiêu thụ điện năng. Các báo cáo rò rỉ cho biết tiến trình mới có thể giúp tiết kiệm từ 25% đến 30% năng lượng so với các quy trình cũ khi hoạt động ở cường độ cao.

Mặc dù sở hữu thông số lý thuyết vượt trội, thách thức lớn nhất đối với MediaTek vẫn là khả năng kiểm soát nhiệt độ. Việc duy trì đồng thời hai siêu lõi ở xung nhịp 5GHz trên các thiết bị di động mỏng nhẹ sẽ đòi hỏi hệ thống tản nhiệt tối ưu để tránh hiện tượng quá nhiệt giảm xung (thermal throttling).

Thời điểm ra mắt và thiết bị trang bị

Dự kiến, dòng điện thoại cao cấp vivo X500 và OPPO Find X10 sẽ là những cái tên đầu tiên trên thị trường ứng dụng nền tảng phần cứng này. Sự xuất hiện của Dimensity 9600 Pro cho thấy tham vọng của MediaTek trong việc cạnh tranh trực diện với Qualcomm ở phân khúc smartphone cao cấp nhất, tập trung vào khả năng xử lý các tác vụ nặng và trí tuệ nhân tạo.