Medvedev hạ gục Draper tại Indian Wells: Bản lĩnh vượt trội sau cú sốc Djokovic Daniil Medvedev ghi tên vào vòng tiếp theo Indian Wells sau chiến thắng 6-1, 7-5 trước Jack Draper, tay vợt vừa vắt kiệt sức lực để loại Novak Djokovic ở vòng đấu trước.

Daniil Medvedev đã chứng minh bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch khi đánh bại Jack Draper với tỷ số 2-0 (6-1, 7-5) tại Indian Wells. Dù Draper đang hưng phấn sau chiến thắng chấn động trước hạt giống số 1 Novak Djokovic, nhưng sự sa sút về thể lực đã khiến tay vợt người Anh không thể tạo nên bất ngờ trước lối chơi bền bỉ của Medvedev.

Sự áp đảo tuyệt đối trong set 1

Bước vào trận đấu với tâm thế đòi lại món nợ tại Rome Masters 2024, Medvedev nhanh chóng thiết lập thế trận một chiều. Việc phải căng sức thi đấu 3 set đầy kịch tính với Djokovic trước đó dường như đã bào mòn hoàn toàn thể trạng của Draper. Tay vợt người Anh tỏ ra hụt hơi trong các loạt bóng bền và liên tục mắc lỗi tự đánh hỏng.

Draper (áo nâu) so tài với Medvedev

Medvedev tận dụng triệt để những cú giao bóng uy lực để kết thúc nhanh các game cầm giao bóng. Chỉ sau vỏn vẹn 25 phút thi đấu, hạt giống người Nga đã khép lại set 1 với tỷ số cách biệt 6-1, khiến khán giả tại Indian Wells không khỏi bất ngờ trước tốc độ của trận đấu.

Nỗ lực muộn màng của Jack Draper

Sang set 2, Jack Draper nỗ lực đẩy cao đội hình và cải thiện đáng kể tỷ lệ giao bóng nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ. Tay vợt hạng 14 ATP đã tạo ra một thế trận giằng co hấp dẫn hơn, bám đuổi quyết liệt với Medvedev đến tỷ số 5-5.

Tuy nhiên, ở thời điểm then chốt của game thứ 11, bản lĩnh của Medvedev đã lên tiếng đúng lúc. Anh thành công trong việc bẻ giao bóng của đối thủ để vươn lên dẫn 6-5 trước khi kết thúc set đấu với tỷ số 7-5. Chung cuộc, Medvedev giành chiến thắng sau 2 set đấu đầy thuyết phục.

Thống kê chuyên môn ấn tượng

Số liệu thống kê cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của Medvedev, đặc biệt là ở khả năng giao bóng. Anh ghi tới 10 cú ace so với 3 của Draper và đạt tỷ lệ ăn điểm giao bóng 1 lên tới 85%.

Thông số Jack Draper Daniil Medvedev Tỷ số set 1-6, 5-7 Thắng Aces 3 10 Lỗi kép 1 1 Tỷ lệ giao bóng 1 50% 72% Giao bóng 1 ăn điểm 63% (17/27) 85% (33/39) Điểm Break thành công 0/1 3/5 Tổng số điểm 44/108 64/108

Thất bại này cho thấy Jack Draper vẫn còn thiếu sự ổn định về thể lực khi phải đối đầu với các đối thủ trong top đầu liên tiếp. Trong khi đó, Daniil Medvedev tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch tại giải Masters 1000 lần này.