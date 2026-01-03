Medvedev đăng quang Dubai Championships 2026: Khi lời nguyền chính thức bị phá bỏ Daniil Medvedev vừa giành chức vô địch Dubai Duty Free Tennis Championships 2026 sau khi Tallon Griekspoor rút lui, qua đó chính thức xóa bỏ dớp không thể bảo vệ danh hiệu suốt sự nghiệp.

Daniil Medvedev đã chính thức trở thành nhà vô địch Dubai Duty Free Tennis Championships 2026 theo một kịch bản ít ai ngờ tới. Ngay trước thềm trận chung kết, đối thủ của anh là Tallon Griekspoor đã bất ngờ tuyên bố rút lui do gặp chấn thương gân kheo nghiêm trọng.

Chấm dứt lời nguyền kỳ lạ của Daniil Medvedev

Việc Tallon Griekspoor bỏ cuộc không chỉ giúp Medvedev nghiễm nhiên lên ngôi mà còn mang về cho anh danh hiệu ATP thứ 23 trong sự nghiệp. Đây là chiếc cúp thứ hai của tay vợt người Nga trong năm 2026, khẳng định phong độ ổn định trong giai đoạn đầu mùa giải.

Đáng chú ý, chiến thắng này giúp Medvedev chính thức phá bỏ "lời nguyền" đã đeo bám anh trong nhiều năm: chưa từng vô địch một giải đấu nào hai lần. Trước đó, anh từng lên ngôi tại Dubai vào năm 2023. Với việc đăng quang vào năm 2026, rào cản tâm lý lớn nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Nga đã được gỡ bỏ.

Medvedev vô địch Dubai Duty Free Tennis Championships mà không phải thi đấu chung kết

Về phía Griekspoor, chấn thương gân kheo không chỉ khiến anh mất cơ hội cạnh tranh danh hiệu mà còn buộc tay vợt người Hà Lan phải rút lui khỏi giải Indian Wells diễn ra từ ngày 4/3 đến 15/3.

Carlos Alcaraz và sứ mệnh nâng tầm quần vợt

Bên cạnh sự kiện tại Dubai, làng banh nỉ cũng dành sự chú ý cho những nhận định về Carlos Alcaraz. HLV tennis nổi tiếng Rick Macci đã dành lời ca ngợi đặc biệt cho tay vợt người Tây Ban Nha, cho rằng anh đang góp phần tái định nghĩa môn thể thao này.

Theo Macci, Alcaraz đã mang đến một đẳng cấp mới nhờ phong cách thi đấu hoàn chỉnh và tinh thần lạc quan. "Cậu ấy đã làm chấn động làng thể thao hơn bất kỳ ai khác. Từ cấp độ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, Alcaraz mang đến sự cống hiến và một nụ cười chiến thắng, đơn giản vì cậu ấy yêu thích tennis", Macci chia sẻ trên Twitter.

Cựu sao bóng chày Dan Serafini lĩnh án tù chung thân

Trong một diễn biến pháp lý chấn động, Dan Serafini – cựu vận động viên bóng chày từng khoác áo Chicago Cubs – vừa bị kết án tù chung thân. Tòa án xác định Serafini phạm tội giết người cấp độ một, phục kích và đột nhập gia cư trái phép.

Vụ việc xảy ra vào năm 2021 khi Serafini đột nhập vào nhà riêng và dùng súng sát hại bố vợ là ông Gary Spohr (70 tuổi), đồng thời làm bị thương mẹ vợ là bà Wendy Wood. Đây là cái kết nghiệt ngã cho sự nghiệp của một cựu vận động viên từng thi đấu tại các đội bóng lớn.

Max Verstappen từ chối đua xe địa hình vì rủi ro

Tại làng đua xe F1, nhà vô địch Max Verstappen đã tiết lộ lý do anh không chuyển sang đua xe địa hình (rally) như người cha Jos Verstappen. Dù thừa nhận rally rất thú vị, tay đua người Hà Lan khẳng định mức độ rủi ro của môn này vượt quá giới hạn chấp nhận của anh.

"Ở F1, phần lớn thời gian khi va chạm, bạn có các rào chắn được thiết kế để hấp thụ lực tác động. Trong rally, rủi ro đơn giản là quá cao và tôi không sẵn sàng đánh đổi an toàn của mình cho điều đó", Verstappen nhấn mạnh. Cha của anh, ông Jos Verstappen, vốn là cựu tay đua F1 giai đoạn 1994-2003 trước khi thử sức với sự nghiệp rally.