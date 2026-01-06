MediaTek, Foxtron và NVIDIA ra mắt chip Dimensity AX C-X1 cho xe hơi thông minh Sự hợp tác chiến lược giữa MediaTek, Foxtron và NVIDIA mang đến nền tảng chip 3nm tích hợp AI, hứa hẹn cuộc cách mạng cho buồng lái thông minh trên các dòng xe điện.

Vào ngày 1/6/2026, MediaTek chính thức công bố hợp tác chiến lược dài hạn với Foxtron Vehicle Technologies, công ty con của tập đoàn Foxconn, nhằm thúc đẩy sự phát triển của các dòng xe thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực cung cấp các giải pháp di chuyển thông minh cho thị trường toàn cầu.

Sức mạnh từ tiến trình 3nm và công nghệ NVIDIA

Giải pháp cốt lõi trong hợp tác ba bên này là nền tảng chip MediaTek Dimensity AX C-X1, dự kiến sẽ được tích hợp vào các giải pháp ô tô cao cấp của Foxtron. Điểm nhấn quan trọng của nền tảng này là việc sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến, giúp tối ưu hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.

Đáng chú ý, Dimensity AX C-X1 còn tích hợp công nghệ GPU, đồ họa và nhân xử lý AI từ NVIDIA. Sự kết hợp này cho phép các trải nghiệm trong xe phản hồi nhanh hơn, từ điều khiển trực quan đến các tính năng an toàn tiên tiến. Hệ thống cũng hỗ trợ AI tác nhân (Agentic AI), mang lại khả năng tương tác cá nhân hóa giữa xe và người dùng.

Thành phần Thông số & Tính năng Tên chipset MediaTek Dimensity AX C-X1 Tiến trình sản xuất 3nm Công nghệ tích hợp GPU và AI của NVIDIA Tính năng chính Agentic AI, Telematics, Buồng lái thông minh

Định hình kỷ nguyên xe điện thông minh

Khi được triển khai trên các dòng xe của Foxtron, nền tảng mới sẽ hỗ trợ hệ thống telematics toàn diện, góp phần xây dựng môi trường buồng lái thông minh hơn. Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển của ngành công nghiệp ô tô sang kiến trúc xe được định hình bằng phần mềm (SDV) và vận hành bởi AI.

Ông Andy Lee, Chủ tịch Foxtron, chia sẻ rằng việc kết hợp nền tảng xe điện của đơn vị với công nghệ buồng lái AI của MediaTek nhằm mang đến các giải pháp có khả năng mở rộng, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Trong khi đó, ông Mike Chang, Phó Chủ tịch MediaTek, khẳng định việc Foxtron lựa chọn Dimensity AX C-X1 cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ của hãng trong lĩnh vực ô tô.

Đứng ở góc độ hạ tầng công nghệ, ông Rishi Dhall từ NVIDIA nhận định AI đang chuyển hóa chiếc xe thành một không gian linh hoạt, có khả năng dự đoán nhu cầu của người lái. Việc kết hợp điện toán tăng tốc của NVIDIA với nền tảng MediaTek và chuyên môn của Foxtron sẽ tạo ra thế hệ xe tiếp theo an toàn và giàu tính năng hơn.