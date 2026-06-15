Medvedev đẩy Djokovic xuống hạng 8, Mirra Andreeva lập kỳ tích top 5 thế giới BXH tennis ngày 15/6 chứng kiến Daniil Medvedev vươn lên hạng 7, đẩy Novak Djokovic xuống vị trí thứ 8. Ở phía nữ, thần đồng Mirra Andreeva chính thức lọt top 5 WTA.

Bảng xếp hạng tennis ngày 15/6 ghi nhận sự xáo trộn vị trí giữa Daniil Medvedev và Novak Djokovic, đồng thời chứng kiến Mirra Andreeva lọt top 5 thế giới nhờ phong độ xuất sắc tại các giải đấu lớn gần đây.

Daniil Medvedev đẩy Novak Djokovic xuống vị trí thứ 8 ATP

Điểm nhấn lớn nhất trong bảng xếp hạng đơn nam (ATP) tuần này là màn đổi ngôi ở nhóm hạt giống hàng đầu. Tay vợt Daniil Medvedev (30 tuổi) đã tích lũy thêm 50 điểm, nâng tổng số điểm lên 3.810. Bước tiến này giúp tay vợt người Nga tăng 1 bậc, chính thức chiếm lấy vị trí số 7 thế giới.

Hệ quả của sự thăng tiến này là huyền thoại 39 tuổi Novak Djokovic bị đẩy xuống vị trí thứ 8 với 3.760 điểm. Việc "Nole" không tham gia thi đấu tích lũy điểm trong tuần qua đã khiến anh mất đi lợi thế trước các đối thủ trẻ tuổi. Trong khi đó, Jannik Sinner vẫn duy trì vị thế thống trị ở ngôi số 1 thế giới với 13.500 điểm, bỏ xa người xếp thứ hai là Carlos Alcaraz (9.960 điểm).

Medvedev (bên trái) tạm chiếm vị trí thứ 7 của Djokovic (bên phải)

Tại nhóm bám đuổi, Alexander Zverev dù bị trừ 115 điểm vẫn giữ vững ngôi vị số 3 thế giới. Hai tay vợt Ben Shelton và Alex De Minaur cũng đang cho thấy sự ổn định khi duy trì vị thế cạnh tranh gắt gao ở vị trí số 5 và số 6 trên bảng tổng sắp.

"Sharapova mới" Mirra Andreeva thiết lập cột mốc lịch sử tại WTA

Tại bảng xếp hạng quần vợt nữ (WTA), thần đồng 19 tuổi Mirra Andreeva tiếp tục cho thấy sự thăng tiến chóng mặt. Được mệnh danh là "Búp bê Nga thế hệ mới", Andreeva đã tích lũy được 5.751 điểm sau 21 giải đấu, qua đó tăng 1 bậc để chính thức góp mặt trong top 5 thế giới. Sự vươn lên mạnh mẽ của tay vợt Nga đã đẩy Amanda Anisimova xuống vị trí thứ 6.

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Ở nhóm dẫn đầu WTA, bộ ba Aryna Sabalenka (9.090 điểm), Elena Rybakina (8.143 điểm) và Iga Swiatek (6.733 điểm) vẫn cho thấy sức mạnh tuyệt đối khi chia nhau các vị trí cao nhất. Một cái tên khác cũng gây chú ý là tài năng trẻ 18 tuổi Iva Jovic của Mỹ khi tăng liền 2 bậc để vươn lên hạng 17 thế giới.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - Top 10 ATP