MediaTek trình làng Dimensity 7450 và 7450X: Chip 4nm tối ưu AI cho smartphone màn hình gập MediaTek vừa ra mắt bộ đôi chip 4nm Dimensity 7450 và 7450X với hiệu năng CPU Cortex-A78 mạnh mẽ, hỗ trợ camera 200MP và tối ưu riêng cho các dòng điện thoại gập.

MediaTek vừa chính thức mở rộng danh mục vi xử lý tầm trung với việc giới thiệu bộ đôi chipset Dimensity 7450 và Dimensity 7450X. Được sản xuất trên tiến trình 4nm tiên tiến, hai dòng chip này tập trung vào việc nâng cấp khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI), hiệu suất đồ họa và đặc biệt là khả năng tương thích với các thiết kế smartphone màn hình gập.

Kiến trúc phần cứng mạnh mẽ trên tiến trình 4nm

Cả Dimensity 7450 và Dimensity 7450X đều sở hữu cấu hình CPU tám lõi, bao gồm bốn lõi hiệu năng cao Cortex-A78 với tốc độ xung nhịp đạt 2.6GHz và bốn lõi tiết kiệm năng lượng Cortex-A55. Khả năng đồ họa của bộ đôi này được đảm nhiệm bởi GPU Arm Mali-G615 MC2, đáp ứng tốt nhu cầu chơi game và xử lý đa nhiệm trên các thiết bị tầm trung cận cao cấp.

Để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, MediaTek tích hợp bộ xử lý NPU thế hệ thứ sáu, mang lại hiệu suất AI cao hơn 7% so với các thế hệ tiền nhiệm. Cải tiến này hỗ trợ trực tiếp cho các tính năng camera AI và các tác vụ AI biên khác. Đối với game thủ, công nghệ MediaTek HyperEngine và Adaptive Gaming Technology 3.0 giúp duy trì khung hình ổn định đồng thời cân bằng mức tiêu thụ điện năng một cách linh hoạt.

Thông số kỹ thuật chi tiết của MediaTek Dimensity 7450 Series

Đặc tính Thông số chi tiết Tiến trình 4nm CPU 8 lõi (4x Cortex-A78 2.6GHz + 4x Cortex-A55) GPU Arm Mali-G615 MC2 AI NPU thế hệ thứ 6 Camera hỗ trợ Lên đến 200 megapixel (ISP Imagiq 950) Màn hình WFHD+ 120Hz hoặc Full HD+ 144Hz Kết nối Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 5G 3CC (tốc độ tải 327Gbps)

Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh và hiển thị

Hệ thống xử lý hình ảnh ISP Imagiq 950 trên hai con chip cho phép hỗ trợ cảm biến camera độ phân giải lên tới 200 megapixel. Chipset cũng hỗ trợ quay video 4K HDR, công nghệ giảm nhiễu bằng phần cứng và định dạng Google Ultra HDR. Về khả năng lưu trữ, bộ đôi này tương thích với chuẩn RAM LPDDR5/LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 3.1.

Sự khác biệt của biến thể Dimensity 7450X

Điểm khác biệt quan trọng nhất giữa hai phiên bản là Dimensity 7450X được thiết kế riêng để hỗ trợ các dòng smartphone màn hình gập dạng vỏ sò (clamshell). Chipset này bổ sung các tính năng kỹ thuật giúp thiết bị quản lý tốt việc hiển thị đồng thời trên màn hình trong và màn hình ngoài.

Motorola Razr 70 có thể là điện thoại gập đầu tiên sử dụng chipset Dimensity 7450X

Theo lộ trình sản phẩm, Motorola Razr 70 có thể sẽ trở thành mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên trên thị trường trang bị chipset Dimensity 7450X. Trong khi đó, phiên bản Dimensity 7450 tiêu chuẩn dự kiến sẽ xuất hiện trên các mẫu điện thoại truyền thống tập trung vào hiệu năng giải trí trong phân khúc tầm trung thời gian tới.