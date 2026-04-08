MediaTek Dimensity 9600 Pro rò rỉ thông số: Tiến trình 2nm và xung nhịp 5GHz đột phá Chip flagship Dimensity 9600 Pro của MediaTek sở hữu kiến trúc nhân kép mới và tiến trình 2nm, hứa hẹn hiệu năng đột phá trên các dòng smartphone cao cấp.

MediaTek đang chuẩn bị ra mắt dòng vi xử lý Dimensity 9600 Pro, đánh dấu bước ngoặt lớn với tiến trình 2nm và xung nhịp đạt ngưỡng 5GHz. Đây là dòng chip di động đầu tiên hướng tới sức mạnh xử lý tương đương máy tính để bàn, dự kiến xuất hiện trên các mẫu smartphone flagship vào cuối năm nay.

Kiến trúc CPU đột phá và xung nhịp 5GHz

Theo thông tin rò rỉ từ leaker Digital Chat Station, Dimensity 9600 Pro sẽ giới thiệu hệ thống CPU lõi kép hoàn toàn mới. Đây là sự thay đổi đáng kể trong thiết kế cấu trúc vi xử lý của MediaTek nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý đơn nhân và đa nhân.

Vi xử lý này được cho là có thể đạt tốc độ xung nhịp tối đa lên gần 5GHz. Con số ấn tượng này hứa hẹn mang lại hiệu năng tính toán vượt trội, giúp các thiết bị di động xử lý mượt mà những tác vụ phức tạp nhất vốn trước đây chỉ dành cho máy tính cá nhân.

Ứng dụng tiến trình 2nm và tối ưu năng lượng

Dòng vi xử lý mới dự kiến sẽ tuân theo cách sắp xếp nhân 2+3+3, trong đó hai lõi cực lớn đảm nhận vai trò chủ chốt. MediaTek được cho là sẽ ứng dụng quy trình N2P (tiến trình 2nm) tiên tiến nhất từ TSMC để sản xuất dòng chip này.

Sự kết hợp giữa kiến trúc mới và tiến trình 2nm có thể giúp thiết bị giảm từ 25% đến 30% mức tiêu thụ điện năng. Việc kiểm soát nhiệt độ và điện năng hiệu quả là yếu tố then chốt để duy trì hiệu suất đỉnh cao trong thời gian dài trên smartphone.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Dimensity 9600 Pro

Thông số Chi tiết dự kiến Tiến trình sản xuất 2nm (TSMC N2P) Cấu trúc nhân CPU 2+3+3 (Kiến trúc nhân kép mới) Xung nhịp tối đa Xấp xỉ 5GHz Hiệu quả năng lượng Giảm 25% - 30% mức tiêu thụ Công nghệ đi kèm Hệ thống AI hợp tác với Google

Chiến lược phân cấp và thời điểm ra mắt

MediaTek dường như đang thực hiện chiến lược phân cấp sản phẩm rõ rệt. Phiên bản Dimensity 9600 tiêu chuẩn có thể được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu chip Dimensity 9500+ cũ. Trong khi đó, các biến thể cao cấp hơn là Pro và Pro Max sẽ được ưu tiên sử dụng kiến trúc 2nm thế hệ mới nhất.

Ngoài ra, dòng Dimensity 9600 được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trên thiết bị nhờ kinh nghiệm hợp tác với Google. Điều này giúp quản lý năng lượng thông minh và nâng cao trải nghiệm người dùng thực tế.

Các nguồn tin rò rỉ chỉ ra rằng vivo X500 series và OPPO Find X10 series sẽ là những thiết bị đầu tiên trang bị chipset này. Dimensity 9600 Pro sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Snapdragon 8 Elite Gen 6 của Qualcomm, tạo nên cuộc đua hiệu năng đầy thú vị vào giai đoạn cuối năm.