MediaTek ra mắt Dimensity 7500: Chip 4nm tối ưu AI và hiệu suất chơi game cho smartphone tầm trung MediaTek Dimensity 7500 mang đến kiến trúc Armv9.3-A mới nhất, NPU 850 tăng gấp đôi hiệu năng AI, hỗ trợ camera 200MP cùng khả năng kết nối 5G tốc độ cao.

MediaTek chính thức giới thiệu Dimensity 7500, dòng chipset sản xuất trên tiến trình 4nm hướng tới phân khúc phổ thông và tầm trung. Bộ xử lý tập trung vào bốn trụ cột chính: trí tuệ nhân tạo (AI), hiệu suất gaming, khả năng chụp ảnh và tối ưu điện năng, nhằm cung cấp khả năng phản hồi nhanh hơn trong các tác vụ hằng ngày.

Kiến trúc CPU Armv9.3-A và hiệu năng xử lý

Dimensity 7500 sở hữu cấu trúc CPU tám lõi dựa trên kiến trúc Armv9.3-A mới nhất. Hệ thống bao gồm 4 lõi Arm C1-Pro đạt tốc độ xung nhịp lên đến 2.6GHz và 4 lõi Arm C1-Nano chạy ở mức 2.0GHz. Theo MediaTek, cấu hình này giúp thiết bị chuyển đổi ứng dụng mượt mà, truyền tải tập tin nhanh và giảm đáng kể thời gian tải trò chơi.

Đột phá trí tuệ nhân tạo với NPU 850

Điểm nhấn quan trọng trên Dimensity 7500 là bộ xử lý thần kinh NPU 850. Linh kiện này cung cấp hiệu năng AI cao gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm, cho phép xử lý trực tiếp trên thiết bị các tác vụ như nhận dạng giọng nói, tóm tắt thông báo và chuyển đổi văn bản thành giọng nói. Việc ưu tiên xử lý dữ liệu tại chỗ thay vì đám mây giúp tăng cường quyền riêng tư và cải thiện tốc độ phản hồi cho người dùng.

Nâng tầm trải nghiệm gaming và hiển thị

Về khả năng giải trí, chipset tích hợp công nghệ MediaTek HyperEngine và Adaptive Gaming Technology 4.0. Các giải pháp này hỗ trợ ổn định tốc độ khung hình và tối ưu hóa quản lý nhiệt độ khi hoạt động cường độ cao. Dimensity 7500 có khả năng vận hành màn hình độ phân giải lên tới 1,344 x 2,800 pixel với tần số quét 144Hz, đồng thời hỗ trợ màn hình phụ ở mức 120Hz.

Hệ thống hình ảnh Imagiq 1050 và kết nối 5G

Bộ xử lý hình ảnh Imagiq 1050 cho phép các thiết bị tầm trung hỗ trợ cảm biến camera lên đến 200 megapixel. Chipset cũng tích hợp các thuật toán giảm nhiễu dựa trên phần cứng, giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng yếu.

Về mặt kết nối, Dimensity 7500 được trang bị các chuẩn tiên tiến nhất hiện nay:

Hỗ trợ Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.4. Kết nối 5G: Modem 5G 3GPP Release 17 đạt tốc độ tải xuống tối đa 5.2Gbps.

Modem 5G 3GPP Release 17 đạt tốc độ tải xuống tối đa 5.2Gbps. Bluetooth tầm xa: Cho phép kết nối trực tiếp giữa các thiết bị ở khoảng cách lớn mà không cần mạng di động.

Cho phép kết nối trực tiếp giữa các thiết bị ở khoảng cách lớn mà không cần mạng di động. Tối ưu di chuyển: Cải thiện khả năng khôi phục sóng 5G trong tàu điện ngầm và duy trì kết nối ổn định trên tàu cao tốc.

Dự kiến, Redmi Note 17 Pro Max sẽ là một trong những mẫu điện thoại đầu tiên trên thị trường trang bị dòng chip mới này của MediaTek.