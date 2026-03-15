Medvedev chấm dứt chuỗi thắng của Alcaraz, Sinner lập kỳ tích tại Indian Wells Daniil Medvedev đánh bại Carlos Alcaraz để tiến vào chung kết Indian Wells 2026 gặp Jannik Sinner, người vừa thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử trên mặt sân cứng.

Daniil Medvedev đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại Indian Wells 2026 khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz với tỷ số 6-3, 7-6(3) trong trận bán kết. Kết quả này không chỉ đưa Medvedev vào trận đấu cuối cùng mà còn chính thức chấm dứt chuỗi 16 trận thắng liên tiếp của ngôi sao người Tây Ban Nha kể từ đầu mùa giải.

Medvedev chặn đứng "cỗ máy chiến thắng" Alcaraz

Bước vào trận đấu với tư cách nhà đương kim vô địch Australian Open, Alcaraz được kỳ vọng sẽ tiếp tục mạch thăng hoa để hướng tới kỷ lục khởi đầu mùa giải của Novak Djokovic. Tuy nhiên, Daniil Medvedev đã trình diễn một lối chơi phòng ngự phản công ở đẳng cấp cao nhất. Tay vợt người Nga duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc từ cuối sân, khiến Alcaraz liên tục mắc lỗi tự đánh hỏng trong những thời điểm quyết định.

Alcaraz và Sinner trải qua những tâm trạng trái ngược ở Indian Wells

Sau khi để thua set đầu 3-6, Alcaraz nỗ lực vùng lên trong set hai và kéo trận đấu vào loạt tie-break. Tuy nhiên, bản lĩnh của Medvedev đã lên tiếng đúng lúc để giành chiến thắng 7-3 trong loạt đấu súng. Thất bại này khiến Alcaraz lỡ cơ hội vượt qua kỷ lục 41 trận thắng liên tiếp của Djokovic trong năm 2011. Trong khi đó, Medvedev đang sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp sau chức vô địch tại Dubai.

Jannik Sinner thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử

Ở trận bán kết còn lại, Jannik Sinner tiếp tục chứng minh tại sao anh được coi là tay vợt xuất sắc nhất trên mặt sân cứng hiện nay. Tay vợt người Italia đã áp đảo Alexander Zverev với chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-4 để lần đầu tiên giành vé vào chung kết Indian Wells.

Với thành tích này, Sinner đã ghi tên mình vào nhóm tay vợt tinh hoa gồm Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray và Daniil Medvedev – những người từng lọt vào ít nhất 6 trận chung kết ATP Masters 1000 trên mặt sân cứng. Đáng chú ý, Sinner vẫn chưa để thua bất kỳ set đấu nào tại giải đấu năm nay.

Thống kê cho thấy Sinner cũng trở thành tay vợt đầu tiên kể từ sau Andy Murray năm 2016 lọt vào chung kết hai giải Masters 1000 liên tiếp mà không đánh rơi một set đấu nào. Phong độ ổn định này hứa hẹn một trận chung kết bùng nổ giữa anh và Medvedev, tái hiện lại trận chung kết Australian Open hồi đầu năm.