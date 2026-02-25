Medvedev đại chiến Wawrinka tại vòng 2 Dubai Championships 2026 Daniil Medvedev tái ngộ lão tướng Stan Wawrinka trong trận cầu tâm điểm vòng 2 giải Dubai 2026, trong khi Jack Draper nỗ lực tìm lại đỉnh cao trước Arthur Rinderknech.

Cuộc đối đầu giữa Daniil Medvedev và Stan Wawrinka tại vòng 2 Dubai Championships 2026 là màn tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai nhà vô địch Grand Slam thuộc hai thế hệ khác nhau. Trong khi tay vợt người Nga đang duy trì vị thế trong nhóm hạt giống hàng đầu, lão tướng người Thụy Sĩ vẫn bền bỉ tìm kiếm những khoảnh khắc huy hoàng ở tuổi 40.

Màn so tài giữa hai phong cách đối lập

Daniil Medvedev tiến vào vòng đấu này sau chiến thắng thuyết phục 6-1, 6-3 trước Shang Juncheng. Tay vợt Nga tiếp tục khẳng định thương hiệu với khả năng điều tiết nhịp độ và lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng trên mặt sân cứng. Đây chính là thứ vũ khí giúp anh gặt hái nhiều danh hiệu Masters và Grand Slam trong sự nghiệp.

Medvedev (bên trái) so tài với Wawrinka (bên phải) lần thứ 6

Phía bên kia lưới, Stan Wawrinka vừa vượt qua Benjamin Hassan với tỷ số 7-5, 6-3. Dù tốc độ không còn ở thời kỳ đỉnh cao, “Stanimal” vẫn chứng minh sự nguy hiểm bằng kinh nghiệm dày dạn và những cú trái một tay uy lực. Thành tích đối đầu hiện đang nghiêng nhẹ về Medvedev với tỷ số 3-2. Trong lần chạm trán gần nhất tại Rotterdam năm ngoái, Medvedev đã lội ngược dòng thắng 2-1, cho thấy ưu thế về thể lực và độ bền trong các loạt bóng dài so với đàn anh.

Jack Draper và hành trình tìm lại bản ngã

Ở một diễn biến khác, Jack Draper tiếp tục hành trình tái xuất sau chấn thương bằng cuộc chạm trán Arthur Rinderknech. Tay vợt số một Vương quốc Anh vừa có chiến thắng đầu tiên tại ATP Tour kể từ US Open năm ngoái khi đánh bại Quentin Halys 7-6, 6-3. Draper cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, đặc biệt là loạt tie-break trong set đầu tiên.

Draper đang tìm lại phong độ sau chấn thương

Đối thủ của anh, Rinderknech (hạng 31 thế giới), là mẫu tay vợt giàu thể lực với cú giao bóng nặng và thuận tay uy lực. Dù Draper từng thắng trong lần gặp nhau duy nhất vào năm 2022, yếu tố thể lực sẽ là bài toán nan giải khi anh mới chỉ quay lại thi đấu sau thời gian dài vắng bóng.

Lịch thi đấu tiêu điểm vòng 2 Dubai Championships

Dưới đây là lịch thi đấu các trận đấu đáng chú ý diễn ra vào ngày 25/02 và rạng sáng 26/02/2026:

Thời gian Trận đấu Giải đấu 17:00 Daniil Medvedev vs Stan Wawrinka Dubai Championships 17:00 Jenson Brooksby vs Karen Khachanov Dubai Championships 19:00 Felix Auger-Aliassime vs G. Mpetshi Perricard Dubai Championships 22:00 Andrey Rublev vs Ugo Humbert Dubai Championships 23:30 Arthur Rinderknech vs Jack Draper Dubai Championships 08:30 (26/2) Alexander Zverev vs Corentin Moutet Mexican Open 10:00 (26/2) Casper Ruud vs Wu Yibing Mexican Open

Sự kịch tính tại Dubai Championships 2026 không chỉ nằm ở những cái tên lớn mà còn ở nỗ lực khẳng định mình của các tay vợt đang trở lại sau chấn thương, hứa hẹn tạo nên những màn so tài mãn nhãn trên mặt sân cứng.