MediaTek trình làng Dimensity 8550: Đưa trí tuệ nhân tạo Gemini Nano lên smartphone tầm trung MediaTek vừa công bố chip Dimensity 8550 với điểm nhấn là khả năng xử lý AI tạo sinh trực tiếp trên thiết bị nhờ hỗ trợ Gemini Nano V3. Vi xử lý mới được tối ưu hóa cho phân khúc cận cao cấp, hứa hẹn thu hẹp khoảng cách công nghệ với các dòng flagship.

Dimensity 8550 là bộ vi xử lý cận cao cấp mới nhất của MediaTek, được sản xuất trên tiến trình 4nm TSMC N4P tiên tiến. Sản phẩm này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phổ cập trí tuệ nhân tạo (AI) khi tích hợp sâu các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên phần cứng di động, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây.

MediaTek ra mắt chip Dimensity 8550

Đột phá năng lực AI với Google Gemini Nano V3

Cải tiến đáng giá nhất trên Dimensity 8550 nằm ở khả năng xử lý AI. MediaTek đã tích hợp công nghệ LLM Booster cùng khả năng hỗ trợ mô hình Gemini Nano V3 từ Google. Đây là phiên bản mô hình ngôn ngữ được thiết kế riêng để vận hành mượt mà trên các thiết bị có tài nguyên phần cứng giới hạn, cho phép thực hiện các tác vụ như tóm tắt nội dung, dịch thuật thời gian thực và phản hồi thông minh một cách nhanh chóng.

Mặc dù vẫn sử dụng đơn vị xử lý thần kinh NPU 880 tương tự thế hệ tiền nhiệm, nhưng chip Dimensity 8550 đã được tối ưu hóa sâu ở cấp độ hệ thống. Việc xử lý AI on-device (trên thiết bị) không chỉ giúp tăng tốc độ phản hồi mà còn tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân, do thông tin không cần gửi về máy chủ bên thứ ba để xử lý.

Bộ xử lý mới của MediaTek tập trung nâng cấp AI

Phân tích kiến trúc nhân và hiệu suất đồ họa

Về cấu hình phần cứng, Dimensity 8550 duy trì cấu trúc 8 lõi mạnh mẽ dựa trên kiến trúc Cortex-A725 của ARM. Cụ thể, nhân siêu hiệu năng đạt xung nhịp tối đa 3.4GHz đi kèm 1MB bộ nhớ đệm L2. Ba lõi hiệu năng cao khác vận hành ở mức 3.2GHz và bốn lõi tiết kiệm điện đạt 2.2GHz. Sự phân bổ này giúp cân bằng giữa sức mạnh xử lý các tác vụ nặng và khả năng duy trì thời lượng pin cho thiết bị.

Khả năng xử lý đồ họa được đảm nhiệm bởi GPU Mali-G720 MC8. Bộ xử lý này hỗ trợ màn hình độ phân giải 1440p với tần số quét lên đến 144Hz, một thông số ấn tượng cho phép người dùng trải nghiệm các tựa game đồ họa nặng với độ mượt mà cao. Ngoài ra, chipset còn tương thích với chuẩn RAM LPDDR5X tốc độ 9,600Mbps và bộ nhớ trong UFS 4.0, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh nhất hiện nay.

Khả năng kết nối và ứng dụng thực tế

Dimensity 8550 được trang bị modem 5G hỗ trợ hai SIM hoạt động đồng thời (Dual SIM Dual Active), cùng các chuẩn kết nối không dây hiện đại nhất như Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.4. Về khả năng đa phương tiện, vi xử lý hỗ trợ quay phim chất lượng 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây. Đáng chú ý, bộ giải mã video còn hỗ trợ chuẩn AV1, giúp tối ưu hóa việc truyền tải nội dung chất lượng cao trên các nền tảng streaming như YouTube hay Netflix.

HONOR 600 Pro là điện thoại đầu tiên dùng chip Dimensity 8550

Thiết bị đầu tiên ứng dụng sức mạnh của Dimensity 8550 là HONOR 600 Pro tại thị trường Trung Quốc. Việc ra mắt con chip này cho thấy xu hướng của các nhà sản xuất bán dẫn đang dịch chuyển từ việc chạy đua thuần túy về xung nhịp sang tập trung vào các tính năng thông minh thực dụng cho người dùng cuối.